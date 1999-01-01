Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Архив Архив 1999

Архив премьер 1999 года

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1904 1902
1 января 1999
Враг государства, Тони Скотт, США
8 января 1999
Блэйд, Стивен Норрингтон, США
14 января 1999
Любить по-русски 3: Губернатор, Евгений Матвеев, Россия
15 января 1999
Студенческая команда, Брайан Роббинс, США Сновидения, Нил Джордан, США
19 января 1999
Это всё она, Роберт Исков, США
22 января 1999
Забавные игры, Михаэль Ханеке, Австрия Колесо фортуны, Роберт Олтмен, США Хочу в тюрьму, Алла Сурикова, Россия Глория, Сидни Люмет, США
24 января 1999
Перекати-поле, Гэвин О'Коннор, США
25 января 1999
Лишенный жизни, Хэмптон Фанчер, США Короли рока, Донал Ларднер Уорд, США
27 января 1999
Взрыв из прошлого, Хью Уилсон, США
28 января 1999
Осада, Эдвард Цвик, США
29 января 1999
Роскошная жизнь, Грегг Араки, Великобритания / США Прогулка по Луне, Тони Голдуин, США / Австралия Зона военных действий, Тим Рот, Великобритания / Италия
30 января 1999
Кадриль, Виктор Титов, Россия
1 февраля 1999
Молох, Александр Сокуров, Россия / Германия / Франция / Япония / Италия
5 февраля 1999
Просто неотразима, Марк Тарлов, Германия / США
12 февраля 1999
Послание в бутылке, Луис Мандоки, США
13 февраля 1999
Завтрак для чемпионов, Алан Рудольф, США
17 февраля 1999
Верное сердце, Кэтрин Киран, США Клуб Буена Виста, Вим Вендерс, Германия / США / Великобритания / Франция / Куба
19 февраля 1999
Офисное пространство, Майк Джадж, США Октябрьское небо, Джо Джонстон, США
26 февраля 1999
200 сигарет, Дерек Роджерс, США Другая сестра, Гэрри Маршалл, США
28 февраля 1999
Любовь зла..., Владимир Зайкин, Россия
5 марта 1999
Анализируй это, Харольд Рэмис, США / Австралия
12 марта 1999
Силы природы, Бронуэн Хьюз, США
25 марта 1999
Цветы от победителей, Александр Сурин, Россия Бэйб: Поросенок в городе, Джордж Миллер, Австралия / США
26 марта 1999
Эд из телевизора, Рон Ховард, США Чай с Муссолини, Франко Дзеффирелли, Италия / Великобритания
30 марта 1999
Нецелованная, Раджа Госнелл, США
31 марта 1999
10 причин моей ненависти, Джил Джангер, США Мама, Денис Евстигнеев, Россия
2 апреля 1999
Приезжие, Сэм Уайзман, США
6 апреля 1999
Женская собственность, Дмитрий Месхиев, Россия Архангельское: Музыка для глаз, Сергей Тютин, Россия
7 апреля 1999
Экстази, Даг Лайман, США
13 апреля 1999
Пожизненно!, Тед Демме, США
16 апреля 1999
Идеальный муж, Оливер Паркер, США / Великобритания
17 апреля 1999
Скоро, Колетт Берсон, США
19 апреля 1999
Ворошиловский стрелок, Станислав Говорухин, Россия
20 апреля 1999
Служители закона, Стюарт Бейрд, США
21 апреля 1999
Честная куртизанка, Маршалл Херсковиц, США
23 апреля 1999
Выскочка, Александр Пэйн, США Счастливая пропажа, Джефф Поллак, США Управляя полетами, Майк Ньюэлл, Германия / США
26 апреля 1999
Сон в летнюю ночь, Майкл Хоффман, Италия / Великобритания / США
30 апреля 1999
Рука-убийца, Родмен Флендер, США
1 мая 1999
Жестокие игры, Роджер Камбл, США
12 мая 1999
Пола Икс, Леос Каракс, Франция / Швейцария / Германия / Япония Дублерша, Ив Амуре, Франция
13 мая 1999
Крысолов, Линн Рэмси, Франция / Великобритания
14 мая 1999
Лучшие планы, Майк Баркер, США
17 мая 1999
Мой лучший враг – Клаус Кински, Вернер Херцог, Германия / Великобритания / США
18 мая 1999
Колыбель будет качаться, Тим Роббинс, США
19 мая 1999
Девственницы-самоубийцы, София Коппола, США
20 мая 1999
Дорога на Арлингтон, Марк Пеллингтон, США 8 1/2 женщин, Питер Гринуэй, Германия / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
27 мая 1999
Тринадцатый этаж, Джозеф Руснак, Германия / США
8 июня 1999
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил, Джей Роуч, США
18 июня 1999
Западня, Джон Эмиел, США / Германия / Великобритания
20 июня 1999
Долина папоротников: Последний тропический лес, Билл Кройер, США / Австралия Пираты Силиконовой Долины (ТВ), Мартин Берк, США
30 июня 1999
Китайский сервиз, Виталий Москаленко, Россия Южный Парк: больше, длиннее и без купюр, Трей Паркер, США
1 июля 1999
Фара, Абай Карпыков, Россия Мумия, Стивен Соммерс, США
4 июля 1999
Универсальный солдат 2: Возвращение, Мик Роджерс, США
9 июля 1999
Мысли полные желания, Адам Парк, США
14 июля 1999
Маппеты в космосе, Тим Хилл, США
22 июля 1999
Таинственные люди, Кинка Ашер, США
23 июля 1999
Моя веселая жизнь, Хью Хадсон, США / Великобритания Подруги президента, Эндрю Флеминг, США / Канада / Франция
27 июля 1999
Афера Томаса Крауна, Джон МакТирнан, США
29 июля 1999
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, Джордж Лукас, США
31 июля 1999
Стальной гигант, Брэд Берд, США
4 августа 1999
Святые из Бундока, Трой Даффи, США / Канада
9 августа 1999
Рейнджер из атомной зоны, Вячеслав Никифоров, Россия / Беларусь Барак, Валерий Огородников, Россия / Германия Детройт – город рока, Адам Рифкин, США
11 августа 1999
Убить миссис Тингл, Кевин Уильямсон, США
13 августа 1999
Разрушенный дворец, Джонатан Каплан, США
21 августа 1999
Дадли справедливый, Хью Уилсон, США
25 августа 1999
Девятые врата, Роман Полански, Испания / Франция / США
27 августа 1999
Мэнсфилд Парк, Патриция Розема, Великобритания Муза, Альберт Брукс, США
2 сентября 1999
Парни не плачут, Кимберли Пирс, США Быть Джоном Малковичем, Спайк Джонс, США 13-й воин, Джон МакТирнан, Майкл Крайтон, США
3 сентября 1999
Шиворот-навыворот, Майк Ли, Великобритания
4 сентября 1999
Черное и белое, Джеймс Тобак, США Сладкий и гадкий, Вуди Аллен, США Священный дым, Джейн Кэмпион, США / Австралия
6 сентября 1999
Бриллианты, Джон Мэллори Эшер, США / Германия Музыка сердца, Уэс Крэйвен, США
9 сентября 1999
Погоня с Дьяволом, Энг Ли, США Мой братец Бейб, Эрик Флеминг, США
10 сентября 1999
Серая сова, Ричард Аттенборо, Великобритания / Канада
12 сентября 1999
Снег падает на кедры, Скотт Хикс, США Неисправимые, Джеми Бэббит, США
13 сентября 1999
Карта мира, Скотт Эллиотт, США / Германия Третье чудо, Агнешка Холланд, США
15 сентября 1999
Симпатико, Мэттью Уорчас, Великобритания / Франция / США Ради любви к игре, Сэм Рэйми, США
16 сентября 1999
Все та же любовь, все тот же дождь, Хуан Хосе Кампанелья, США / Аргентина Большая сделка, Джон Свонбек, США
17 сентября 1999
В июле 1916: Битва на Сомме, Уильям Бойд, Франция / Великобритания Бриллиантовый полицейский, Лес Мэйфилд, США Где угодно, только не здесь, Уэйн Ван, США
18 сентября 1999
Онегин, Марта Файнс, США / Великобритания
27 сентября 1999
Три короля, Дэвид О. Расселл, США / Австралия
1 октября 1999
Влюбленный Шекспир, Джон Мэдден, США / Великобритания Тайна Аляски, Джей Роуч, США / Канада
4 октября 1999
Теории Ипанемы, Доминик Гонсалес Фёрстер, Франция
7 октября 1999
Серебряные головы, Владимир Маслов, Евгений Юфит, Россия
13 октября 1999
Кремастер 2, Мэттью Барни, США
19 октября 1999
Я и Уилл, Шерри Роуз, США
20 октября 1999
Призрак дома на холме, Ян Де Бонт, США
3 ноября 1999
Небо в алмазах, Василий Пичул, Россия / Франция Холостяк, Гэри Синьор, США
5 ноября 1999
Преследование, Кристофер Нолан, Великобритания
9 ноября 1999
Паспорт в Париж, Алан Меттер, США
17 ноября 1999
Высоты свободы, Барри Левинсон, США
18 ноября 1999
Хрусталев, машину!, Алексей Герман, Россия / Франция
23 ноября 1999
Минотавр, Джонатан Таммуз, США / Израиль
24 ноября 1999
Конец света, Питер Хайамс, США Без изъяна, Джоэл Шумахер, США
5 декабря 1999
Стюарт Литтл, Роб Минкофф, США
8 декабря 1999
Прерванная жизнь, Джеймс Мэнголд, Германия / США Клевый парень, Фрэнк Оз, США
16 декабря 1999
Каждое воскресенье, Оливер Стоун, США
17 декабря 1999
Фантазия 2000, Гаэтан Брицци, Пол Брицци, Джеймс Элгар, США
18 декабря 1999
Табу, Нагиса Осима, Япония / Франция / Великобритания
22 декабря 1999
Наполеон, Австралия / Япония Ноттинг Хилл, Роджер Мишелл, США / Великобритания
23 декабря 1999
В поисках галактики, Дин Паризо, США
25 декабря 1999
Прах Анджелы, Алан Паркер, США / Ирландия Тит Андроний, Кеннет Брана, Италия / США / Великобритания
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1904 1902
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Демонолог
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше