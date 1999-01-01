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1 января 1999
Враг государства
, Тони Скотт, США
8 января 1999
Блэйд
, Стивен Норрингтон, США
14 января 1999
Любить по-русски 3: Губернатор
, Евгений Матвеев, Россия
15 января 1999
Студенческая команда
, Брайан Роббинс, США
Сновидения
, Нил Джордан, США
19 января 1999
Это всё она
, Роберт Исков, США
22 января 1999
Забавные игры
, Михаэль Ханеке, Австрия
Колесо фортуны
, Роберт Олтмен, США
Хочу в тюрьму
, Алла Сурикова, Россия
Глория
, Сидни Люмет, США
24 января 1999
Перекати-поле
, Гэвин О'Коннор, США
25 января 1999
Лишенный жизни
, Хэмптон Фанчер, США
Короли рока
, Донал Ларднер Уорд, США
27 января 1999
Взрыв из прошлого
, Хью Уилсон, США
28 января 1999
Осада
, Эдвард Цвик, США
29 января 1999
Роскошная жизнь
, Грегг Араки, Великобритания / США
Прогулка по Луне
, Тони Голдуин, США / Австралия
Зона военных действий
, Тим Рот, Великобритания / Италия
30 января 1999
Кадриль
, Виктор Титов, Россия
1 февраля 1999
Молох
, Александр Сокуров, Россия / Германия / Франция / Япония / Италия
5 февраля 1999
Просто неотразима
, Марк Тарлов, Германия / США
12 февраля 1999
Послание в бутылке
, Луис Мандоки, США
13 февраля 1999
Завтрак для чемпионов
, Алан Рудольф, США
17 февраля 1999
Верное сердце
, Кэтрин Киран, США
Клуб Буена Виста
, Вим Вендерс, Германия / США / Великобритания / Франция / Куба
19 февраля 1999
Офисное пространство
, Майк Джадж, США
Октябрьское небо
, Джо Джонстон, США
26 февраля 1999
200 сигарет
, Дерек Роджерс, США
Другая сестра
, Гэрри Маршалл, США
28 февраля 1999
Любовь зла...
, Владимир Зайкин, Россия
5 марта 1999
Анализируй это
, Харольд Рэмис, США / Австралия
12 марта 1999
Силы природы
, Бронуэн Хьюз, США
25 марта 1999
Цветы от победителей
, Александр Сурин, Россия
Бэйб: Поросенок в городе
, Джордж Миллер, Австралия / США
26 марта 1999
Эд из телевизора
, Рон Ховард, США
Чай с Муссолини
, Франко Дзеффирелли, Италия / Великобритания
30 марта 1999
Нецелованная
, Раджа Госнелл, США
31 марта 1999
10 причин моей ненависти
, Джил Джангер, США
Мама
, Денис Евстигнеев, Россия
2 апреля 1999
Приезжие
, Сэм Уайзман, США
6 апреля 1999
Женская собственность
, Дмитрий Месхиев, Россия
Архангельское: Музыка для глаз
, Сергей Тютин, Россия
7 апреля 1999
Экстази
, Даг Лайман, США
13 апреля 1999
Пожизненно!
, Тед Демме, США
16 апреля 1999
Идеальный муж
, Оливер Паркер, США / Великобритания
17 апреля 1999
Скоро
, Колетт Берсон, США
19 апреля 1999
Ворошиловский стрелок
, Станислав Говорухин, Россия
20 апреля 1999
Служители закона
, Стюарт Бейрд, США
21 апреля 1999
Честная куртизанка
, Маршалл Херсковиц, США
23 апреля 1999
Выскочка
, Александр Пэйн, США
Счастливая пропажа
, Джефф Поллак, США
Управляя полетами
, Майк Ньюэлл, Германия / США
26 апреля 1999
Сон в летнюю ночь
, Майкл Хоффман, Италия / Великобритания / США
30 апреля 1999
Рука-убийца
, Родмен Флендер, США
1 мая 1999
Жестокие игры
, Роджер Камбл, США
12 мая 1999
Пола Икс
, Леос Каракс, Франция / Швейцария / Германия / Япония
Дублерша
, Ив Амуре, Франция
13 мая 1999
Крысолов
, Линн Рэмси, Франция / Великобритания
14 мая 1999
Лучшие планы
, Майк Баркер, США
17 мая 1999
Мой лучший враг – Клаус Кински
, Вернер Херцог, Германия / Великобритания / США
18 мая 1999
Колыбель будет качаться
, Тим Роббинс, США
19 мая 1999
Девственницы-самоубийцы
, София Коппола, США
20 мая 1999
Дорога на Арлингтон
, Марк Пеллингтон, США
8 1/2 женщин
, Питер Гринуэй, Германия / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
27 мая 1999
Тринадцатый этаж
, Джозеф Руснак, Германия / США
8 июня 1999
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
, Джей Роуч, США
18 июня 1999
Западня
, Джон Эмиел, США / Германия / Великобритания
20 июня 1999
Долина папоротников: Последний тропический лес
, Билл Кройер, США / Австралия
Пираты Силиконовой Долины (ТВ)
, Мартин Берк, США
30 июня 1999
Китайский сервиз
, Виталий Москаленко, Россия
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
, Трей Паркер, США
1 июля 1999
Фара
, Абай Карпыков, Россия
Мумия
, Стивен Соммерс, США
4 июля 1999
Универсальный солдат 2: Возвращение
, Мик Роджерс, США
9 июля 1999
Мысли полные желания
, Адам Парк, США
14 июля 1999
Маппеты в космосе
, Тим Хилл, США
22 июля 1999
Таинственные люди
, Кинка Ашер, США
23 июля 1999
Моя веселая жизнь
, Хью Хадсон, США / Великобритания
Подруги президента
, Эндрю Флеминг, США / Канада / Франция
27 июля 1999
Афера Томаса Крауна
, Джон МакТирнан, США
29 июля 1999
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
, Джордж Лукас, США
31 июля 1999
Стальной гигант
, Брэд Берд, США
4 августа 1999
Святые из Бундока
, Трой Даффи, США / Канада
9 августа 1999
Рейнджер из атомной зоны
, Вячеслав Никифоров, Россия / Беларусь
Барак
, Валерий Огородников, Россия / Германия
Детройт – город рока
, Адам Рифкин, США
11 августа 1999
Убить миссис Тингл
, Кевин Уильямсон, США
13 августа 1999
Разрушенный дворец
, Джонатан Каплан, США
21 августа 1999
Дадли справедливый
, Хью Уилсон, США
25 августа 1999
Девятые врата
, Роман Полански, Испания / Франция / США
27 августа 1999
Мэнсфилд Парк
, Патриция Розема, Великобритания
Муза
, Альберт Брукс, США
2 сентября 1999
Парни не плачут
, Кимберли Пирс, США
Быть Джоном Малковичем
, Спайк Джонс, США
13-й воин
, Джон МакТирнан, Майкл Крайтон, США
3 сентября 1999
Шиворот-навыворот
, Майк Ли, Великобритания
4 сентября 1999
Черное и белое
, Джеймс Тобак, США
Сладкий и гадкий
, Вуди Аллен, США
Священный дым
, Джейн Кэмпион, США / Австралия
6 сентября 1999
Бриллианты
, Джон Мэллори Эшер, США / Германия
Музыка сердца
, Уэс Крэйвен, США
9 сентября 1999
Погоня с Дьяволом
, Энг Ли, США
Мой братец Бейб
, Эрик Флеминг, США
10 сентября 1999
Серая сова
, Ричард Аттенборо, Великобритания / Канада
12 сентября 1999
Снег падает на кедры
, Скотт Хикс, США
Неисправимые
, Джеми Бэббит, США
13 сентября 1999
Карта мира
, Скотт Эллиотт, США / Германия
Третье чудо
, Агнешка Холланд, США
15 сентября 1999
Симпатико
, Мэттью Уорчас, Великобритания / Франция / США
Ради любви к игре
, Сэм Рэйми, США
16 сентября 1999
Все та же любовь, все тот же дождь
, Хуан Хосе Кампанелья, США / Аргентина
Большая сделка
, Джон Свонбек, США
17 сентября 1999
В июле 1916: Битва на Сомме
, Уильям Бойд, Франция / Великобритания
Бриллиантовый полицейский
, Лес Мэйфилд, США
Где угодно, только не здесь
, Уэйн Ван, США
18 сентября 1999
Онегин
, Марта Файнс, США / Великобритания
27 сентября 1999
Три короля
, Дэвид О. Расселл, США / Австралия
1 октября 1999
Влюбленный Шекспир
, Джон Мэдден, США / Великобритания
Тайна Аляски
, Джей Роуч, США / Канада
4 октября 1999
Теории Ипанемы
, Доминик Гонсалес Фёрстер, Франция
7 октября 1999
Серебряные головы
, Владимир Маслов, Евгений Юфит, Россия
13 октября 1999
Кремастер 2
, Мэттью Барни, США
19 октября 1999
Я и Уилл
, Шерри Роуз, США
20 октября 1999
Призрак дома на холме
, Ян Де Бонт, США
3 ноября 1999
Небо в алмазах
, Василий Пичул, Россия / Франция
Холостяк
, Гэри Синьор, США
5 ноября 1999
Преследование
, Кристофер Нолан, Великобритания
9 ноября 1999
Паспорт в Париж
, Алан Меттер, США
17 ноября 1999
Высоты свободы
, Барри Левинсон, США
18 ноября 1999
Хрусталев, машину!
, Алексей Герман, Россия / Франция
23 ноября 1999
Минотавр
, Джонатан Таммуз, США / Израиль
24 ноября 1999
Конец света
, Питер Хайамс, США
Без изъяна
, Джоэл Шумахер, США
5 декабря 1999
Стюарт Литтл
, Роб Минкофф, США
8 декабря 1999
Прерванная жизнь
, Джеймс Мэнголд, Германия / США
Клевый парень
, Фрэнк Оз, США
16 декабря 1999
Каждое воскресенье
, Оливер Стоун, США
17 декабря 1999
Фантазия 2000
, Гаэтан Брицци, Пол Брицци, Джеймс Элгар, США
18 декабря 1999
Табу
, Нагиса Осима, Япония / Франция / Великобритания
22 декабря 1999
Наполеон
, Австралия / Япония
Ноттинг Хилл
, Роджер Мишелл, США / Великобритания
23 декабря 1999
В поисках галактики
, Дин Паризо, США
25 декабря 1999
Прах Анджелы
, Алан Паркер, США / Ирландия
Тит Андроний
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