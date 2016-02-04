Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 30 свиданий
1 постер
Киноафиша Фильмы 30 свиданий

30 свиданий

30 svidaniy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В современном мире всё чаще в режиссёрском кресле оказываются женщины, а для Татьяны Капитан лента «30 свиданий» стала дебютной, Совместно с такими же новичками большого кино Ириной Горбенко и Дмитрием Осмеркиным она поработала и над сценарием. Тем не менее в картине снялись небезызвестные актёры. Главную роль исполняет участница популярного шоу «Comedy Woman» Наталия Медведева, а её компаньонами стали Никита Панфилов и Ян Цапник.

Историй о чудесных перевоплощениях из дурнушек в прекрасных барышень снято великое множество, однако с каждым разом они становятся всё более современными. Главная героиня этой комедии стоит на пороге отчаяния из-за неуверенности в собственной красоте и силах. Как это принято у девочек, она мечтает встретить очаровательного принца, с которым проживёт долго и счастливо. Но реальная жизнь далека от волшебных фантазий, поэтому она выбирает самый распространённый способ решения проблемы – интернет. Оттуда она узнает о необычном методе поиска идеального партнёра. Оказывается, что всего-то необходимо 30 романтических свиданий с разными мужчинами, после чего волшебным образом найдётся твой единственный. Терять Даше нечего, и потому она решает рискнуть. Помогать в поиске партнёров и внешнем преображении ей будет известный фотограф, встреча с которым неминуемо повлияет на судьбы обоих.

- Съемки проходили в Москве и длились 2 месяца;

- Для сюжета были использованы случаи из жизни подруг и знакомых продюсера Насти Гавриш;

- Изначально предполагалось, что фильм станет российской версией «Дневника Бриджет Джонс»;

- Режиссерский дебют Татьяны Капитан;

На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье?! Невезучая Даша верит в найденный в интернете способ – в течение месяца сходить на 30 свиданий, а затем мужчина твоей мечты сам найдет тебя. Только остаться бы живой после встреч с самыми безумными кавалерами и пробовать разглядеть среди них того самого.
30 свиданий - трейлер 2
30 свиданий  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 февраля 2016
Дата выхода
4 февраля 2016 Россия КароПрокат 18+
4 февраля 2016 Беларусь
4 февраля 2016 Казахстан
11 февраля 2016 США
4 февраля 2016 Украина
12 февраля 2016 Эстония
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $1 563 249
Производство PTs 'Kinematograf'
Другие названия
30 svidaniy, 30 Dates, 30 kohtingut, 30 randek, 30 свиданий
Режиссер
Таисия Игуменцева
Таисия Игуменцева
В ролях
Наталия Медведева
Наталия Медведева
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Мария Староторжская
Мария Староторжская
Ирина Гринева
Ирина Гринева
Ян Цапник
Ян Цапник
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 30 свиданий
Привычка расставаться 5.8
Привычка расставаться (2013)
8 первых свиданий 6.5
8 первых свиданий (2012)
8 лучших свиданий 4.3
8 лучших свиданий (2015)
Детки напрокат 4.9
Детки напрокат (2017)
Королева 5.3
Королева (2020)
Суперплохие 5.0
Суперплохие (2016)
Новогодний папа 5.3
Новогодний папа (2015)
Ставка на любовь 4.6
Ставка на любовь (2015)
Прощание славянки 4.9
Прощание славянки (2011)
Кошачий вальс 4.8
Кошачий вальс (2006)
Каникулы любви 3.8
Каникулы любви (2008)
Трудности выживания 4.2
Трудности выживания (2019)
Фильм находится в подборках
Комедии с Гариком Харламовым Комедии с Гариком Харламовым

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 19 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

30 свиданий

Похожие фильмы онлайн

Привычка расставаться
 
Домик в сердце
 
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Даша больше всего на свете мечтает выйти замуж и получить повышение по службе. Но в один миг, спустя долгие 5 лет отношений, её первый и единственный бойфренд дает отворот-поворот, тем самым уменьшая и без того отсутствующую самооценку Даши до размера, уступающего даже игольному ушку. И тут на помощь униженной приходит всемогущий Google, а точнее, Youtube с циклом видео, в которых предсказательница, она же шарлатанка, утверждает, что необходимо всего лишь 30 свиданий, чтобы вернуть парня или…
Читать
MalinaS 8 февраля 2016, 10:09
Ну комедия так себе, если честно - от фильма с Медведевой ожидали больше. Весь фильм идет в форме ЦУ от психолога как восстановиться после того как… Читать дальше…
Bbbugl 12 февраля 2016, 21:57
Неужели какие-то полоумные еще ходят на быдлокомедии с резидентами Камеди?!✊
Отзывы Написать
Новости о фильме
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 17
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 17 В новом выпуске видеообзора новинок этой недели вы увидите фильм-номинант на "Оскар", соседствующий в прокате с пародией на романтическую мелодраму. Посмотрев наш обзор, у вас не останется сомнения,
Написать
3 февраля 2016 00:00
В Москве завершились съемки фильма «30 свиданий»
В Москве завершились съемки фильма «30 свиданий» В конце января завершились съемки новой романтической комедии «30 свиданий», главные роли в которой исполнили Наталия Медведева, Никита Панфилов, Данила Якушев, Ирина Гринева, Ян Цапник.
Написать
10 февраля 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
30 свиданий - трейлер 2
30 свиданий Трейлер 2
30 свиданий - трейлер 1
30 свиданий Трейлер 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше