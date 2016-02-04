В современном мире всё чаще в режиссёрском кресле оказываются женщины, а для Татьяны Капитан лента «30 свиданий» стала дебютной, Совместно с такими же новичками большого кино Ириной Горбенко и Дмитрием Осмеркиным она поработала и над сценарием. Тем не менее в картине снялись небезызвестные актёры. Главную роль исполняет участница популярного шоу «Comedy Woman» Наталия Медведева, а её компаньонами стали Никита Панфилов и Ян Цапник.

Историй о чудесных перевоплощениях из дурнушек в прекрасных барышень снято великое множество, однако с каждым разом они становятся всё более современными. Главная героиня этой комедии стоит на пороге отчаяния из-за неуверенности в собственной красоте и силах. Как это принято у девочек, она мечтает встретить очаровательного принца, с которым проживёт долго и счастливо. Но реальная жизнь далека от волшебных фантазий, поэтому она выбирает самый распространённый способ решения проблемы – интернет. Оттуда она узнает о необычном методе поиска идеального партнёра. Оказывается, что всего-то необходимо 30 романтических свиданий с разными мужчинами, после чего волшебным образом найдётся твой единственный. Терять Даше нечего, и потому она решает рискнуть. Помогать в поиске партнёров и внешнем преображении ей будет известный фотограф, встреча с которым неминуемо повлияет на судьбы обоих.