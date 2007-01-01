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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 2007
Четыре звезды
, Кристиан Венсан, Франция
День выборов
, Олег Фомин, Россия
Профессор в законе
, Алексей Лисовец, Украина
Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной
, Станислав Мареев, Россия
Оперативная разработка
, Виктор Татарский, Россия
Мотылек «Зангар»
, Фарид Давлетшин, Россия
Заговор
, Станислав Либин, Россия
4 января 2007
Черное рождество
, Глен Морган, Канада / США
5 января 2007
Писатели свободы
, Ричард ЛаГравенезе, США / Германия
Дождь сверху вниз
, Иван Максимов, Россия
11 января 2007
Круче не бывает
, Детлев Бук, Германия
Клуб Shortbus
, Джон Кэмерон Митчелл, США
Альфа Дог
, Ник Кассаветис, США
Следопыт
, Маркус Ниспел, США
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
, Питер Гринуэй, Великобритания / Италия / Испания / Люксембург / Нидерланды / Россия / Венгрия / Германия
13 января 2007
Валерий Харламов. Дополнительное время
, Юрий Стааль, Россия
16 января 2007
На Юг
, Лоран Канте, Франция / Канада
18 января 2007
На краю счастья
, Эд Стоун, США
Снежный пирог
, Марк Эванс, Великобритания / Канада
Престиж
, Кристофер Нолан, США / Великобритания
Клуб 69
, Сергей Борчуков, Россия
Мальчик-оборотень и волшебный автобус
, Питер Кюйперс, Нидерланды
Не говори никому
, Гийом Кане, Франция
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
, Питер Гринуэй, Великобритания
19 января 2007
Зубы
, Митчелл Лихтенштейн, США
Путешествие во влюбленность
, Россия
Американское преступление
, Томми О’Хейвер, США
Дикари
, Тамара Дженкинс, США
Гранит науки
, Джеффри Блитц, США
Снежные ангелы
, Дэвид Гордон Грин, США
20 января 2007
Год собаки
, Майк Уайт, США
Джо Страммер: Будущее - как чистый лист
, Джульен Темпл, Ирландия / Великобритания
21 января 2007
Грейс ушла
, Джеймс С. Страуз, США
Девятки
, Джон Огаст, США
22 января 2007
Сын Рэмбо
, Гарт Дженнингс, Франция / Великобритания
Посвящение
, Джастин Теру, США
Сигнал
, Дэвид Брукнер, Дэн Буш, США
Затравленная
, Дебора Кампмейер, США
23 января 2007
Рабство
, Марко Кройцпайнтнер, Германия / США
Последняя Мимзи Вселенной
, Роберт Шэй, США
Враги
, Мария Можар, Россия
25 января 2007
Глава 27
, Дж.П. Шейфер, США / Канада
Чемоданы Тульса Люпера, часть 3: из Сарка до конца
, Питер Гринуэй, Великобритания / Испания / Нидерланды
Козырные тузы
, Джо Карнахан, Великобритания / США / Франция
Консервы
, Егор Кончаловский, Россия
Кровь и шоколад
, Катя Фон Гарнье, США
27 января 2007
Инзеень-малина
, Владимир Сивков, Павел Соколовский, Россия
30 января 2007
Вива
, Анна Биллер, США
1 февраля 2007
Черная книга
, Пол Верховен, Нидерланды / Бельгия / Великобритания / Германия
Мертвые дочери
, Павел Руминов, Россия
Вавилон
, Алехандро Гонсалес Иньярриту, США / Мексика
Хребет дьявола
, Гильермо дель Торо, Испания / Мексика
Он, она и я
, Константин Худяков, Россия
Кровавый алмаз
, Эдвард Цвик, США
5 февраля 2007
Золушка: злые чары
, Фрэнк Ниссен, США
7 февраля 2007
Семь кабинок
, Дмитрий Месхиев, Россия
8 февраля 2007
Спи со мной
, Клеман Вирго, Канада
Король вечеринок 2
, Морт Натан, США
Ганнибал: Восхождение
, Питер Веббер, Франция / Великобритания / США
Блондинка в шоколаде
, Уильям Хайнс, США
9 февраля 2007
Бронежилет
, Джерри Лайвли, США / Австралия / Германия / Испания / Великобритания
Читая мысли
, Грегори Дж. Рид, Австралия / Великобритания
11 февраля 2007
Прощай, Бафана!
, Билле Аугуст, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
12 февраля 2007
Тело
, Йонас МакКорд, США / Израиль / Германия
13 февраля 2007
Эскорт для дам
, Пол Шредер, США / Великобритания
14 февраля 2007
Как жениться и остаться холостым
, Эрик Лартиго, Франция
Разрисованная вуаль
, Джон Керран, Китай / США
15 февраля 2007
Как малые дети
, Тодд Филд, США
Сочувствие госпоже Месть
, Пак Чхан-Ук, Корея
Призрачный гонщик
, Марк Стивен Джонсон, США
Второй шанс
, Фил Джоану, США
16 февраля 2007
Прощай, южный город
, Олег Сафаралиев, Россия
Хэллэм Фоу
, Дэвид Маккензи, Великобритания
17 февраля 2007
Родные и близкие
, Евгений Лаврентьев, Россия
20 февраля 2007
Слуга государев
, Олег Рясков, Россия
21 февраля 2007
Параграф 78: Фильм первый
, Михаил Хлебородов, Россия
22 февраля 2007
Ложное искушение
, Роберт Де Ниро, США
Фландрия
, Брюно Дюмон, Франция
Мост в Терабитию
, Габор Чупо, США
23 февраля 2007
911: Мальчики по вызову
, Роберт Бен Гарант, США
24 февраля 2007
Razzle Dazzle: Потерянный мир
, Кен Джекобс, США
28 февраля 2007
Выборы
, Джонни То, Гонконг
1 марта 2007
Любовь-морковь
, Александр Стриженов, Россия
Фонтан
, Даррен Аронофски, США
Королева
, Стивен Фрирз, Великобритания / Франция / Италия
По прозвищу «Чистильщик»
, Лес Мэйфилд, США
Топь
, Джордан Баркер, Канада
Флаги наших отцов
, Клинт Иствуд, США
Правда и ничего кроме...
, Кристиан Чарльз, США / ЮАР / Италия
Похищение
, Роланд Жоффе, США / Россия
2 марта 2007
Кровавая машина
, Алекс Орр, США
Джейн Остин
, Джулиан Джаррольд, США / Великобритания / Ирландия
6 марта 2007
Такси 4
, Жерар Кравчик, Франция
Барби: Сказочная страна. Волшебная Радуга
, Тодд Резник, США
Экс-любовник
, Джесси Перец, США
Новые приключения Золушки
, Пол Дж. Болджер, США / Германия
7 марта 2007
Крупная ставка
, Марк Райделл, США / Германия
8 марта 2007
Девушки мечты
, Билл Кондон, США
Уловки Норбита
, Брайан Роббинс, США
Скандальный дневник
, Ричард Эйр, Великобритания
Долина цветов
, Пан Налин, Франция / Япония / Германия / Индия
9 марта 2007
Обман
, Скотт Фрэнк, США
Рисуя границы 9
, Мэттью Барни, США / Япония
11 марта 2007
Он был тихоней
, Фрэнк А. Каппелло, США
Ханна берет высоту
, Джо Сванберг, США
Пристроенные
, Дяне Креспо, Стефан К. Щаефер, США
12 марта 2007
Поговори со мной
, Кейси Леммонс, США
14 марта 2007
Гордость
, Суну Гонера, Германия / США
15 марта 2007
Три дня в Одессе
, Алексей Пиманов, Россия
Реальные кабаны
, Уолт Бекер, США
Письма с Иводзимы
, Клинт Иствуд, США
Сочувствие господину Месть
, Пак Чхан-Ук, Корея
Преступление и погода
, Борис Фрумин, Россия
Очень эпическое кино
, Джейсон Фридберг, Аарон Зелцер, США
Полный облом
, Жан-Баптист Андреа, Великобритания
Потому что я так хочу
, Майкл Леманн, США
16 марта 2007
Мертвая тишина
, Джеймс Ван, США
20 марта 2007
Опустевший город
, Майк Байндер, США
22 марта 2007
В погоне за счастьем
, Габриэле Муччино, США
Черепашки ниндзя
, Кевин Манро, США
300 спартанцев
, Зак Снайдер, США
Последний король Шотландии
, Кевин МакДональд, Великобритания
Артур и Минипуты
, Люк Бессон, США / Франция
Наживка для акулы: не очень страшное кино
, Ховард И. Бейкер, Джон Фокс, США / Корея
Ренессанс
, Кристиан Волькман, Франция / Великобритания / Люксембург
23 марта 2007
Параграф 78: Фильм второй
, Михаил Хлебородов, Россия
25 марта 2007
Аббатство Нортенгер
, Джон Джонс, Великобритания / США / Ирландия
28 марта 2007
Сичд — недостижимая вершина
, Симон Миллер, Великобритания
29 марта 2007
Тупой жирный заяц
, Слава Росс, Россия
В гости к Робинсонам
, Стивен Дж. Андерсон, США
Мистер Бин на отдыхе
, Стив Бенделэк, Великобритания
Всем хана!
, Рой Т. Вуд, США
30 марта 2007
Приговоренные
, Скотт Вайпер, США
1 апреля 2007
Дочь полка
, Брайан Лардж, Австрия
4 апреля 2007
Пожарный пес
, Тодд Холлэнд, США / Канада
Ну что, приехали: ремонт
, Стив Карр, США
5 апреля 2007
Потерянная звезда
, Джанни Амелио, Италия / Франция / Швейцария / Сингапур
Заброшенный дом
, Начо Серда, Испания
Одна любовь на миллион
, Владимир Щегольков, Россия
Бобби
, Эмилио Эстевес, США
В ожидании чуда
, Евгений Бедарев, Россия
Самый главный босс
, Ларс фон Триер, Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
Типа крутые легавые
, Эдгар Райт, Великобритания
Дерзкие дни
, Руслан Бальтцер, Россия
6 апреля 2007
Семь человек-невидимок
, Шарунас Бартас, Португалия / Нидерланды / Литва / Франция
10 апреля 2007
Команда Фастфуд
, Мэтт Маелларо, Дэйв Уиллис, США
11 апреля 2007
Внук Гагарина
, Андрей Панин, Россия
12 апреля 2007
07 меняет курс
, Владимир Потапов, Россия
Первобытное зло
, Майкл Кэтлман, США
Предчувствие
, Меннан Япо, США
Пекло
, Дэнни Бойл, Великобритания
Реинкарнация
, Такаши Шимицу, Япония
Стрелок
, Антуан Фукуа, США
Три ключа
, Робби Хенсон, США / Польша
Наркоза не будет
, Александра Сашнева, Россия
С глаз – долой, из чарта – вон!
, Марк Лоуренс, США
13 апреля 2007
Меня зовут Брюс
, Брюс Кэмпбелл, США
19 апреля 2007
Идеальный незнакомец
, Джеймс Фоули, США
Я остаюсь
, Карен Оганесян, Россия
Сказания Земноморья
, Горо Миядзаки, Япония
Жатва
, Стивен Хопкинс, США
Последний легион
, Дуг Лефлер, США / Великобритания / Франция
Не хочу спать одна
, Цай Мин-Лянь, Тайвань / Франция / Австрия
Белый шум 2: Сияние
, Патрик Люссье, США / Канада
Май
, Марат Рафиков, Илья Рубинштейн, Россия
20 апреля 2007
Черный ирландец
, Брэд Гэнн, США
22 апреля 2007
Победительница
, Майкл Дамиан, США
Протагонист
, Джессика Ю, США
25 апреля 2007
Десятидюймовый герой
, Дэвид Маккэй, США
26 апреля 2007
Паранойя
, Ди Джей Карузо, США
Тайны подводного мира 3D
, Говард Холл, Канада / США
Проклятие золотого цветка
, Чжан Имоу, Гонконг / Китай
Любовь на стороне
, Иван Кальбера, Франция
Неваляшка
, Роман Качанов, Россия
Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D
, Бретт Леонард, США
Экологический след человека
, Ник Уоттс, Великобритания
Пророк
, Ли Тамахори, США
Двое и война
, Виталий Воробьев, Евгений Звездаков, Россия / Украина
27 апреля 2007
Первая суббота мая
, Брэд Хеннеген, Джон Хеннеген, США
Ну что, рокеры
, Ларри Кларк, США
Платки
, Юрий Павлов, Россия
Мой сын для меня
, Мартиаль Фужерон, Франция
Натюрморт
, Цзя Чжан Кэ, Китай / Гонконг
Спасатели в Африке
, Деннис Ботс, Йохан Нейенхайс, Нидерланды
28 апреля 2007
Смерть в эфире
, Билл Гуттентаг, США
Amexicano
, Мэтью Бонифацио, США
Сын нобелевского лауреата
, Рэндалл Миллер, США
29 апреля 2007
Вздох
, Ким Ки Дук, Корея
День ноль
, Брайан Гуннар Коул, США
Воздух, которым я дышу
, Джихо Ли, Мексика / США
Привилегированное сословие
, Мэри Стюарт Мастерсон, США
Сладкая полночь
, Мэри Стюарт Мастерсон, США
30 апреля 2007
Одноклассники
, Эдвард Бернс, США
1 мая 2007
Везунчик
, Кертис Хэнсон, США
Насмотревшись детективов
, Пол Сотер, США
3 мая 2007
Отец
, Иван Соловов, Россия
Чертово колесо
, Вера Глаголева, Россия
Маяк
, Мария Саакян, Россия
Ачи и Сипак: убойный дуэт
, Чо Бом Чжин, Корея
Невидимый
, Дэвид С. Гойер, США
Экватор
, Ульяна Шилкина, Россия
Вакансия на жертву
, Нимрод Антал, США
Человек-паук: Враг в отражении
, Сэм Рэйми, США
День победы
, Федор Петрухин, Россия
4 мая 2007
Школа серфинга
, Джоэл Силвермен, США
Дикая банда: Сорванцы снова в игре
, Йоахим Масанек, Германия
6 мая 2007
Любовь Петрова-Водкина
, Сергей Тютин, Россия
9 мая 2007
Подстава
, Джон Херцфелд, США / Германия
У холмов есть глаза 2
, Мартин Вайс, США
10 мая 2007
Капитан Алатристе
, Агустин Диас Янес, Франция / Испания / США
Призраки Гойи
, Милош Форман, Испания
Крутая Джорджия
, Гэрри Маршалл, США
Инди
, Александр Кириенко, Россия / Украина
Свидание вслепую
, Джеймс Кич, США
12 мая 2007
Волк
, Тамаш Т. Тот, Россия / Венгрия
16 мая 2007
Шрэк-третий
, Крис Миллер, Раман Хуи, США
17 мая 2007
Жестокость
, Mapинa Любaкoвa, Россия
Попутчик
, Дэйв Мейерс, США
Мисс Поттер
, Крис Нунан, Великобритания / США
Сцены сексуального характера
, Эд Блум, Великобритания
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
Софи
, Илья Литвак, Россия
18 мая 2007
Магнус
, Кадри Кыусаар, Эстония / Великобритания
19 мая 2007
Здравозахоронение
, Майкл Мур, США
Визит оркестра
, Эран Колирин, Израиль / Франция / США
Одиннадцатый час
, Надья Коннерс, Лейла Коннерс Петерсон, США
21 мая 2007
Сильное сердце
, Майкл Уинтерботтом, США / Великобритания
24 мая 2007
Пираты Карибского моря: На краю света
, Гор Вербински, США
Персонаж
, Марк Форстер, США
25 мая 2007
Рокки Бальбоа
, Сильвестр Сталлоне, США
28 мая 2007
Знак судьбы
, Олег Филипенко, Украина
29 мая 2007
Вихрь
, Энтони Хопкинс, США
31 мая 2007
Мистификация
, Лассе Халльстрем, США
28 недель спустя
, Хуан Карлос Фреснадильо, Великобритания
Время
, Ким Ки Дук, Япония / Корея
В стране женщин
, Джон Каздан, США
Нас не догонишь
, Илья Шиловский, Россия
1 июня 2007
Дух времени
, Питер Джосеф, США
3 июня 2007
Александра
, Александр Сокуров, Россия
Внеземной
, Сергей Крутин, Россия / Украина
5 июня 2007
Русалка
, Анна Меликян, Россия
6 июня 2007
Варварины свадьбы
, Светлана Шиманюк, Россия
Натурщица
, Татьяна Воронецкая, Россия
12
, Никита Михалков, Россия
Открытое пространство
, Денис Нейманд, Россия
Если ты меня слышишь
, Андрей Толошный, Украина
Шекспиру и не снилось
, Алексей Зернов, Россия
Бегущая по волнам
, Валерий Пендраковский, Россия
7 июня 2007
Динозавры 3D: гиганты Патагонии
, Марк Фафар, Канада
Штука баксов
, Зак Пенн, США
Грайндхаус
, Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Элай Рот, США / Канада
Лови волну!
, Крис Бак, Эш Браннон, США
Потапов, к доске!
, Александр Орлов, Россия
Лезвия славы: Звездуны на льду
, Джош Гордон, Уилл Спек, США
8 июня 2007
Тринадцать друзей Оушена
, Стивен Содерберг, США
10 июня 2007
Кто твоя обезьянка?
, Тодд Бро, США
Человек с Земли
, Ричард Шенкман, США
12 июня 2007
Битва в Сиэттле
, Стюарт Таунсенд, США
Поводырь
, Александр Хван, Россия
14 июня 2007
Жизнь как катастрофа
, Тод Хариссон Уильямс, США
Кто Вы, Мистер Брукс?
, Брюс Эй Иванс, Райнолд Гайдон, США
Груз 200
, Алексей Балабанов, Россия
Атака куриных зомби
, Ллойд Кауфман, США
Гора самоцветов 2
, Сергей Гордеев, Россия
Посланники
, Оксид Пэнг, Дэнни Пан, США
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
, Тим Стори, США
15 июня 2007
Нэнси Дрю
, Эндрю Флеминг, США
16 июня 2007
Джошуа
, Джордж Рэтлифф, США
19 июня 2007
Кремень
, Алексей Мизгирев, Россия
21 июня 2007
Эван Всемогущий
, Том Шэдьяк, США
Танцуй до упаду
, Харви Глейзер, США
Византийская принцесса
, Висенте Аранда, Италия / Испания / Великобритания
Планета страха
, Роберт Родригес, США
23 июня 2007
Линч
, Мортен Соборг, США
24 июня 2007
Месть Кристи
, Дуглас Джексон, США
25 июня 2007
Каблуи
, Скотт Прендергаст, США
Путешествие с домашними животными
, Вера Сторожева, Россия
26 июня 2007
Три девушки
, Мурад Ибрагимбеков, Азербайджан / Россия
27 июня 2007
Летнее безумие
, Александер Хан, Австрия / Великобритания / Латвия / Россия
Крепкий орешек 4.0
, Лен Уайзман, США
28 июня 2007
Ангел
, Франсуа Озон, Великобритания / Бельгия / Франция
Рататуй
, Брэд Берд, Ян Пинкава, США
3 июля 2007
Лицензия на брак
, Кен Куопис, США
4 июля 2007
Трансформеры
, Майкл Бэй, США
Ужас, который всегда с тобой
, Аркадий Яхнис, Россия
5 июля 2007
Перелом
, Грегори Хоблит, США
Внутренняя империя
, Дэвид Линч, США / Польша / Франция
AngeLove
, Алан Бадоев, Украина / Россия
Любовь и честь
, Ёдзи Ямада, Япония
Сорок
, Александр Галибин, Россия
6 июля 2007
Саперы
, Борис Щербаков, Россия
7 июля 2007
Мать
, Павел Костомаров, Антуан Каттен, Россия / Франция / Швейцария
10 июля 2007
Ночные посетители
, Игорь Масленников, Россия
12 июля 2007
Реквием
, Ханс-Кристиан Шмид, Германия
Измена
, Билли Рэй, США
Глюки
, Уильям Фридкин, США
Ночь живых мертвецов 3D
, Джефф Броадстрит, США
А вдруг это любовь?
, Пьер Жоливе, Франция
1408
, Микаэль Хофстрем, США
Жизнь в розовом цвете
, Оливье Даан, Франция / Великобритания / Чехия
На колесах
, Анно Сауль, Германия
18 июля 2007
Уборная история - любовная история
, Константин Бронзит, Россия
19 июля 2007
Жизнь других
, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия
Пробуждение
, Станислав Лебедев, Россия
Братство камня
, Гийом Никлу, Франция
Отель "Птичья клетка"
, Ким Ки Дук, Корея
Девушка по соседству
, Грегори Уилсон, США
Ангелы возмездия
, Жан-Клод Бриссо, Франция
Гарри Поттер и Орден Феникса
, Дэвид Йейтс, Великобритания / США
Немножко беременна
, Джадд Апатоу, США
Леди Чаттерлей
, Паскаль Ферран, Бельгия / Франция / Великобритания
20 июля 2007
Выход Ахиллеса
, Ллойд Ньюсон, Великобритания
21 июля 2007
Постал
, Уве Болл, США / Канада / Германия
26 июля 2007
Жизнь врасплох
, Александр Бруньковский, Россия
Мольер
, Лоран Тирар, Франция
Веселые и загорелые
, Патрис Леконт, Франция
Падение в небеса
, Наталья Митрошина, Россия
Французский для начинающих
, Кристиан Диттер, Германия / Франция
Хостел 2
, Элай Рот, США
10 шагов к успеху
, Брэд Силберлинг, США
1 августа 2007
Засада
, Стюарт Гордон, Канада / США / Великобритания
Железная дорога
, Алексей Федорченко, Россия
Смертный приговор
, Джеймс Ван, США
2 августа 2007
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
, Дани Леви, Германия
88 минут
, Джон Эвнет, Германия / США
Мальчик в девочке
, Ник Харран, Канада / Великобритания
Операция "Дельта фарс"
, С.Б. Хардинг, США
Волки-оборотни
, Джеймс Айзэк, США
Зодиак
, Дэвид Финчер, США
Роковая красотка
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Полное дыхание
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Пенелопа
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3 августа 2007
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Лихач
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Секс и философия
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У Мини это в первый раз
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Спокойной ночи
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Помощничек
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Искушение
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Симпсоны в кино
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5 неизвестных
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Вампирша
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Глянец
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Чертов мобильник
, Джеймс Ют, Франция
Ультиматум Борна
, Пол Гринграсс, США
Звездная битва: Сквозь пространство и время
, Гленн Чайка, США / Китай
Лето на балконе
, Андреас Дрезен, Германия
Воин Севера
, Антти-Юсси Аннила, Китай / Эстония / Нидерланды / Финляндия
25 августа 2007
Поворот не туда-2: Тупик
, Джо Линч, США
26 августа 2007
Одиннадцать писем к Богу
, Аким Салбиев, Россия
29 августа 2007
Золотой полоз
, Владимир Макеранец, Россия
30 августа 2007
Геркулес в Нью-Йорке
, Артур Аллан Сайдлман, США
Война
, Филлип Г. Этвелл, США
Чингисхан: всадник апокалипсиса
, Синъитиро Савай, Япония / Монголия
Фэй Грим
, Хэл Хартли, США / Германия
Артистка
, Станислав Говорухин, Россия
Вкус жизни
, Скотт Хикс, США / Австралия
Анна Николь
, Киони Ваксман, США
Катакомбы
, Томм Кокер, Дэвид Эллиот, США
Вечер
, Лайош Колтаи, США
31 августа 2007
Марго на свадьбе
, Ноа Баумбак, США
Ласточки прилетели
, Аслан Галазов, Россия
1 сентября 2007
В диких условиях
, Шон Пенн, США
2 сентября 2007
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
, Эндрю Доминик, США
3 сентября 2007
Там меня нет
, Тодд Хейнс, США / Германия
6 сентября 2007
Антидурь
, Владимир Щегольков, Россия
Кружение в пределах кольцевой
, Рамиль Салахутдинов, Россия
Чак и Ларри: пожарная свадьба
, Деннис Дуган, США
Любовь и другие катастрофы
, Алек Кешишян, Франция / Великобритания / США
Поезд на Юму
, Джеймс Мэнголд, США
Парижская история
, Кристоф Оноре, Франция
Паршивая овца
, Джонатан Кинг, Новая Зеландия
7 сентября 2007
Агитбригада «Бей врага»
, Виталий Мельников, Россия
Братья Соломон
, Боб Оденкерк, США
Беги, толстяк, беги
, Дэвид Швиммер, Великобритания / США
Так она нашла меня
, Хелен Хант, США
Версия
, Гэвин Худ, США / ЮАР
Гласс. Портрет Филипа в 12 частях
, Скотт Хикс, Австралия / США
8 сентября 2007
Мальчик А
, Джон Краули, Великобритания
Мгновения жизни
, Вадим Перельман, США
9 сентября 2007
Тысяча лет усердных молитв
, Уэйн Уэнг, США
Жизнь по Джейн Остин
, Робин Суикорд, США
Пинг-понщик
, Джессика Ю, США
10 сентября 2007
Запрещено к показу!
, Марина Абрамович, Мэттью Барни, Марко Брамбилла, Ларри Кларк, Сэм Тейлор-Вуд, Гаспар Ноэ, Ричард Принс, Великобритания / США
11 сентября 2007
Няньки
, Дэвид Росс, США
Шелк
, Франсуа Жирар, Канада / Франция / Италия / Великобритания / Япония
12 сентября 2007
Семейная жизнь
, Айра Сакс, США / Канада
13 сентября 2007
Темпеста: порочная страсть
, Тим Дисней, Нидерланды / Люксембург / Испания / Великобритания / США / Италия
Час пик 3
, Бретт Рэтнер, США
Дьявол и Дэниэл Уэбстер
, Алек Болдуин, США
Отрыв
, Александр Миндадзе, Россия
Дневники няни
, Шэри Спрингер Берман, Роберт Пульчини, США
Робин Гуд
, Бенни Чан, Гонконг
Путевой обходчик
, Игорь Шавлак, Павел Руминов, Россия
Запасной путь
, Терри Джордж, США
14 сентября 2007
Замыкая круг
, Ричард Аттенборо, Великобритания / Канада / США
В руках богов
, Бенджамин Тернер, Гейб Тернер, Великобритания
16 сентября 2007
Ларс и реальная девушка
, Крэйг Гиллеспи, США
18 сентября 2007
Платье от кутюр
, Татьяна Канаева, Россия
Платье от кутюр
, Татьяна Канаева, Россия
Доказательство смерти
, Квентин Тарантино, США
Все хотят быть итальянцами
, Джейсон Тодд Ипсон, США
Простые вещи
, Алексей Попогребский, Россия
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Монгол. Часть первая
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SuperПерцы
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Остров сокровищ
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Обитель зла 3
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Официант
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Эрмитаж: Хроника подвига
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Елка
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Изгнание
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Зачем мы женимся?
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Русская игра
, Павел Чухрай, Россия
Порок на экспорт
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Девушка моих кошмаров
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5 октября 2007
Бегущий за ветром
, Марк Форстер, США
6 октября 2007
Август Раш
, Керстен Шеридан, США
7 октября 2007
Ловцы привидений
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9 октября 2007
Роковое число 23
, Джоэл Шумахер, США
11 октября 2007
20 сигарет
, Александр Горновский, Россия
Девочка-лисичка
, Ли Сон-кан, Корея
Окаванго 3D. Африканское сафари
, Бен Стассен, Бельгия
Смерть на похоронах
, Фрэнк Оз, США
Смени лицо!
, Квентин Дюпьё, Франция
Я знаю, кто убил меня
, Крис Сивертсон, США
Отважная
, Нил Джордан, США / Австралия
Шары ярости
, Роберт Бен Гарант, США
Последний пропущенный звонок
, Манабу Асоу, Япония
Ирина Палм сделает ЭТО лучше
, Сэм Гарбарски, Бельгия / Люксембург / Великобритания / Германия / Франция
Удачи, Чак!
, Марк Хелфрич, США
По высшей воле
, Амир Камдин, Швеция
14 октября 2007
Вечерняя сказка
, Юрий Стыцковский, Украина
18 октября 2007
Бой с тенью 2: Реванш
, Антон Мегердичев, Россия
Казнить нельзя помиловать
, Михаил Апарцев, Россия
Любовь со словарем
, Зои Р. Кассаветис, США / Франция / Япония
Свадьба Туи
, Вань Цюаньянь, Китай
Персиполис
, Марьян Сатрапи, Винсент Паронно, Франция / США
19 октября 2007
Мечтай и ты будешь путешествовать
, Брэд Исаакс, США
Дитя с Марса
, Менно Мейджес, США
Мстители
, Том Брейди, США
20 октября 2007
Собачья любовь
, Марсель Сармиенто, США
23 октября 2007
Откройте, Дед Мороз!
, Ольга Субботина, Россия
25 октября 2007
Праздник любви
, Роберт Бентон, США
Пристрели их
, Майкл Дэвис, США
Восход тьмы
, Дэвид Л. Каннингэм, США
Рождество
, Престон Эй. Уайтмор II, США
Завет
, Эмир Кустурица, Сербия / Франция
Нулевой километр
, Павел Санаев, Россия
Хэллоуин 2007
, Роб Зомби, США
Элька
, Владимир Саков, Россия
29 октября 2007
Королёв
, Юрий Кара, Россия
1 ноября 2007
Вдали от нее
, Сара Полли, Канада
Ноев ковчег
, Хуан Пабло Бускарини, Испания / Аргентина / Италия
Руди - гончий поросенок
, Питер Тим, Германия
Королевство
, Питер Берг, США
Би Муви: медовый заговор
, Стив Хикнер, Саймон Дж. Смит, США
Мечты о Калифорнии
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1612
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4 месяца, 3 недели и 2 дня
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Идеальное создание
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Мгла
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Беовульф
, Роберт Земекис, США
29 ноября 2007
Интервью
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Кука
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Ночные сестры
, Алексей Мурадов, Россия
Пила 4
, Даррен Линн Боусман, США
Хитмэн
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Руд и Сэм
, Григор Гярдушян, Россия
Плохой хороший полицейский
, Эрик Кануэль, Канада
Я никогда не буду твоей
, Эми Хекерлинг, США
Все по-честному
, Дмитрий Астрахан, Россия
Дилемма
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Параноид Парк
, Гас Ван Сент, Франция / США
30 ноября 2007
Зимние дни
, Кихатиро Кавамото, Япония
1 декабря 2007
Семейка Ады
, Эльдар Салаватов, Россия
4 декабря 2007
Лягушачий рай
, Сергей Баженов, Россия
6 декабря 2007
Наводнение
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Золотой компас
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Мороз по коже
, Крис Солимин, Россия
Красный отель
, Жерар Кравчик, Франция
Родина или смерть
, Алла Криницына, Россия
Штормовое предупреждение
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7 декабря 2007
Ветка сирени
, Павел Лунгин, Россия / Люксембург
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Любимый по найму
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Кошелек или жизнь
, Майкл Догерти, США
10 декабря 2007
Война Чарли Уилсона
, Майк Николс, США
13 декабря 2007
Лавка чудес
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Наследство
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Влюбиться в невесту брата
, Питер Хеджес, США
Времена года
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Игры дьявола
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Просто вместе
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Парковка
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Во имя короля: история осады подземелья
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Через вселенную
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Мегаполис
, Элла Архангельская, Россия
Гангстер
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20 декабря 2007
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Фред Клаус, брат Санты
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21 декабря 2007
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