Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 2007
Архив премьер 2007 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 2007
Профессор в законе
, Алексей Лисовец, Украина
Оперативная разработка
, Виктор Татарский, Россия
Особенности национальной подледной ловли, или Отрыв по полной
, Станислав Мареев, Россия
Белая стрела
, Александр Бурцев, Россия
Мотылек «Зангар»
, Фарид Давлетшин, Россия
День выборов
, Олег Фомин, Россия
Четыре звезды
, Кристиан Венсан, Франция
Заговор
, Станислав Либин, Россия
4 января 2007
Черное рождество
, Глен Морган, Канада / США
5 января 2007
Писатели свободы
, Ричард ЛаГравенезе, США / Германия
Дождь сверху вниз
, Иван Максимов, Россия
11 января 2007
Клуб Shortbus
, Джон Кэмерон Митчелл, США
Круче не бывает
, Детлев Бук, Германия
Следопыт
, Маркус Ниспел, США
Альфа Дог
, Ник Кассаветис, США
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
, Питер Гринуэй, Великобритания / Италия / Испания / Люксембург / Нидерланды / Россия / Венгрия / Германия
13 января 2007
Валерий Харламов. Дополнительное время
, Юрий Стааль, Россия
16 января 2007
На Юг
, Лоран Канте, Франция / Канада
18 января 2007
Снежный пирог
, Марк Эванс, Великобритания / Канада
Не говори никому
, Гийом Кане, Франция
Мальчик-оборотень и волшебный автобус
, Питер Кюйперс, Нидерланды
Престиж
, Кристофер Нолан, США / Великобритания
На краю счастья
, Эд Стоун, США
Клуб 69
, Сергей Борчуков, Россия
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
, Питер Гринуэй, Великобритания
19 января 2007
Зубы
, Митчелл Лихтенштейн, США
Американское преступление
, Томми О’Хейвер, США
Путешествие во влюбленность
, Россия
Гранит науки
, Джеффри Блитц, США
Дикари
, Тамара Дженкинс, США
Снежные ангелы
, Дэвид Гордон Грин, США
20 января 2007
Год собаки
, Майк Уайт, США
Джо Страммер: Будущее - как чистый лист
, Джульен Темпл, Ирландия / Великобритания
21 января 2007
Грейс ушла
, Джеймс С. Страуз, США
Девятки
, Джон Огаст, США
22 января 2007
Посвящение
, Джастин Теру, США
Сын Рэмбо
, Гарт Дженнингс, Франция / Великобритания
Сигнал
, Дэвид Брукнер, Дэн Буш, США
Затравленная
, Дебора Кампмейер, США
23 января 2007
Последняя Мимзи Вселенной
, Роберт Шэй, США
Враги
, Мария Можар, Россия
Рабство
, Марко Кройцпайнтнер, Германия / США
25 января 2007
Козырные тузы
, Джо Карнахан, Великобритания / США / Франция
Чемоданы Тульса Люпера, часть 3: из Сарка до конца
, Питер Гринуэй, Великобритания / Испания / Нидерланды
Кровь и шоколад
, Катя Фон Гарнье, США
Консервы
, Егор Кончаловский, Россия
Глава 27
, Дж.П. Шейфер, США / Канада
27 января 2007
Инзеень-малина
, Владимир Сивков, Павел Соколовский, Россия
30 января 2007
Вива
, Анна Биллер, США
1 февраля 2007
Черная книга
, Пол Верховен, Нидерланды / Бельгия / Великобритания / Германия
Он, она и я
, Константин Худяков, Россия
Вавилон
, Алехандро Гонсалес Иньярриту, США / Мексика
Хребет дьявола
, Гильермо дель Торо, Испания / Мексика
Кровавый алмаз
, Эдвард Цвик, США
Мертвые дочери
, Павел Руминов, Россия
5 февраля 2007
Золушка: злые чары
, Фрэнк Ниссен, США
7 февраля 2007
Семь кабинок
, Дмитрий Месхиев, Россия
8 февраля 2007
Спи со мной
, Клеман Вирго, Канада
Ганнибал: Восхождение
, Питер Веббер, Франция / Великобритания / США
Король вечеринок 2
, Морт Натан, США
Блондинка в шоколаде
, Уильям Хайнс, США
9 февраля 2007
Читая мысли
, Грегори Дж. Рид, Австралия / Великобритания
Бронежилет
, Джерри Лайвли, США / Австралия / Германия / Испания / Великобритания
11 февраля 2007
Прощай, Бафана!
, Билле Аугуст, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
12 февраля 2007
Тело
, Йонас МакКорд, США / Израиль / Германия
13 февраля 2007
Эскорт для дам
, Пол Шредер, США / Великобритания
14 февраля 2007
Как жениться и остаться холостым
, Эрик Лартиго, Франция
Разрисованная вуаль
, Джон Керран, Китай / США
15 февраля 2007
Призрачный гонщик
, Марк Стивен Джонсон, США
Сочувствие госпоже Месть
, Пак Чхан-Ук, Южная Корея
Как малые дети
, Тодд Филд, США
Второй шанс
, Фил Джоану, США
16 февраля 2007
Хэллэм Фоу
, Дэвид Маккензи, Великобритания
Прощай, южный город
, Олег Сафаралиев, Россия
17 февраля 2007
Родные и близкие
, Евгений Лаврентьев, Россия
20 февраля 2007
Слуга государев
, Олег Рясков, Россия
21 февраля 2007
Параграф 78: Фильм первый
, Михаил Хлебородов, Россия
22 февраля 2007
Фландрия
, Брюно Дюмон, Франция
Ложное искушение
, Роберт Де Ниро, США
Мост в Терабитию
, Габор Чупо, США
23 февраля 2007
911: Мальчики по вызову
, Роберт Бен Гарант, США
24 февраля 2007
Razzle Dazzle: Потерянный мир
, Кен Джейкобс, США
28 февраля 2007
Выборы
, Джонни То, Гонконг
1 марта 2007
Любовь-морковь
, Александр Стриженов, Россия
Топь
, Джордан Баркер, Канада
Флаги наших отцов
, Клинт Иствуд, США
Похищение
, Роланд Жоффе, США / Россия
Правда и ничего кроме...
, Кристиан Чарльз, США / ЮАР / Италия
По прозвищу «Чистильщик»
, Лес Мэйфилд, США
Королева
, Стивен Фрирз, Великобритания / Франция / Италия
Фонтан
, Даррен Аронофски, США
2 марта 2007
Кровавая машина
, Алекс Орр, США
Джейн Остин
, Джулиан Джаррольд, США / Великобритания / Ирландия
6 марта 2007
Такси 4
, Жерар Кравчик, Франция
Барби: Сказочная страна. Волшебная Радуга
, Тодд Резник, США
Экс-любовник
, Джесси Перец, США
Новые приключения Золушки
, Пол Дж. Болджер, США / Германия
7 марта 2007
Крупная ставка
, Марк Райделл, США / Германия
8 марта 2007
Девушки мечты
, Билл Кондон, США
Скандальный дневник
, Ричард Эйр, Великобритания
Долина цветов
, Пан Налин, Франция / Япония / Германия / Индия
Уловки Норбита
, Брайан Роббинс, США
9 марта 2007
Обман
, Скотт Фрэнк, США
Рисуя границы 9
, Мэттью Барни, США / Япония
11 марта 2007
Ханна берет высоту
, Джо Сванберг, США
Пристроенные
, Дяне Креспо, Стефан С. Шефер, США
Он был тихоней
, Фрэнк А. Каппелло, США
12 марта 2007
Поговори со мной
, Кейси Леммонс, США
14 марта 2007
Гордость
, Суну Гонера, Германия / США
15 марта 2007
Сочувствие господину Месть
, Пак Чхан-Ук, Южная Корея
Потому что я так хочу
, Майкл Леманн, США
Очень эпическое кино
, Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер, США
Преступление и погода
, Борис Фрумин, Россия
Три дня в Одессе
, Алексей Пиманов, Россия
Письма с Иводзимы
, Клинт Иствуд, США
Полный облом
, Жан-Баптист Андреа, Великобритания
Реальные кабаны
, Уолт Бекер, США
16 марта 2007
Мертвая тишина
, Джеймс Ван, США
20 марта 2007
Опустевший город
, Майк Байндер, США
22 марта 2007
300 спартанцев
, Зак Снайдер, США
Наживка для акулы: не очень страшное кино
, Джон Фокс, Ховард Э. Бэйкер, США / Южная Корея
Черепашки ниндзя
, Кевин Манро, США
В погоне за счастьем
, Габриэле Муччино, США
Артур и Минипуты
, Люк Бессон, США / Франция
Ренессанс
, Кристиан Волькман, Франция / Великобритания / Люксембург
Последний король Шотландии
, Кевин МакДональд, Великобритания
23 марта 2007
Параграф 78: Фильм второй
, Михаил Хлебородов, Россия
25 марта 2007
Аббатство Нортенгер
, Джон Джонс, Великобритания / США / Ирландия
28 марта 2007
Сичд — недостижимая вершина
, Симон Миллер, Великобритания
29 марта 2007
Мистер Бин на отдыхе
, Стив Бенделэк, Великобритания
В гости к Робинсонам
, Стивен Дж. Андерсон, США
Всем хана!
, Рой Т. Вуд, США
Тупой жирный заяц
, Вячеслав Росс, Россия
30 марта 2007
Приговоренные
, Скотт Вайпер, США
1 апреля 2007
Дочь полка
, Брайан Лардж, Австрия
4 апреля 2007
Ну что, приехали: ремонт
, Стив Карр, США
Пожарный пес
, Тодд Холлэнд, США / Канада
5 апреля 2007
Заброшенный дом
, Начо Серда, Испания
Самый главный босс
, Ларс фон Триер, Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
В ожидании чуда
, Евгений Бедарев, Россия
Одна любовь на миллион
, Владимир Щегольков, Россия
Типа крутые легавые
, Эдгар Райт, Великобритания
Потерянная звезда
, Джанни Амелио, Италия / Франция / Швейцария / Сингапур
Дерзкие дни
, Руслан Бальтцер, Россия
Бобби
, Эмилио Эстевес, США
6 апреля 2007
Семь человек-невидимок
, Шарунас Бартас, Португалия / Нидерланды / Литва / Франция
10 апреля 2007
Команда Фастфуд
, Мэтт Маелларо, Дэйв Уиллис, США
11 апреля 2007
Внук Гагарина
, Андрей Панин, Россия
12 апреля 2007
Пекло
, Дэнни Бойл, Великобритания
Стрелок
, Антуан Фукуа, США
Три ключа
, Робби Хенсон, США / Польша
Предчувствие
, Меннан Япо, США
С глаз – долой, из чарта – вон!
, Марк Лоуренс, США
Реинкарнация
, Такаши Шимицу, Япония
Наркоза не будет
, Александра Сашнева, Россия
07 меняет курс
, Владимир Потапов, Россия
Первобытное зло
, Майкл Кэтлман, США
13 апреля 2007
Меня зовут Брюс
, Брюс Кэмпбелл, США
19 апреля 2007
Я остаюсь
, Карен Оганесян, Россия
Сказания Земноморья
, Горо Миядзаки, Япония
Не хочу спать одна
, Цай Минлян, Тайвань / Франция / Австрия
Май
, Марат Рафиков, Илья Рубинштейн, Россия
Белый шум 2: Сияние
, Патрик Люссье, США / Канада
Идеальный незнакомец
, Джеймс Фоули, США
Жатва
, Стивен Хопкинс, США
Последний легион
, Дуг Лефлер, США / Великобритания / Франция
20 апреля 2007
Черный ирландец
, Брэд Гэнн, США
22 апреля 2007
Победительница
, Майкл Дамиан, США
Протагонист
, Джессика Ю, США
25 апреля 2007
Десятидюймовый герой
, Дэвид Маккэй, США
26 апреля 2007
Проклятие золотого цветка
, Чжан Имоу, Гонконг / Китай
Паранойя
, Ди Джей Карузо, США
Т-Рекс. Исчезновение динозавров 3D
, Бретт Леонард, США
Неваляшка
, Роман Качанов мл, Россия
Любовь на стороне
, Иван Кальберак, Франция
Пророк
, Ли Тамахори, США
Двое и война
, Виталий Воробьев, Евгений Звездаков, Россия / Украина
Тайны подводного мира 3D
, Говард Холл, Канада / США
Экологический след человека
, Ник Уоттс, Великобритания
27 апреля 2007
Натюрморт
, Цзя Чжанкэ, Китай / Гонконг
Платки
, Юрий Павлов, Россия
Первая суббота мая
, Брэд Хеннеген, Джон Хеннеген, США
Ну что, рокеры
, Ларри Кларк, США
Мой сын для меня
, Мартиаль Фужерон, Франция
Спасатели в Африке
, Деннис Ботс, Йохан Нийенхейс, Нидерланды
28 апреля 2007
Amexicano
, Мэтью Бонифацио, США
Сын нобелевского лауреата
, Рэндалл Миллер, США
Смерть в эфире
, Билл Гуттентаг, США
29 апреля 2007
День ноль
, Брайан Гуннар Коул, США
Вздох
, Ким Ки Дук, Южная Корея
Воздух, которым я дышу
, Джихо Ли, Мексика / США
Привилегированное сословие
, Мэри Стюарт Мастерсон, США
30 апреля 2007
Одноклассники
, Эдвард Бернс, США
1 мая 2007
Насмотревшись детективов
, Пол Сотер, США
Везунчик
, Кертис Хэнсон, США
3 мая 2007
Чертово колесо
, Вера Глаголева, Россия
Маяк
, Мария Саакян, Россия
День победы
, Федор Петрухин, Россия
Ачи и Сипак: убойный дуэт
, Чо Бом Чжин, Южная Корея
Человек-паук: Враг в отражении
, Сэм Рэйми, США
Невидимый
, Дэвид С. Гойер, США
Вакансия на жертву
, Нимрод Антал, США
Отец
, Иван Соловов, Россия
Экватор
, Ульяна Шилкина, Россия
4 мая 2007
Дикая банда: Сорванцы снова в игре
, Йоахим Масанек, Германия
Школа серфинга
, Джоэл Силвермен, США
6 мая 2007
Любовь Петрова-Водкина
, Сергей Тютин, Россия
9 мая 2007
Подстава
, Джон Херцфелд, США / Германия
У холмов есть глаза 2
, Мартин Вайс, США
10 мая 2007
Инди
, Александр Кириенко, Россия / Украина
Свидание вслепую
, Джеймс Кич, США
Капитан Алатристе
, Агустин Диас Янес, Франция / Испания / США
Крутая Джорджия
, Гэрри Маршалл, США
Призраки Гойи
, Милош Форман, Испания
12 мая 2007
Волк
, Тамаш Т. Тот, Россия / Венгрия
16 мая 2007
Шрэк-третий
, Крис Миллер, Раман Хюи, США
17 мая 2007
Жестокость
, Mapинa Любaкoвa, Россия
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
Сцены сексуального характера
, Эд Блум, Великобритания
Попутчик
, Дэйв Мейерс, США
Софи
, Илья Литвак, Россия
Мисс Поттер
, Крис Нунан, Великобритания / США
18 мая 2007
Магнус
, Кадри Кыусаар, Эстония / Великобритания
19 мая 2007
Здравозахоронение
, Майкл Мур, США
Визит оркестра
, Эран Колирин, Израиль / Франция / США
Одиннадцатый час
, Надья Коннерс, Лейла Коннерс Петерсон, США
21 мая 2007
Сильное сердце
, Майкл Уинтерботтом, США / Великобритания
24 мая 2007
Пираты Карибского моря: На краю света
, Гор Вербински, США
Персонаж
, Марк Форстер, США
25 мая 2007
Рокки Бальбоа
, Сильвестр Сталлоне, США
28 мая 2007
Знак судьбы
, Олег Филипенко, Украина
29 мая 2007
Вихрь
, Энтони Хопкинс, США
31 мая 2007
В стране женщин
, Джон Каздан, США
28 недель спустя
, Хуан Карлос Фреснадильо, Великобритания
Нас не догонишь
, Илья Шиловский, Россия
Время
, Ким Ки Дук, Япония / Южная Корея
Мистификация
, Лассе Халльстрем, США
1 июня 2007
Дух времени
, Питер Джосеф, США
3 июня 2007
Внеземной
, Сергей Крутин, Россия / Украина
Александра
, Александр Сокуров, Россия
5 июня 2007
Русалка
, Анна Меликян, Россия
6 июня 2007
Натурщица
, Татьяна Воронецкая, Россия
Бегущая по волнам
, Валерий Пендраковский, Россия
12
, Никита Михалков, Россия
Открытое пространство
, Денис Нейманд, Россия
Шекспиру и не снилось
, Алексей Зернов, Россия
Если ты меня слышишь
, Андрей Толошный, Украина
Варварины свадьбы
, Светлана Шиманюк, Россия
7 июня 2007
Динозавры 3D: гиганты Патагонии
, Марк Фафар, Канада
Лови волну!
, Крис Бак, Эш Браннон, США
Потапов, к доске!
, Александр Орлов, Россия
Грайндхаус
, Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Элай Рот, США / Канада
Лезвия славы: Звездуны на льду
, Джош Гордон, Уилл Спек, США
Штука баксов
, Зак Пенн, США
8 июня 2007
Тринадцать друзей Оушена
, Стивен Содерберг, США
10 июня 2007
Кто твоя обезьянка?
, Тодд Бро, США
Человек с Земли
, Ричард Шенкман, США
12 июня 2007
Битва в Сиэттле
, Стюарт Таунсенд, США
Поводырь
, Александр Хван, Россия
14 июня 2007
Груз 200
, Алексей Балабанов, Россия
Атака куриных зомби
, Ллойд Кауфман, США
Гора самоцветов 2
, Сергей Гордеев, Россия
Кто Вы, Мистер Брукс?
, Брюс А. Эванс, Райнолд Гайдон, США
Жизнь как катастрофа
, Тод Хариссон Уильямс, США
Посланники
, Дэнни Пан, Оксид Пан, США
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
, Тим Стори, США
15 июня 2007
Нэнси Дрю
, Эндрю Флеминг, США
16 июня 2007
Джошуа
, Джордж Рэтлифф, США
19 июня 2007
Кремень
, Алексей Мизгирев, Россия
21 июня 2007
Планета страха
, Роберт Родригес, США
Эван Всемогущий
, Том Шэдьяк, США
Византийская принцесса
, Висенте Аранда, Италия / Испания / Великобритания
Танцуй до упаду
, Харви Глейзер, США
23 июня 2007
Линч
, Мортен Соборг, США
24 июня 2007
Месть Кристи
, Дуглас Джексон, США
25 июня 2007
Каблуи
, Скотт Прендергаст, США
Путешествие с домашними животными
, Вера Сторожева, Россия
26 июня 2007
Три девушки
, Мурад Ибрагимбеков, Азербайджан / Россия
27 июня 2007
Летнее безумие
, Александер Хан, Австрия / Великобритания / Латвия / Россия
Крепкий орешек 4.0
, Лен Уайзман, США
28 июня 2007
Ангел
, Франсуа Озон, Великобритания / Бельгия / Франция
Рататуй
, Брэд Берд, Ян Пинкава, США
3 июля 2007
Лицензия на брак
, Кен Куопис, США
4 июля 2007
Ужас, который всегда с тобой
, Аркадий Яхнис, Россия
Трансформеры
, Майкл Бэй, США
5 июля 2007
Сорок
, Александр Галибин, Россия
Любовь и честь
, Ёдзи Ямада, Япония
Перелом
, Грегори Хоблит, США
Оранжевая любовь
, Алан Бадоев, Украина / Россия
Внутренняя империя
, Дэвид Линч, США / Польша / Франция
6 июля 2007
Саперы
, Борис Щербаков, Россия
7 июля 2007
Мать
, Павел Костомаров, Антуан Каттен, Россия / Франция / Швейцария
10 июля 2007
Ночные посетители
, Игорь Масленников, Россия
12 июля 2007
Глюки
, Уильям Фридкин, США
Ночь живых мертвецов 3D
, Джефф Броадстрит, США
На колесах
, Анно Сауль, Германия
Реквием
, Ханс-Кристиан Шмид, Германия
Измена
, Билли Рэй, США
Жизнь в розовом цвете
, Оливье Даан, Франция / Великобритания / Чехия
А вдруг это любовь?
, Пьер Жоливе, Франция
1408
, Микаэль Хофстрем, США
18 июля 2007
Уборная история - любовная история
, Константин Бронзит, Россия
19 июля 2007
Девушка по соседству
, Грегори Уилсон, США
Немножко беременна
, Джадд Апатоу, США
Ангелы возмездия
, Жан-Клод Бриссо, Франция
Леди Чаттерлей
, Паскаль Ферран, Бельгия / Франция / Великобритания
Пробуждение
, Станислав Лебедев, Россия
Жизнь других
, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Германия
Отель "Птичья клетка"
, Ким Ки Дук, Южная Корея
Братство камня
, Гийом Никлу, Франция
Гарри Поттер и Орден Феникса
, Дэвид Йейтс, Великобритания / США
20 июля 2007
Выход Ахиллеса
, Ллойд Ньюсон, Великобритания
21 июля 2007
Постал
, Уве Болл, США / Канада / Германия
26 июля 2007
Французский для начинающих
, Кристиан Диттер, Германия / Франция
Падение в небеса
, Наталья Митрошина, Россия
Хостел 2
, Элай Рот, США
Веселые и загорелые
, Патрис Леконт, Франция
Мольер
, Лоран Тирар, Франция
10 шагов к успеху
, Брэд Силберлинг, США
Жизнь врасплох
, Александр Бруньковский, Россия
1 августа 2007
Смертный приговор
, Джеймс Ван, США
Засада
, Стюарт Гордон, Канада / США / Великобритания
Железная дорога
, Алексей Федорченко, Россия
2 августа 2007
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
, Дани Леви, Германия
Пенелопа
, Марк Палански, Великобритания / США
88 минут
, Джон Эвнет, Германия / США
Роковая красотка
, Пьер Сальвадори, Франция
Операция "Дельта фарс"
, С.Б. Хардинг, США
Зодиак
, Дэвид Финчер, США
Мальчик в девочке
, Ник Харран, Канада / Великобритания
Волки-оборотни
, Джеймс Айзэк, США
Полное дыхание
, Валерий Пендраковский, Россия / Украина
3 августа 2007
Лихач
, Акива Шаффер, США
Суперпес
, Фредерик Ду Чау, США
9 августа 2007
Звездная пыль
, Мэттью Вон, Великобритания / США
Секс и философия
, Мохсен Махмальбаф, Франция / Иран / Таджикистан
Спокойной ночи
, Джейк Пэлтроу, США / Великобритания
Игра в шиндай
, Андрей Разумовский, Дмитрий Брусникин, Россия
У Мини это в первый раз
, Ник Гуте, США
10 августа 2007
Зидан - портрет 21-го века
, Дуглас Гордон, Филипп Паррено, Франция / Исландия
Трехногая кобыла
, Нуралия Замалеева, Россия
11 августа 2007
Помощничек
, Андрей Бадин, Россия
12 августа 2007
Кружовник
, Арво Ихо, Россия
15 августа 2007
Дом на Английской набережной
, Михаил Богин, Россия
Слушая тишину
, Александр Касаткин, Россия
16 августа 2007
Гол 2. Жизнь как мечта
, Хауме Кольет-Серра, Великобритания
Грибы
, Пэдди Бретнэк, Ирландия
5 неизвестных
, Саймон Брэнд, США
Яр
, Марина Разбежкина, Россия
Фальшивомонетчики
, Штефан Рузовицки, Австрия / Германия
Искушение
, Сергей Ашкенази, Россия
Вампирша
, Себастьян Гутьеррес, США
Симпсоны в кино
, Дэвид Силверман, США
23 августа 2007
Чертов мобильник
, Джеймс Ют, Франция
Воин Севера
, Антти-Юсси Аннила, Китай / Эстония / Нидерланды / Финляндия
Глянец
, Андрей Кончаловский, Россия
Ультиматум Борна
, Пол Гринграсс, США
Лето на балконе
, Андреас Дрезен, Германия
Звездная битва: Сквозь пространство и время
, Гленн Чайка, США / Китай
25 августа 2007
Поворот не туда-2: Тупик
, Джо Линч, США
26 августа 2007
Одиннадцать писем к Богу
, Аким Салбиев, Россия
29 августа 2007
Золотой полоз
, Владимир Макеранец, Россия
30 августа 2007
Геркулес в Нью-Йорке
, Артур Аллан Сайдлман, США
Вечер
, Лайош Колтаи, США
Фэй Грим
, Хэл Хартли, США / Германия
Вкус жизни
, Скотт Хикс, США / Австралия
Артистка
, Станислав Говорухин, Россия
Чингисхан: всадник апокалипсиса
, Синъитиро Савай, Япония / Монголия
Война
, Филлип Г. Этвелл, США
Анна Николь
, Киони Ваксман, США
Катакомбы
, Томм Кокер, Дэвид Эллиот, США
31 августа 2007
Марго на свадьбе
, Ноа Баумбак, США
Ласточки прилетели
, Аслан Галазов, Россия
1 сентября 2007
В диких условиях
, Шон Пенн, США
2 сентября 2007
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
, Эндрю Доминик, США
3 сентября 2007
Там меня нет
, Тодд Хейнс, США / Германия
6 сентября 2007
Парижская история
, Кристоф Оноре, Франция
Паршивая овца
, Джонатан Кинг, Новая Зеландия
Поезд на Юму
, Джеймс Мэнголд, США
Кружение в пределах кольцевой
, Рамиль Салахутдинов, Россия
Чак и Ларри: пожарная свадьба
, Деннис Дуган, США
Любовь и другие катастрофы
, Алек Кешишян, Франция / Великобритания / США
Антидурь
, Владимир Щегольков, Россия
7 сентября 2007
Так она нашла меня
, Хелен Хант, США
Братья Соломон
, Боб Оденкерк, США
Беги, толстяк, беги
, Дэвид Швиммер, Великобритания / США
Версия
, Гэвин Худ, США / ЮАР
Гласс. Портрет Филипа в 12 частях
, Скотт Хикс, Австралия / США
Агитбригада «Бей врага»
, Виталий Мельников, Россия
8 сентября 2007
Мгновения жизни
, Вадим Перельман, США
Мальчик А
, Джон Краули, Великобритания
9 сентября 2007
Пинг-понщик
, Джессика Ю, США
Жизнь по Джейн Остин
, Робин Суикорд, США
Тысяча лет усердных молитв
, Уэйн Ван, США
10 сентября 2007
Запрещено к показу!
, Марина Абрамович, Мэттью Барни, Ларри Кларк, Гаспар Ноэ, Ричард Принс, Сэм Тейлор-Джонсон, Марко Брамбилла, Великобритания / США
11 сентября 2007
Няньки
, Дэвид Росс, США
Шелк
, Франсуа Жирар, Канада / Франция / Италия / Великобритания / Япония
12 сентября 2007
Семейная жизнь
, Айра Сакс, США / Канада
13 сентября 2007
Час пик 3
, Бретт Рэтнер, США
Путевой обходчик
, Игорь Шавлак, Павел Руминов, Россия
Запасной путь
, Терри Джордж, США
Темпеста: порочная страсть
, Тим Дисней, Нидерланды / Люксембург / Испания / Великобритания / США / Италия
Дневники няни
, Роберт Пульчини, Шари Спрингер Берман, США
Отрыв
, Александр Миндадзе, Россия
Младенец на $30 000 000
, Бенни Чан, Гонконг
Дьявол и Дэниэл Уэбстер
, Алек Болдуин, США
14 сентября 2007
Замыкая круг
, Ричард Аттенборо, Великобритания / Канада / США
В руках богов
, Бенджамин Тернер, Гейб Тернер, Великобритания
16 сентября 2007
Ларс и реальная девушка
, Крэйг Гиллеспи, США
18 сентября 2007
Платье от кутюр
, Россия
Простые вещи
, Алексей Попогребский, Россия
Все хотят быть итальянцами
, Джейсон Тодд Ипсон, США
Доказательство смерти
, Квентин Тарантино, США
20 сентября 2007
Обитель зла 3
, Рассел Малкэй, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
Официант
, Алекс ван Вармердам, Нидерланды / Бельгия
Монгол. Часть первая
, Сергей Бодров, Казахстан / Россия / Германия
SuperПерцы
, Грег Моттола, США
Остров сокровищ
, Ален Берберян, Франция
21 сентября 2007
Глаза страха
, Грег Суинсон, Райан Тиссен, США
Анаморф
, Генри Миллер, США
23 сентября 2007
План игры
, Энди Фикмен, США
26 сентября 2007
Без изъяна
, Майкл Рэдфорд, Великобритания
То, что мы потеряли
, Сюзанна Бир, США / Великобритания
27 сентября 2007
Лак для волос
, Адам Шэнкман, США
Два в одном
, Кира Муратова, Россия / Украина
Секс и 101 смерть
, Дэниэл Уотерс, США
Певец
, Леон Ичасо, США
Официантка
, Эдриэнн Шелли, США
Женюсь на первой встречной
, Майкл Ян Блэк, США
Ничего личного
, Лариса Садилова, Россия
Выборы 2
, Джонни То, Гонконг
29 сентября 2007
Кавказ
, Фарид Гумбатов, Россия / Азербайджан
1 октября 2007
Настоящий Гарфилд
, Марк А.З. Диппе, Кюнг Хо Ли, США
2 октября 2007
Елка
, Геннадий Новиков, Россия
Эрмитаж: Хроника подвига
, Евгений Сулла, Россия
Код апокалипсиса
, Вадим Шмелев, Россия
4 октября 2007
Зачем мы женимся?
, Тайлер Перри, США
Русская игра
, Павел Чухрай, Россия
Изгнание
, Андрей Звягинцев, Россия
Девушка моих кошмаров
, Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, США
Порок на экспорт
, Дэвид Кроненберг, Великобритания / Канада / США
5 октября 2007
Бегущий за ветром
, Марк Форстер, США
6 октября 2007
Август Раш
, Керстен Шеридан, США
7 октября 2007
Ловцы привидений
, Ибон Кормензана, Испания / Великобритания
9 октября 2007
Роковое число 23
, Джоэл Шумахер, США
11 октября 2007
Я знаю, кто убил меня
, Крис Сивертсон, США
Девочка-лисичка
, Ли Сон-кан, Южная Корея
Смерть на похоронах
, Фрэнк Оз, США
Удачи, Чак!
, Марк Хелфрич, США
Смени лицо!
, Квентин Дюпьё, Франция
По высшей воле
, Амир Камдин, Швеция
Шары ярости
, Роберт Бен Гарант, США
20 сигарет
, Александр Горновский, Россия
Последний пропущенный звонок
, Манабу Асоу, Япония
Ирина Палм сделает ЭТО лучше
, Сэм Гарбарски, Бельгия / Люксембург / Великобритания / Германия / Франция
Отважная
, Нил Джордан, США / Австралия
Окаванго 3D. Африканское сафари
, Бен Стассен, Бельгия
14 октября 2007
Вечерняя сказка
, Юрий Стыцковский, Украина
18 октября 2007
Свадьба Туи
, Вань Цюаньянь, Китай
Любовь со словарем
, Зои Р. Кассаветис, США / Франция / Япония
Бой с тенью 2: Реванш
, Антон Мегердичев, Россия
Персиполис
, Маржан Сатрапи, Венсан Паронно, Франция / США
Казнить нельзя помиловать
, Михаил Апарцев, Россия
19 октября 2007
Мстители
, Том Брейди, США
Мечтай и ты будешь путешествовать
, Брэд Исаакс, США
Дитя с Марса
, Менно Мейджес, США
20 октября 2007
Собачья любовь
, Марсель Сармиенто, США
23 октября 2007
Откройте, Дед Мороз!
, Ольга Субботина, Россия
25 октября 2007
Восход тьмы
, Дэвид Л. Каннингэм, США
Пристрели их
, Майкл Дэвис, США
Нулевой километр
, Павел Санаев, Россия
Хэллоуин 2007
, Роб Зомби, США
Завет
, Эмир Кустурица, Сербия / Франция
Праздник любви
, Роберт Бентон, США
Элька
, Владимир Саков, Россия
Рождество
, Престон Эй. Уайтмор II, США
29 октября 2007
Королёв
, Юрий Кара, Россия
1 ноября 2007
Ноев ковчег
, Хуан Пабло Бускарини, Испания / Аргентина / Италия
Тайная любовница
, Катрин Брейя, Франция
Скалолазка и Последний из седьмой колыбели
, Олег Штром, Россия
Вдали от нее
, Сара Полли, Канада
4 месяца, 3 недели и 2 дня
, Кристиан Мунджиу, Румыния
Королевство
, Питер Берг, США
Би Муви: медовый заговор
, Стив Хикнер, Саймон Дж. Смит, США
Братц
, Шон МакНамара, США
Руди - гончий поросенок
, Питер Тим, Германия
Мечты о Калифорнии
, Кристьян Немеску, Румыния
1612: Хроники Смутного времени
, Владимир Хотиненко, Россия
8 ноября 2007
Львы для ягнят
, Роберт Редфорд, США
Душка
, Йос Стеллинг, Нидерланды / Бельгия / Россия / Украина
Трое и Снежинка
, Мгер Мкртчян, Павел Бардин, Россия
30 дней ночи
, Дэвид Слэйд, Новая Зеландия / США
Вожделение
, Энг Ли, США
Вторжение
, Оливер Хиршбигель, США
Прощай, детка, прощай
, Бен Аффлек, США
Секс ради выживания
, Стюарт Рэффил, США / Великобритания / Люксембург
Ванечка
, Елена Николаева, Россия
Русский треугольник
, Алеко Цабадзе, Грузия / Украина
Убей меня
, Джон Дал, США
11 ноября 2007
Курортный роман
, Игорь Мужжухин, Россия
13 ноября 2007
Муж на час
, Ольга Перуновская, Россия
14 ноября 2007
Тиски
, Валерий Тодоровский, Россия
Беглянки
, Юсуп Разыков, Россия
15 ноября 2007
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
, Эльдар Рязанов, Россия
Выкуп
, Майк Баркер, Канада / Великобритания
Однажды
, Джон Карни, Ирландия
Джоконда на асфальте
, Владимир Наумов, Россия
Я обслуживал английского короля
, Иржи Мензель, Чехия / Словакия
Золотой век
, Шекхар Капур, Великобритания / Франция / США / Германия
Непристойная Бетти Пейдж
, Мэри Хэррон, США
Беспомощный
, Харрис Голдберг, Канада / США
Мой лучший друг
, Патрис Леконт, Франция
16 ноября 2007
Укрытие
, Пупи Авати, Италия / США
18 ноября 2007
Я воин
, Грифф Ферст, США
21 ноября 2007
Зачарованная
, Кевин Лима, США
22 ноября 2007
Азур и Азмар
, Мишель Осело, Испания / Италия / Бельгия / Франция
Освободите Джимми
, Кристофер Нильсен, Норвегия / Великобритания
Мгла
, Фрэнк Дарабонт, США
Идеальное создание
, Глен Стандринг, Новая Зеландия / Великобритания
Беовульф
, Роберт Земекис, США
29 ноября 2007
Дилемма
, Рамиль Тухватуллин, Россия
Руд и Сэм
, Григор Гярдушян, Россия
Пила 4
, Даррен Линн Боусман, США
Хитмэн
, Ксавье Жанс, Франция / США
Интервью
, Стив Бушеми, США
Я никогда не буду твоей
, Эми Хекерлинг, США
Плохой хороший полицейский
, Эрик Канюэль, Канада
Ночные сестры
, Алексей Мурадов, Россия
Кука
, Ярослав Чеважевский, Россия
Все по-честному
, Дмитрий Астрахан, Россия
Параноид Парк
, Гас Ван Сент, Франция / США
30 ноября 2007
Зимние дни
, Кихатиро Кавамото, Япония
1 декабря 2007
Семейка Ады
, Эльдар Салаватов, Россия
4 декабря 2007
Лягушачий рай
, Сергей Баженов, Россия
6 декабря 2007
Родина или смерть
, Алла Криницына, Россия
Наводнение
, Тони Митчелл, США
Мороз по коже
, Крис Солимин, Россия
Золотой компас
, Крис Вайц, США / Великобритания
Штормовое предупреждение
, Джэми Блэнкс, Австралия
Красный отель
, Жерар Кравчик, Франция
9 декабря 2007
Любимый по найму
, Юрий Стыцковский, Украина
Кошелек или жизнь
, Майкл Догерти, США
10 декабря 2007
Война Чарли Уилсона
, Майк Николс, США
13 декабря 2007
Времена года
, Нури Бильге Джейлан, Турция / Франция
Наследство
, Темур Баблуани, Георге Баблуани, Франция
Мегаполис
, Элла Архангельская, Россия
Игры дьявола
, Сидни Люмет, США
Парковка
, Франк Халфун, США
Влюбиться в невесту брата
, Питер Хеджес, США
Просто вместе
, Клод Берри, Франция
Гангстер
, Ридли Скотт, США
Через вселенную
, Джули Тэймор, США
Лавка чудес
, Зак Хельм, США
Во имя короля: история осады подземелья
, Уве Болл, Германия / Канада / США
20 декабря 2007
Элвин и бурундуки
, Тим Хилл, США
Фред Клаус, брат Санты
, Дэвид Добкин, США
Господин Неприкасаемый
, Марк Левин, США
21 декабря 2007
Ирония Судьбы. Продолжение
, Тимур Бекмамбетов, Россия
Трудный путь: история Дьюи Кокса
, Джейк Кэздан, США
23 декабря 2007
Идеальная жена
, Владимир Янковский, Россия
27 декабря 2007
Сокровище нации: Книга тайн
, Джон Тертелтауб, США
Война динозавров
, Шим Хюн-рэ, Южная Корея / США
Нет секса - нет денег
, Александра Леклер, Франция
Дюймовочка
, Леонид Нечаев, Россия
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
, Пекка Лехтосаари, Великобритания / Германия / Россия / Финляндия
Мечта Кассандры
, Вуди Аллен, США / Великобритания
Я хочу конфетку
, Стивен Серджик, Великобритания
Миллион на Рождество
, Джеймс Орр, США / Канада
1814
, Андрес Пуустусмаа, Россия
Трущобные прогулки
, Михаэль Главоггер, Австрия / Швейцария / Германия
28 декабря 2007
Илья Муромец и Соловей Разбойник
, Владимир Торопчин, Россия
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить