Менандрос и Таис, 2016

Красивая невеста. Герой с разбитым сердцем. Одиссея по сюрреалистическому миру. Таис похищена пиратами во время ее свадьбы с Менандросом. Стремясь освободить ее, жених превращается в кровожадного монстра, у его лошади вырастут крылья, ведьма пророчит ему другую жену, царь Ксеркс лишит его мужественности, но в конце все заканчивается счастливо. Действительно счастливо?

Экспериментальный фильм, снятый по роману, опубликованному 3 года назад. Классические темы в греческих драмах и трагедия — преследование, секс, насилие, рок — нашли отражение в сюрреалистических картинах и экспрессивно-театральном поведении героев.