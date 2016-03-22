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Менандрос и Таис Менандрос и Таис
Киноафиша Фильмы Менандрос и Таис
Menandros & Thaïs

Менандрос и Таис, 2016

2016 / Чехия / Австрия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Красивая невеста. Герой с разбитым сердцем. Одиссея по сюрреалистическому миру. Таис похищена пиратами во время ее свадьбы с Менандросом. Стремясь освободить ее, жених превращается в кровожадного монстра, у его лошади вырастут крылья, ведьма пророчит ему другую жену, царь Ксеркс лишит его мужественности, но в конце все заканчивается счастливо. Действительно счастливо?

Экспериментальный фильм, снятый по роману, опубликованному 3 года назад. Классические темы в греческих драмах и трагедия — преследование, секс, насилие, рок — нашли отражение в сюрреалистических картинах и экспрессивно-театральном поведении героев.

8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера в мире 22 марта 2016
Возраст 18+
Режиссер
Ондржей Цикан
В ролях
Якуб Готвальд
Джессика Р. Гаусер
Ондржей Бауэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Менандрос и Таис 2 постера
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