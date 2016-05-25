KISS Rocks Vegas, 2016

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о выходе в прокат О фильме Концерт рок-группы Kiss Развернуть 7.8 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2016 Премьера в России 25 мая 2016 Премьера в мире 25 мая 2016 Возраст 16+ Прокатчик НеваФильм Emotion Похожие фильмы Queen Live in Bohemia (2015) 0 2 постера

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