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KISS Rocks Vegas KISS Rocks Vegas
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KISS Rocks Vegas

KISS Rocks Vegas, 2016

2016 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Концерт рок-группы Kiss

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 мая 2016
Премьера в мире 25 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
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Постер фильма KISS Rocks Vegas 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
25 мая уникальный показ фильма-концерта KISS rocks Vegas в СИНЕМА ПАРК 25 мая впервые в кинотеатрах по всему миру и в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК состоится один уникальный концерт легендарной группы KISS в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе. Незабываемое
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12 мая 2016 12:54
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