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KISS Rocks Vegas
KISS Rocks Vegas
KISS Rocks Vegas, 2016
2016 / США
7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
мюзикл
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О фильме
Концерт рок-группы Kiss
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7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в России
25 мая 2016
Премьера в мире
25 мая 2016
Возраст
16+
Прокатчик
НеваФильм Emotion
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25 мая уникальный показ фильма-концерта KISS rocks Vegas в СИНЕМА ПАРК
25 мая впервые в кинотеатрах по всему миру и в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК состоится один уникальный концерт легендарной группы KISS в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе. Незабываемое
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12 мая 2016 12:54
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