Полтора шпиона, 2016

Пока продолжение комедии «Мы – Миллеры» находится в разработке, его режиссёр Роусон Маршалл Тёрбер работает над другими проектами. Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала», которого вы знаете по участию в «Форсажах», и Кевин Харт из обеих частей «Совместной поездки». В фильме также снялись звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол и Эми Райан («Ужастики», «Шпионский мост»).

Когда-то давно Боб был отъявленным лузером. Все в школе смеялись над его полнотой и не упускали случая поиздеваться. Однажды его даже выкинули на баскетбольное поле голышом во время матча. А персонаж Кевина Харта был в сборной и поэтому считался популярным. Но прошло много лет, и школьные времена уже давно позабыты. Случайно герои встречаются, однако Боба теперь не узнать. Мало того что он сбросил вес и накачал мышцы, так он ещё и работает в ЦРУ. Он втягивает бывшего школьного товарища в свои дела, и начинается настоящее безумие с участием самых настоящих вооружённых преступников.