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Полтора шпиона Полтора шпиона
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Полтора шпиона, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пока продолжение комедии «Мы – Миллеры» находится в разработке, его режиссёр Роусон Маршалл Тёрбер работает над другими проектами. Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала», которого вы знаете по участию в «Форсажах», и Кевин Харт из обеих частей «Совместной поездки». В фильме также снялись звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол и Эми Райан («Ужастики», «Шпионский мост»).

Когда-то давно Боб был отъявленным лузером. Все в школе смеялись над его полнотой и не упускали случая поиздеваться. Однажды его даже выкинули на баскетбольное поле голышом во время матча. А персонаж Кевина Харта был в сборной и поэтому считался популярным. Но прошло много лет, и школьные времена уже давно позабыты. Случайно герои встречаются, однако Боба теперь не узнать. Мало того что он сбросил вес и накачал мышцы, так он ещё и работает в ЦРУ. Он втягивает бывшего школьного товарища в свои дела, и начинается настоящее безумие с участием самых настоящих вооружённых преступников.

- Одним из сценаристов фильма «Полтора шпиона» выступил актёр Айк Баринхолц, известный по роли друга главного героя в обоих частях картины «Соседи. На тропе войны»

- В фильме «Полтора шпиона» есть сцены, где герой Дуэйна Джонсона учится в колледже и весит 200 килограмм. Чтобы снять это, создатели решили не прибегать к поиску актёра, а снять самого  «Скалу» и подвергнуть его внешность обработке компьютерной графикой

- Бюджет картины составил 50 миллионов. За две недели проката он успел собрать уже 63 миллиона, и это без учёта сборов в таких странах, как Россия и Китай

Когда первый герой связывается со вторым накануне встречи выпускников, экс-лузер привлекает его к раскрытию заговора, связанного с продажей военных секретов.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 июля 2016
Премьера онлайн 15 сентября 2016
Премьера в мире 10 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Роусон Маршалл Тербер
Роусон Маршалл Тербер
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Эми Райан
Эми Райан
Кевин Харт
Кевин Харт
Эд Хелмс
Эд Хелмс
Бобби Браун
Бобби Браун
Все актеры и съемочная группа
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Полтора шпиона
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Фильмам про шпионов часто приписывают жанр боевик. Оно и понятно: шпионы не нужны там, где нет разборок, которые непременно кончатся преследованиями. Но «Полтора шпиона» — это шпионское кино, которое имеет жанр комедия и криминал. И комедия получалась неплохая. Конечно, в этой истории есть погоня, даже есть перестрелки и взрывы. Но всё это получается по-доброму, как будто никто совсем не хочет никому угрожать. Даже серьёзных жертв в фильме нет: максимум, от чего могут…
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