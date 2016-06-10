Полтора шпиона, 2016

Пока продолжение комедии «Мы – Миллеры» находится в разработке, его режиссёр Роусон Маршалл Тёрбер работает над другими проектами. Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала», которого вы знаете по участию в «Форсажах», и Кевин Харт из обеих частей «Совместной поездки». В фильме также снялись звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол и Эми Райан («Ужастики», «Шпионский мост»).
Когда-то давно Боб был отъявленным лузером. Все в школе смеялись над его полнотой и не упускали случая поиздеваться. Однажды его даже выкинули на баскетбольное поле голышом во время матча. А персонаж Кевина Харта был в сборной и поэтому считался популярным. Но прошло много лет, и школьные времена уже давно позабыты. Случайно герои встречаются, однако Боба теперь не узнать. Мало того что он сбросил вес и накачал мышцы, так он ещё и работает в ЦРУ. Он втягивает бывшего школьного товарища в свои дела, и начинается настоящее безумие с участием самых настоящих вооружённых преступников.
- Одним из сценаристов фильма «Полтора шпиона» выступил актёр Айк Баринхолц, известный по роли друга главного героя в обоих частях картины «Соседи. На тропе войны»
- В фильме «Полтора шпиона» есть сцены, где герой Дуэйна Джонсона учится в колледже и весит 200 килограмм. Чтобы снять это, создатели решили не прибегать к поиску актёра, а снять самого «Скалу» и подвергнуть его внешность обработке компьютерной графикой
- Бюджет картины составил 50 миллионов. За две недели проката он успел собрать уже 63 миллиона, и это без учёта сборов в таких странах, как Россия и Китай
Когда первый герой связывается со вторым накануне встречи выпускников, экс-лузер привлекает его к раскрытию заговора, связанного с продажей военных секретов.