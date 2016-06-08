Не свадебное путешествие, 2016

Своенравная дочь преуспевающего бизнесмена Хромова Алена, вопреки воле отца, хочет уехать за границу в модную школу хореографии. Чтобы положить конец регулярным попыткам дочери сбежать, Хромов, человек крутого нрава, решает выдать ее замуж. «За первого встречного», – объявляет он Алене. Первым встречным оказывается музыкант Ваня из вокально-инструментального ансамбля. Хромов договаривается с Аленой: если в течение недели новоиспеченный жених сбежит от нее, брак заключен не будет и Алена сможет уехать в свой Берлин в школу хореографии. Если же Алена сбежит от жениха, никакого Берлина ей не видать. Пари состоялось. Герои отправляются в путешествие, полное неожиданных приключений.