Фильм рассказывает историю Макса, необычного подростка, приобретшего после смерти родителей сверхъестественные способности: по желанию он может войти в сознание любого другого человека и наблюдать изнутри за его внутренним миром. Эта сила может быть очень опасной в плохих руках: взаимодействуя с мыслями и мечтами человека, Макс может влиять на его поведение. На правильный путь юношу наводит молодая девушка по имени Вера, которая помогает ему найти свое место в мире…
После гибели родителей подросток Макс открывает в себе необычную способность вселяться в других людей, проникая в их сознание. Зритель знакомится с повзрослевшим героем, за плечами которого уже несколько путешествий в глубины человеческого разума, и одно из них, самое приятное для Макса, связано с прекрасной художницей Верой. С ее помощью Макс постигает истинную красоту природы и гармоническую целостность мира, а также делится с девушкой собственным уникальным знанием. Вместе героям предстоит пройти увлекательный путь, маршруты которого лежат далеко за пределами привычного восприятия реальности.
|29 декабря 2016
|Россия
|18+