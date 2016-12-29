После гибели родителей подросток Макс открывает в себе необычную способность вселяться в других людей, проникая в их сознание. Зритель знакомится с повзрослевшим героем, за плечами которого уже несколько путешествий в глубины человеческого разума, и одно из них, самое приятное для Макса, связано с прекрасной художницей Верой. С ее помощью Макс постигает истинную красоту природы и гармоническую целостность мира, а также делится с девушкой собственным уникальным знанием. Вместе героям предстоит пройти увлекательный путь, маршруты которого лежат далеко за пределами привычного восприятия реальности.