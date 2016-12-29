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Преображение

Preobrazhenie 18+
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О фильме

Фильм рассказывает историю Макса, необычного подростка, приобретшего после смерти родителей сверхъестественные способности: по желанию он может войти в сознание любого другого человека и наблюдать изнутри за его внутренним миром. Эта сила может быть очень опасной в плохих руках: взаимодействуя с мыслями и мечтами человека, Макс может влиять на его поведение. На правильный путь юношу наводит молодая девушка по имени Вера, которая помогает ему найти свое место в мире… 

  • Фильм представляет собой своеобразную инсталляцию: он выполнен в нескольких различных художественных стилях и техниках, включая рисунок, анимацию, и коллаж, и пестрит отсылками к классическим произведениям европейской и мировой культуры, в том числе фильмам Ингмара Бергмана, Андрея Тарковского и Стенли Кубрика. 
  • Роль Макса в детском возрасте исполнил девятилетний сын Серегина. При написании сценария он ориентировался именно на сына: фильм стремится осмыслить место подростка в современном мире массмедиа, в котором и будет расти мальчик. 
  • Фильм создан Дмитрием Серегиным в соавторстве с Татьяной Воронецкой. Это дебют Серегина в качестве режиссера: по профессии он – киноактер, и познакомился с Воронецкой на съемках ее картины «Архипелаг». Позже, окончив режиссерские курсы, Серегин предложил ей сотрудничество – и она почти сразу согласилась. 
     

После гибели родителей подросток Макс открывает в себе необычную способность вселяться в других людей, проникая в их сознание. Зритель знакомится с повзрослевшим героем, за плечами которого уже несколько путешествий в глубины человеческого разума, и одно из них, самое приятное для Макса, связано с прекрасной художницей Верой. С ее помощью Макс постигает истинную красоту природы и гармоническую целостность мира, а также делится с девушкой собственным уникальным знанием. Вместе героям предстоит пройти увлекательный путь, маршруты которого лежат далеко за пределами привычного восприятия реальности.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 декабря 2016
Дата выхода
29 декабря 2016 Россия 18+
Другие названия
Preobrazhenie, Transformation, Преображение
Режиссер
Татьяна Воронецкая
Дмитрий Сергин
В ролях
Дмитрий Сергин
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Мария Гузеева
Мария Болтнева
Мария Болтнева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.4
Оцените 11 голосов
2.7 IMDb
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30 июня 2016 13:03
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