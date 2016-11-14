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Постер фильма Piter By
Постер фильма Piter By
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Piter By

Piter By

Piter By 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Piter by – это альманах короткометражных историй, которые возможны только в одном городе.
Это Питер. Не Петербург, не Ленинград — а именно Питер. Город больших амбиций и возможностей. Как правило, нереализованных. Часто шутят, что всему виной какой-то особенный климат. Будто он делает всех нас немного ленивыми и неторопливыми
и превращает город в бесконечную северную маньяну. Но давайте начистоту: будь здесь еще и хорошая погода — вы бы вообще все сюда переехали. Так что спасибо, Господи, за нужный климат!  Питер — это прежде всего люди.  Не музеи, не соборы и не разводные мосты.  Люди — это и есть настоящее. Они наполняют город смыслом.  Делают его живым. Рок-музыканты и уличные художники, бизнесмены и карьеристы, кондуктора, повара, чиновники, городские сумасшедшие, просто приезжие.
Все тут интересные. Непростые... Все свои. Городские ласточки.

 

Piter By - трейлер
Piter By  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 14 ноября 2016
Премьера в мире 14 ноября 2016
Дата выхода
14 ноября 2016 Россия 16+
14 ноября 2016 Казахстан
14 ноября 2016 Украина
Другие названия
Piter By
Режиссер
Алексей Соболев
В ролях
Олег Гаркуша
Олег Гаркуша
Наталия Моисеева
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Павел Баршак
Павел Баршак
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
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