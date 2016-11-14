Piter by – это альманах короткометражных историй, которые возможны только в одном городе.

Это Питер. Не Петербург, не Ленинград — а именно Питер. Город больших амбиций и возможностей. Как правило, нереализованных. Часто шутят, что всему виной какой-то особенный климат. Будто он делает всех нас немного ленивыми и неторопливыми

и превращает город в бесконечную северную маньяну. Но давайте начистоту: будь здесь еще и хорошая погода — вы бы вообще все сюда переехали. Так что спасибо, Господи, за нужный климат! Питер — это прежде всего люди. Не музеи, не соборы и не разводные мосты. Люди — это и есть настоящее. Они наполняют город смыслом. Делают его живым. Рок-музыканты и уличные художники, бизнесмены и карьеристы, кондуктора, повара, чиновники, городские сумасшедшие, просто приезжие.

Все тут интересные. Непростые... Все свои. Городские ласточки.