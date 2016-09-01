Предварительная месть, 2016

Рут, черноволосая женщина в платьице в цветочек, умиляется в зоомагазине пресмыкающимся. Она хотела бы присмотреть что-то симпатичное и особенное для своего ребеночка. Продавец замечает, что паучиха беременна, как и сама Рут. Она опасна? — спрашивает будущая мать. Да, — раздается ответ. И кровь льется из мужского горла. Рут вытирает нож. В перерывах между убийствами (причины станут известны в конце) Рут посещает гинеколога, которая советует оставаться позитивной и довериться ребенку, который сам подскажет, что надо делать. И он подсказывает: из утробы писклявым, ехидным голосом призывает все к новому и новому кровавому возмездию. «Беремместь» — это комедийный слэшер, в котором режиссер и исполнительница главной роли Элис Лоу остроумно играет с традиционными образами беременной женщины и младенцев в поп-культуре. Будучи действительно на шестом месяце беременности, она решила использовать свое положение не только в репродуктивных, но и в художественных целях. Провокационный фильм — плод ее дородовой рефлексии о том, что значит быть матерью, кто управляет действиями и помыслами беременной женщины, чего ждет общество от нее, чего ждет она сама от себя.