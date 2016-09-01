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Предварительная месть, 2016

2016 / Великобритания
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14 голосов
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О фильме

Рут, черноволосая женщина в платьице в цветочек, умиляется в зоомагазине пресмыкающимся. Она хотела бы присмотреть что-то симпатичное и особенное для своего ребеночка. Продавец замечает, что паучиха беременна, как и сама Рут. Она опасна? — спрашивает будущая мать. Да, — раздается ответ. И кровь льется из мужского горла. Рут вытирает нож. В перерывах между убийствами (причины станут известны в конце) Рут посещает гинеколога, которая советует оставаться позитивной и довериться ребенку, который сам подскажет, что надо делать. И он подсказывает: из утробы писклявым, ехидным голосом призывает все к новому и новому кровавому возмездию. «Беремместь» — это комедийный слэшер, в котором режиссер и исполнительница главной роли Элис Лоу остроумно играет с традиционными образами беременной женщины и младенцев в поп-культуре. Будучи действительно на шестом месяце беременности, она решила использовать свое положение не только в репродуктивных, но и в художественных целях. Провокационный фильм — плод ее дородовой рефлексии о том, что значит быть матерью, кто управляет действиями и помыслами беременной женщины, чего ждет общество от нее, чего ждет она сама от себя.

5.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 сентября 2016
Премьера онлайн 5 июня 2017
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Элис Лоу
Элис Лоу
В ролях
Элис Лоу
Элис Лоу
Джо Хартли
Джо Хартли
Джемма Уилан
Джемма Уилан
Кейт Дики
Кейт Дики
Кайван Новак
Кайван Новак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предварительная месть 2 постера
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