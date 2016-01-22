Человек - швейцарский нож, 2016

Фильм «Человек – швейцарский нож» изначально носил название «Перочинный человек», однако было решено перевести его дословно. К счастью, это никак не отразится на его содержании, которое зарубежные критики уже вовсю расхваливают. Картина была представлена на фестивале «Санденс», где миру открываются самые яркие и неординарные дебютанты. Приз за режиссуру взяли Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, создатели ленты «Человек – швецарский нож», которые до этого снимали только короткий метр. Главные роли в фильме исполнили выдающиеся молодые актёры Пол Дано («Молодость», «Руби Спаркс», сериал «Война и мир») и Дэниэл Рэдклифф, более известный по роли Гарри Поттера, уже давно вышедший за рамки образа юного волшебника.
Картина «Человек – швейцарский нож» расскажет о парне по имени Хэнк, который попал на необитаемый остров. Когда он уже совсем отчаялся, спасение пришло к нему из мира мёртвых, куда он сам стремился поскорее отправиться. Неожиданно на берег вынесло труп юноши, который продолжает вести себя подобно человеку, сохраняя все внешние признаки мертвеца. Герой видит в нём лучшего друга и того, с кем хотел бы провести остаток своих дней. И чем больше он сближается с трупом, тем счастливее становится его жизнь.
- В рамках PR-кампании к фильму «Человек – швейцарский нож» актёр Дэниэл Рэдклифф проехался в автобусе со своим искусственным трупом. Фотографии этого зрелища можно найти в Интернете
- На официальном сайте картины «Человек – швейцарский нож» представлена увлекательная игра, в которой можно заставить труп Дэниэла Рэдклиффа исполнять свои команды
- Режиссёры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт назвали свой творческий союз DANIELS. В фильме «Человек – швейцарский нож» к ним добавился ещё один Дэн с фамилией Рэдклифф. Мужчины прославились после съёмок клипа на песню Turn Down For What
- Картина «Человек – швейцарский нож» разрабатывалась авторами на протяжении 5 лет. Её отголоски появились в их короткометражке Interesting Ball и в видео The Hundreds and the Hands
- Несмотря на победу за режиссуру на фестивале «Сандэнс», после просмотра критики разделились на два противопложных лагеря: одних он покорил, а у других вызвал отвращение
Отчаявшийся главный герой в одиночестве блуждает в лесах, где натыкается на мертвое тело и заводит с ним дружбу. Вдвоем они отправляются в сюрреалистическое путешествие домой.
В самом большом зале… Читать дальше…
Комедийно-драматическая постановка с юмором основаным на пердеже, мастурбации и… Читать дальше…