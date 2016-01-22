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Человек - швейцарский нож Человек - швейцарский нож
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Swiss Army Man

Человек - швейцарский нож, 2016

2016 / США
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Человек – швейцарский нож» изначально носил название «Перочинный человек», однако было решено перевести его дословно. К счастью, это никак не отразится на его содержании, которое зарубежные критики уже вовсю расхваливают. Картина была представлена на фестивале «Санденс», где миру открываются самые яркие и неординарные дебютанты. Приз за режиссуру взяли Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, создатели ленты «Человек – швецарский нож», которые до этого снимали только короткий метр. Главные роли в фильме исполнили выдающиеся молодые актёры Пол Дано («Молодость», «Руби Спаркс», сериал «Война и мир») и Дэниэл Рэдклифф, более известный по роли Гарри Поттера, уже давно вышедший за рамки образа юного волшебника.

Картина «Человек – швейцарский нож» расскажет о парне по имени Хэнк, который попал на необитаемый остров. Когда он уже совсем отчаялся, спасение пришло к нему из мира мёртвых, куда он сам стремился поскорее отправиться. Неожиданно на берег вынесло труп юноши, который продолжает вести себя подобно человеку, сохраняя все внешние признаки мертвеца. Герой видит в нём лучшего друга и того, с кем хотел бы провести остаток своих дней. И чем больше он сближается с трупом, тем счастливее становится его жизнь.

- В рамках PR-кампании к фильму «Человек – швейцарский нож» актёр Дэниэл Рэдклифф проехался в автобусе со своим искусственным трупом. Фотографии этого зрелища можно найти в Интернете

- На официальном сайте картины «Человек – швейцарский нож» представлена увлекательная игра, в которой можно заставить труп Дэниэла Рэдклиффа исполнять свои команды

- Режиссёры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт назвали свой творческий союз DANIELS. В фильме «Человек – швейцарский нож» к ним добавился ещё один Дэн с фамилией Рэдклифф. Мужчины прославились после съёмок клипа на песню Turn Down For What

- Картина «Человек – швейцарский нож» разрабатывалась авторами на протяжении 5 лет. Её отголоски появились в их короткометражке Interesting Ball и в видео The Hundreds and the Hands

- Несмотря на победу за режиссуру на фестивале «Сандэнс», после просмотра критики разделились на два противопложных лагеря: одних он покорил, а у других вызвал отвращение

Отчаявшийся главный герой в одиночестве блуждает в лесах, где натыкается на мертвое тело и заводит с ним дружбу. Вдвоем они отправляются в сюрреалистическое путешествие домой.

7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 июня 2016
Премьера онлайн 29 декабря 2016
Премьера в мире 22 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэн Кван
Дэн Кван
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Пол Дано
Пол Дано
Тимоти Йолих
Тимоти Йолих
Ричард Гросс
Ричард Гросс
Все актеры и съемочная группа
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Человек - швейцарский нож
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Самоубийство – дело нелегкое. С первого раза получается не у всех. Или не получается вовсе. Как, например, у Хэнка, невесть как оказавшегося на необитаемом острове.  Хотя он старался – честно. Да только вот не сложилось. То веревка, понимаешь ли, оборвется, то гости нежданные на его остров пожалуют. Точнее, не гости – гость. Зато какой! – ну вылитый Гарри Потер! Одно лишь нехорошо: гость был … совершенно мертвым. В общем, спасибо морскому прибою – с…
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Andrey Baranyuk 1 июля 2016, 14:52
Фильм ни разу не развлекательный. Ни "приключения", ни "комедия". Сюрреалистическая драма с элементами чёрного юмора.
В самом большом зале… Читать дальше…
Lev Vitols 24 июля 2016, 23:54
Это настолько плохой фильм, что я не поленился писать отзыв.
Комедийно-драматическая постановка с юмором основаным на пердеже, мастурбации и… Читать дальше…
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