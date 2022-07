Человек - швейцарский нож, 2016

- В рамках PR-кампании к фильму «Человек – швейцарский нож» актёр Дэниэл Рэдклифф проехался в автобусе со своим искусственным трупом. Фотографии этого зрелища можно найти в Интернете

- На официальном сайте картины «Человек – швейцарский нож» представлена увлекательная игра, в которой можно заставить труп Дэниэла Рэдклиффа исполнять свои команды

- Режиссёры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт назвали свой творческий союз DANIELS. В фильме «Человек – швейцарский нож» к ним добавился ещё один Дэн с фамилией Рэдклифф. Мужчины прославились после съёмок клипа на песню Turn Down For What

- Картина «Человек – швейцарский нож» разрабатывалась авторами на протяжении 5 лет. Её отголоски появились в их короткометражке Interesting Ball и в видео The Hundreds and the Hands

- Несмотря на победу за режиссуру на фестивале «Сандэнс», после просмотра критики разделились на два противопложных лагеря: одних он покорил, а у других вызвал отвращение