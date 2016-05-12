Фильм «В постели с Викторией» снял француз Джастина Трие, который получил премию Берлинского кинофестиваля за свой короткометражный дебют «Два одиночества». Одним из продюсеров новой картины стал Серж Хаят, способствовавший появлению на свет таких лент, как «Мой король» и «Пена дней». Главную героиню сыграла несравненная Виржини Эфира («Любовь не по размеру», «Притворись моим парнем»). Также в картине приняли участие Венсан Лакост («Джеки в царстве женщин», «Сент-Амур: Удовольствия любви») и Мельвиль Пупо («И всё же Лоранс», «Время прощания»).

Фильм «В постели с Викторией» расскажет историю современной женщины, которая попала в непростую ситуацию. Виктория работает адвокатом, у неё двое детей, и она в разводе. Она предпочитает иметь множество любовников, но не вступать с ними в серьёзные отношения. Но однажды её партнёр размещает в интернете подробности их интимной жизни. Виктория начинает одно из самых скандальных судебных дел в своей жизни, и только от её внутренней силы зависит его исход.