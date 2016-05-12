Фильм «В постели с Викторией» снял француз Джастина Трие, который получил премию Берлинского кинофестиваля за свой короткометражный дебют «Два одиночества». Одним из продюсеров новой картины стал Серж Хаят, способствовавший появлению на свет таких лент, как «Мой король» и «Пена дней». Главную героиню сыграла несравненная Виржини Эфира («Любовь не по размеру», «Притворись моим парнем»). Также в картине приняли участие Венсан Лакост («Джеки в царстве женщин», «Сент-Амур: Удовольствия любви») и Мельвиль Пупо («И всё же Лоранс», «Время прощания»).
Фильм «В постели с Викторией» расскажет историю современной женщины, которая попала в непростую ситуацию. Виктория работает адвокатом, у неё двое детей, и она в разводе. Она предпочитает иметь множество любовников, но не вступать с ними в серьёзные отношения. Но однажды её партнёр размещает в интернете подробности их интимной жизни. Виктория начинает одно из самых скандальных судебных дел в своей жизни, и только от её внутренней силы зависит его исход.
- Фильм получил «Премию пальмовой собаки» на Каннском кинофестивале, которая вручается лучшему актёру собаке
- Фильм «В постели с Викторией» является второй полнометражной работой режиссёра Джастина Трие
- Одним из героев фильма стала не только награждённая собака, но ещё и настоящая обезьяна
Виктория пытается начать новую жизнь — взять себя в руки, разобраться с любовниками, больше спасть и лучше питаться. Только вот бывший, обратившийся к ней за помощью, не помогает навести порядок. А другой возлюбленный, возомнивший себя популярным писателем, посвящает всю сеть в подробности ее интимной жизни.
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