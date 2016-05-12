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Постер фильма В постели с Викторией
6.4
В постели с Викторией - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы В постели с Викторией
6.4

В постели с Викторией

, 2016
Victoria
Франция / драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма В постели с Викторией
6.4
В постели с Викторией - Дублированный трейлер
В постели с Викторией  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм «В постели с Викторией» снял француз Джастина Трие, который получил премию Берлинского кинофестиваля за свой короткометражный дебют «Два одиночества». Одним из продюсеров новой картины стал Серж Хаят, способствовавший появлению на свет таких лент, как «Мой король» и «Пена дней». Главную героиню сыграла несравненная Виржини Эфира («Любовь не по размеру», «Притворись моим парнем»). Также в картине приняли участие Венсан Лакост («Джеки в царстве женщин», «Сент-Амур: Удовольствия любви») и Мельвиль Пупо («И всё же Лоранс», «Время прощания»).

Фильм «В постели с Викторией» расскажет историю современной женщины, которая попала в непростую ситуацию. Виктория работает адвокатом, у неё двое детей, и она в разводе. Она предпочитает иметь множество любовников, но не вступать с ними в серьёзные отношения. Но однажды её партнёр размещает в интернете подробности их интимной жизни. Виктория начинает одно из самых скандальных судебных дел в своей жизни, и только от её внутренней силы зависит его исход.

- Фильм получил «Премию пальмовой собаки» на Каннском кинофестивале, которая вручается лучшему актёру собаке

- Фильм «В постели с Викторией» является второй полнометражной работой режиссёра Джастина Трие

- Одним из героев фильма стала не только награждённая собака, но ещё и настоящая обезьяна

Виктория пытается начать новую жизнь — взять себя в руки, разобраться с любовниками, больше спасть и лучше питаться. Только вот бывший, обратившийся к ней за помощью, не помогает навести порядок. А другой возлюбленный, возомнивший себя популярным писателем, посвящает всю сеть в подробности ее интимной жизни.

В ролях

Лор Калами
Лор Калами
Christelle - l'avocate de Victoria
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Victoria Spick
Венсан Лакост
Венсан Лакост
Samuel Mallet
Лоран Пуатрено
Лоран Пуатрено
David
Мельвиль Пупо
Мельвиль Пупо
Vincent Kossarski
Alice Daquet
Eve
Жюли Мулье
Жюли Мулье
La juge
Эльза Воллиастон
La voyante
Софи Фийер
Sophie
Liv Harari
Liv
Режиссер Жюстин Трие
Сценарист Жюстин Трие, Thomas Lévy-Lasne
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 мая 2016
Дата выхода
20 октября 2016 Россия Капелла Фильм 18+
20 октября 2016 Беларусь
24 августа 2017 Великобритания
4 мая 2017 Германия
22 августа 2017 Испания 12
20 октября 2016 Казахстан
4 мая 2017 Португалия
20 октября 2016 Украина
14 сентября 2016 Франция
14 сентября 2016 Швейцария
Бюджет €3 995 000
Сборы в мире $4 971 574
Производство Ecce Films, France 2 Cinéma, Le Pacte
Другие названия
Victoria, In Bed with Victoria, Victoria y el sexo, Egy ágyban Victoriával, Los casos de Victoria, Na Cama com Victoria, Tutti gli uomini di Victoria, Victoria - Männer & andere Missgeschicke, Victoria - Männer und andere Missgeschicke, Viktorie, В легло с Виктория, В постели с Викторией, У ліжку з Вікторією, ヴィクトリア

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

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В постели с Викторией - Дублированный трейлер
В постели с Викторией Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Аномально развитый трагизм
Аномально развитый трагизм Адвокат — профессия весьма непростая, но всё равно достаточно интересная, чтобы снимать о ней фильмы. Например, «Линкольн для адвоката» (2011, реж. Брэд Фурман), «Судья» (2014, реж. Дэвид Добкин), «Лжец, лжец» (1997, реж. Том Шэдьяк) и множество других картин о людях этой сферы, рассматриваемых со всех возможных ракурсов. Если хотите посмотреть о нелёгкой судьба адвокатов, которые иногда сталкиваются с такой дичью, как приглашение в качестве свидетелей…

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