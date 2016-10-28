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Постер фильма Она восстает
4.4
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4.4

Она восстает

, 2016
She Rises
США / ужасы / 18+
Постер фильма Она восстает
4.4

В ролях

Майкл Бин
Майкл Бин
Daddy Longlegs
Энгус МакФадьен
Энгус МакФадьен
Conor
Дженнифер Бланк
Дженнифер Бланк
Kat
Дэйзи МакКрэкин
Дэйзи МакКрэкин
Rosebud
Ларри Уэйд Каррелл
Hitchhiker
Лоррэйн Зифф
Diane Michaels
Ekaterini Kakouri
Stephanie
Nick W. Nicholson
Constantine Rasputin
Hallie Jordan
Succubus
Jenise Blanc
Makeup artist dream
Danielle Artigo
Dream crew
Jason Aaron Moran
Dreamy sound guy
Режиссер Ларри Уэйд Каррелл
Сценарист Ларри Уэйд Каррелл, Энгус МакФадьен, Lony Ruhmann
Композитор Randy Chance
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 28 октября 2016
Дата выхода
28 октября 2016 Россия 18+
28 октября 2016 Казахстан
10 октября 2017 США
28 октября 2016 Украина
Бюджет $300 000
Производство Artigo Indie, Blancbiehn Productions, Javelina 98 Productions
Другие названия
She Rises, Night Maire

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 14 голосов
4.3 IMDb

Отзывы о фильме

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