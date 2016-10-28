Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)

Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда

3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете

Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром

Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)

Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка

Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле

«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР

«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов