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4.4
Киноафиша
Фильмы
Она восстает
4.4
Она восстает
, 2016
She Rises
США / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
4.4
В ролях
Майкл Бин
Daddy Longlegs
Энгус МакФадьен
Conor
Дженнифер Бланк
Kat
Дэйзи МакКрэкин
Rosebud
Ларри Уэйд Каррелл
Hitchhiker
Лоррэйн Зифф
Diane Michaels
Ekaterini Kakouri
Stephanie
Nick W. Nicholson
Constantine Rasputin
Hallie Jordan
Succubus
Jenise Blanc
Makeup artist dream
Danielle Artigo
Dream crew
Jason Aaron Moran
Dreamy sound guy
Режиссер
Ларри Уэйд Каррелл
Сценарист
Ларри Уэйд Каррелл
,
Энгус МакФадьен
,
Lony Ruhmann
Композитор
Randy Chance
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
28 октября 2016
Дата выхода
28 октября 2016
Россия
18+
28 октября 2016
Казахстан
10 октября 2017
США
28 октября 2016
Украина
Бюджет
$300 000
Производство
Artigo Indie, Blancbiehn Productions, Javelina 98 Productions
Другие названия
She Rises, Night Maire
Еще
Рейтинг фильма
4.4
Оцените
14
голосов
4.3
IMDb
Отзывы о фильме
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