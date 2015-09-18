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Затмение Затмение
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Regression

Затмение, 2015

2015 / Испания / Канада
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алехандро Аменабар, получивший премию «Оскар» за картину 2005 года «Море внутри», выступил в этот раз одновременно в качестве продюсера, сценариста и режиссёра. Свою карьеру он начинал с хорроров и в 2015 году вновь вернулся к дебютному жанру. Главную героиню сыграла великолепная Эмма Уотсон, у которой нет отбоя от всевозможных ролей после «Гарри Поттера». Для актрисы это первое появление в триллере, а вот на счету Итана Хоука, представшего тут в образе детектива, их было немало.

Анджела Грей стала жертвой ужасного преступления, расследовать которое взялся детектив Брюс Киннер. Главным подозреваемым стал отец девушки, который даже сознался в своей вине. Однако проблема в том, что никто из них не может вспомнить детали таинственного злодеяния. Ситуация заходит в тупик, поэтому Киннеру приходится посвятить в дело одного неординарного психолога, который специализируется на гипнозе. Постепенно начинают открываться странные детали, своими корнями ведущие к некому оккультному обществу. Сатанисты всё ещё на свободе, а выйти на их след оказывается не так уж легко. Теперь жизни детектива и всех, кому известно хоть что-то о загадочной секте, находятся в опасности. Единственным спасением и зацепкой могут послужить воспоминания Анджелы, но вытянуть их из её головы становится всё сложнее.

- Эмма Уотсон и Дэвид Тьюлис уже снимались вместе. Они оба играли в фильмах о Гарри Поттере;

 

В ходе расследования дела Анджелы Грей детектив Брюс Киннер вынужден обратиться к психологу для выявления ее подавленных воспоминаний. Сеанс регрессивного гипноза открывает ужасающие факты - по ночам с согласия отца над девушкой проводились сатанинские ритуалы. Желая защитить Анджелу от преследования зловещего тайного общества, детектив оказывается втянут в пугающий мир оккультизма. То, что ему противостоит, находится за гранью понимания и способно бросить вызов его убеждениям и вере.

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 февраля 2016
Премьера онлайн 2 февраля 2017
Премьера в мире 18 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Алехандро Аменабар
Алехандро Аменабар
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Аарон Эшмор
Девон Бостик
Девон Бостик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Затмение 5 постеров
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Затмение
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И мальчики кровавые в глазах... Странные дела творятся в крошечном городке Миннесоты, жуткие. Настолько жуткие, что теперь редкий полицейский выезжает на службу без Библии в бардачке и чёток на шее. Ибо в тихом и мирном округе внезапно обнаружился клан сатанистов: шастают ночами по улицам люди в черных плащах, машут перевернутыми крестами, заклинания шепчут, ритуалы свои бесовские проводят. В общем, всячески пугают ни чем не повинных граждан. Однако, ко всеобщему ужасу, примитивным пуганием…
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serjig78 9 февраля 2016, 02:07
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Андрей 2 июля 2018, 10:34
скучный фильм!
вроде в чём-то загадка сюжета, в чём-то интрига, а всё подведено к банальному.
странная роль Эммы и очень понравилась игра Итана!
3 балла из 10ти!
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3 февраля 2016 00:00
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