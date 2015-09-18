Затмение, 2015

Алехандро Аменабар, получивший премию «Оскар» за картину 2005 года «Море внутри», выступил в этот раз одновременно в качестве продюсера, сценариста и режиссёра. Свою карьеру он начинал с хорроров и в 2015 году вновь вернулся к дебютному жанру. Главную героиню сыграла великолепная Эмма Уотсон, у которой нет отбоя от всевозможных ролей после «Гарри Поттера». Для актрисы это первое появление в триллере, а вот на счету Итана Хоука, представшего тут в образе детектива, их было немало.

Анджела Грей стала жертвой ужасного преступления, расследовать которое взялся детектив Брюс Киннер. Главным подозреваемым стал отец девушки, который даже сознался в своей вине. Однако проблема в том, что никто из них не может вспомнить детали таинственного злодеяния. Ситуация заходит в тупик, поэтому Киннеру приходится посвятить в дело одного неординарного психолога, который специализируется на гипнозе. Постепенно начинают открываться странные детали, своими корнями ведущие к некому оккультному обществу. Сатанисты всё ещё на свободе, а выйти на их след оказывается не так уж легко. Теперь жизни детектива и всех, кому известно хоть что-то о загадочной секте, находятся в опасности. Единственным спасением и зацепкой могут послужить воспоминания Анджелы, но вытянуть их из её головы становится всё сложнее.