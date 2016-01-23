Кристин, 2016

Сюжет киноленты происходит в 1970-х и рассказывает историю последних недель жизни Кристин Чаббак. Девушка работала на телевидении ведущей и страдала от тяжелой затяжной депрессии. В 1970 году она попыталась совершить суицид с помощью передозировки наркотиков. Позже она часто жаловалась на недовольство личной жизнью – к тридцати годам у героини до сих пор ни разу не было интимных отношений, а все свидания с мужчинами ни к чему не приводили. В итоге Кристин покончила с собой в прямом эфире телепередачи, выстрелив себе в голову из револьвера.