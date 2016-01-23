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Кристин Кристин
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Christine

Кристин, 2016

2016 / США
6.9 Оцените
12 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет киноленты происходит в 1970-х и рассказывает историю последних недель жизни Кристин Чаббак. Девушка работала на телевидении ведущей и страдала от тяжелой затяжной депрессии. В 1970 году она попыталась совершить суицид с помощью передозировки наркотиков. Позже она часто жаловалась на недовольство личной жизнью – к тридцати годам у героини до сих пор ни разу не было интимных отношений, а все свидания с мужчинами ни к чему не приводили. В итоге Кристин покончила с собой в прямом эфире телепередачи, выстрелив себе в голову из револьвера.

  • Фильм полностью основан на реальных событиях.
  • Майк Симмонс, режиссер передачи, после происшествия читал сценарий, который держала ведущая в руках. Там были прописаны четыре запланированные новости, а затем фраза об уходе из жизни и суицид.
  • Мать Кристин знала, что она страдает депрессией и суицидальными мыслями, но не стала сообщать руководству, боясь, что Чаббак уволят.
  • Депрессивная история Кристин во многом перекликается с биографией персонажа Хоакина Феникса в фильме «Джокер»
  • Джин Рид, оператор, наблюдавший смерть Кристин в действительности, сначала принял происходящее за глупую шутку.

Кристин Чаббак долго страдала от депрессии и совершила несколько попыток покончить собой, наглотавшись медикаментов. Психическое расстройство усилила драма неразделённой любви к коллеге по работе. 15 июля 1974 года Чаббак — на тот момент ей исполнилось 29 лет — выстрелила в себя из револьвера 38-го калибра в прямом эфире утренних новостей.

6.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 января 2016
Премьера онлайн 16 февраля 2018
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Антонио Кампос
В ролях
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Трэйси Леттс
Трэйси Леттс
Тимоти С. Саймонс
Тимоти С. Саймонс
Дж. Смит-Камерон
Дж. Смит-Камерон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кристин 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вот это кастинг: Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Том Холланд в одном фильме Новый проект режиссера Антонио Кампоса («Кристин», сериалы «Каратель», «Грешница») только что стал одним из самых интригующих проектов следующего года –
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6 сентября 2018 22:13
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