Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1982
Архив премьер 1982 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1982
Сорок дней Мусы Дага
, Сарки Мурадян, США
Лиса Патрикеевна
, Галина Баринова, СССР
Звездная командировка
, Борис Ивченко, СССР
Прежде мы были птицами
, Гарри Бардин, СССР
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
, Сергей Тарасов, СССР
2 января 1982
Никколо Паганини
, Леонид Менакер, СССР / Болгария
22 января 1982
Проба микрофона
, Mircea Daneliuc, Румыния
29 января 1982
Граница
, Тони Ричардсон, США
2 февраля 1982
Покровские ворота
, Михаил Козаков, СССР
9 февраля 1982
Олимпионики
, Федор Хитрук, СССР
12 февраля 1982
Пропавший без вести
, Коста-Гаврас, США
16 февраля 1982
Отчего кошку назвали кошкой
, Мария Муат, СССР
17 февраля 1982
Карнавал
, Татьяна Лиознова, СССР
1 марта 1982
Родня
, Никита Михалков, СССР
2 марта 1982
Забегаловка
, Барри Левинсон, США
3 марта 1982
Мария, Мирабела
, Ион Попеску-Гопо, Наталья Бодюл, СССР / Румыния
Берегите мужчин!
, Александр Серый, СССР
8 марта 1982
Любимая женщина механика Гаврилова
, Пётр Тодоровский, СССР
11 марта 1982
Филипок
, Розалия Зельма, СССР
12 марта 1982
Паразит
, Чарлз Бэнд, США
19 марта 1982
Смертельная ловушка
, Сидни Люмет, США
21 марта 1982
Детский мир
, Валерий Кремнев, СССР
23 марта 1982
Оливер Твист
, Клайв Доннер, США / Великобритания
25 марта 1982
Последняя охота
, Валентин Караваев, СССР
29 марта 1982
Бешеные деньги
, Евгений Матвеев, СССР
2 апреля 1982
Конан-варвар
, Джон Милиус, США
11 апреля 1982
Шестой
, Самвел Гаспаров, СССР
14 апреля 1982
Ночь коротка
, Михаил Беликов, СССР
16 апреля 1982
Несправедливость - это правда
, Ричард Брукс, США
22 апреля 1982
Волшебное лекарство
, Роман Качанов, СССР
Живая игрушка
, Леонид Каюков, СССР
23 апреля 1982
Мой друг зонтик
, Юрий Прытков, СССР
26 апреля 1982
Ярослав Мудрый
, Григорий Кохан, СССР
27 апреля 1982
Кояанискатси
, Годфри Реджио, США
30 апреля 1982
Женатый холостяк
, Владимир Роговой, СССР
10 мая 1982
Великан – эгоист
, Наталия Голованова, СССР
Правда лейтенанта Климова
, Олег Дашкевич, СССР
12 мая 1982
Портрет жены художника
, Александр Панкратов, СССР
15 мая 1982
Оленья охота
, Юрий Борецкий, СССР
19 мая 1982
Удачное замужество
, Эрик Ромер, Франция
28 мая 1982
Рокки 3
, Сильвестр Сталлоне, США
3 июня 1982
Огненный лис
, Клинт Иствуд, США
4 июня 1982
Полтергейст
, Тоуб Хупер, США
Мошенничество
, Сидни Пуатье, США
6 июня 1982
Приказ: Перейти границу
, Юрий Иванчук, СССР
Вокзал для двоих
, Эльдар Рязанов, СССР
Спортлото-82
, Леонид Гайдай, СССР
Инспектор Лосев
, Олег Гойда, СССР
Инспектор ГАИ
, Эльдор Уразбаев, СССР
Тем, кто остается жить
, Николай Гусаров, СССР
Колыбельная для брата
, Виктор Волков, СССР
Нежность к ревущему зверю
, Владимир Попков, Станислав Третьяков, СССР
8 июня 1982
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
, Владимир Грамматиков, СССР
11 июня 1982
Бриолин 2
, Патриция Берч, США
17 июня 1982
Полынь — трава горькая
, Алексей Салтыков, СССР
18 июня 1982
Автора! Автора!
, Артур Хиллер, США
25 июня 1982
Нечто
, Джон Карпентер, США
2 июля 1982
Секрет Н.И.М.Х.
, Дон Блат, США
5 июля 1982
Девушка и Гранд
, Виктор Садовский, СССР
9 июля 1982
Трон
, Стивен Лисбергер, США / Тайвань
11 июля 1982
Нежданно-негаданно
, Геннадий Мелконян, СССР
16 июля 1982
Молодость, больница, любовь
, Гэрри Маршалл, США
Камикадзе 1989
, Вольф Гремм, ФРГ
Сексуальная комедия в летнюю ночь
, Вуди Аллен, США
23 июля 1982
Мир по Гарпу
, Джордж Рой Хилл, США
28 июля 1982
Офицер и джентльмен
, Тэйлор Хэкфорд, США
3 августа 1982
Остановился поезд
, Вадим Абдрашитов, СССР
13 августа 1982
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
, Эми Хекерлинг, США
16 августа 1982
Ожидание полковника Шалыгина
, Тимур Золоев, СССР
17 августа 1982
Полет драконов
, Артур Ранкин мл, Джулз Басс, США
От всего сердца
, Фрэнсис Форд Коппола, США
4 сентября 1982
Контракт рисовальщика
, Питер Гринуэй, Великобритания
6 сентября 1982
Срочно... секретно... Губчека
, Александр Косарев, СССР
11 сентября 1982
Печники
, Виктор Храмов, СССР
23 сентября 1982
Золотоносная жила
, Чарлтон Хестон, США
Отцы и деды
, Юрий Егоров, СССР
24 сентября 1982
Бремя мечты
, Лес Бланк, США
1 октября 1982
Винсент
, Тим Бертон, США
5 октября 1982
Хитилова против Формана
, Вера Хитилова, Бельгия
8 октября 1982
В поисках выхода
, Хэл Эшби, США
15 октября 1982
Сказки... сказки... сказки старого Арбата
, Савва Кулиш, СССР
18 октября 1982
Демоны в саду
, Мануэль Гутьерес Арагон, Испания
20 октября 1982
Наследница по прямой
, Сергей Соловьев, СССР
22 октября 1982
Рэмбо: первая кровь
, Тед Котчефф, США
1 ноября 1982
Влюблен по собственному желанию
, Сергей Микаэлян, СССР
3 ноября 1982
Стена
, Алан Паркер, Великобритания
10 ноября 1982
Калейдоскоп ужасов
, Джордж А. Ромеро, США
12 ноября 1982
Пять летних дней
, Фред Циннеман, США
19 ноября 1982
Последний единорог
, Артур Ранкин мл, Джулз Басс, США / Япония / Германия / Великобритания
21 ноября 1982
Пиковая дама
, Игорь Масленников, СССР
22 ноября 1982
В старых ритмах
, Михаил Ершов, СССР
30 ноября 1982
Ганди
, Ричард Аттенборо, Великобритания / Индия
1 декабря 1982
Тутси
, Сидни Поллак, США
Ослиная шкура
, Надежда Кошеверова, СССР
3 декабря 1982
Фрэнсис
, Грэм Клиффорд, США
7 декабря 1982
Вердикт
, Сидни Люмет, США
8 декабря 1982
48 часов
, Уолтер Хилл, США
Выбор Софи
, Алан Дж. Пакула, США / Великобритания
17 декабря 1982
Возвращение Резидента
, Вениамин Дорман, СССР
Лучшие друзья
, Норман Джуисон, США
18 декабря 1982
Голос
, Илья Авербах, СССР
Король комедии
, Мартин Скорсезе, США
20 декабря 1982
Все могло быть иначе
, Валериу Жереги, СССР
25 декабря 1982
Принцесса цирка
, Светлана Дружинина, СССР
26 декабря 1982
Если враг не сдается
, Тимофей Левчук, СССР
31 декабря 1982
Остров сокровищ
, СССР
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить