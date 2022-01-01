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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 1982
Прежде мы были птицами
, Гарри Бардин, СССР
Сорок дней Мусы Дага
, Сарки Мурадян, США
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго
, Сергей Тарасов, СССР
Лиса Патрикеевна
, Галина Баринова, СССР
Звездная командировка
, Борис Ивченко, СССР
2 января 1982
Никколо Паганини
, Леонид Менакер, СССР / Болгария
29 января 1982
Граница
, Тони Ричардсон, США
2 февраля 1982
Покровские ворота
, Михаил Козаков, СССР
9 февраля 1982
Олимпионики
, Федор Хитрук, СССР
12 февраля 1982
Пропавший без вести
, Коста-Гаврас, США
17 февраля 1982
Карнавал
, Татьяна Лиознова, СССР
1 марта 1982
Родня
, Никита Михалков, СССР
2 марта 1982
Забегаловка
, Барри Левинсон, США
3 марта 1982
Мария, Мирабела
, Ион Попеску-Гопо, Наталья Бодюл, СССР / Румыния
Берегите мужчин!
, Александр Серый, СССР
8 марта 1982
Любимая женщина механика Гаврилова
, Пётр Тодоровский, СССР
11 марта 1982
Филипок
, Розалия Зельма, СССР
12 марта 1982
Паразит
, Чарлз Бэнд, США
19 марта 1982
Смертельная ловушка
, Сидни Люмет, США
21 марта 1982
Детский мир
, Валерий Кремнев, СССР
23 марта 1982
Оливер Твист
, Клайв Доннер, США / Великобритания
25 марта 1982
Последняя охота
, Валентин Караваев, СССР
29 марта 1982
Бешеные деньги
, Евгений Матвеев, СССР
2 апреля 1982
Конан-варвар
, Джон Милиус, США
11 апреля 1982
Шестой
, Самвел Гаспаров, СССР
14 апреля 1982
Ночь коротка
, Михаил Беликов, СССР
16 апреля 1982
Несправедливость - это правда
, Ричард Брукс, США
22 апреля 1982
Живая игрушка
, Леонид Каюков, СССР
23 апреля 1982
Мой друг зонтик
, Юрий Прытков, СССР
26 апреля 1982
Ярослав Мудрый
, Григорий Кохан, СССР
27 апреля 1982
Кояанискатси
, Годфри Реджио, США
30 апреля 1982
Женатый холостяк
, Владимир Роговой, СССР
10 мая 1982
Правда лейтенанта Климова
, Олег Дашкевич, СССР
12 мая 1982
Портрет жены художника
, Александр Панкратов, СССР
15 мая 1982
Оленья охота
, Юрий Борецкий, СССР
19 мая 1982
Удачное замужество
, Эрик Ромер, Франция
28 мая 1982
Рокки 3
, Сильвестр Сталлоне, США
3 июня 1982
Огненный лис
, Клинт Иствуд, США
4 июня 1982
Полтергейст
, Тоуб Хупер, США
Мошенничество
, Сидни Пуатье, США
6 июня 1982
Спортлото-82
, Леонид Гайдай, СССР
Колыбельная для брата
, Виктор Волков, СССР
Нежность к ревущему зверю
, Владимир Попков, Станислав Третьяков, СССР
Инспектор Лосев
, Олег Гойда, СССР
Вокзал для двоих
, Эльдар Рязанов, СССР
Приказ: Перейти границу
, Юрий Иванчук, СССР
Инспектор ГАИ
, Эльдор Уразбаев, СССР
8 июня 1982
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
, Владимир Грамматиков, СССР
11 июня 1982
Бриолин 2
, Патриция Берч, США
17 июня 1982
Полынь — трава горькая
, Алексей Салтыков, СССР
18 июня 1982
Автора! Автора!
, Артур Хиллер, США
25 июня 1982
Нечто
, Джон Карпентер, США
2 июля 1982
Секрет Н.И.М.Х.
, Дон Блат, США
5 июля 1982
Девушка и Гранд
, Виктор Садовский, СССР
9 июля 1982
Трон
, Стивен Лисбергер, США / Тайвань
11 июля 1982
Нежданно-негаданно
, Геннадий Мелконян, СССР
16 июля 1982
Сексуальная комедия в летнюю ночь
, Вуди Аллен, США
Камикадзе 1989
, Вольф Гремм, ФРГ
Молодость, больница, любовь
, Гэрри Маршалл, США
23 июля 1982
Мир по Гарпу
, Джордж Рой Хилл, США
28 июля 1982
Офицер и джентльмен
, Тэйлор Хэкфорд, США
3 августа 1982
Остановился поезд
, Вадим Абдрашитов, СССР
13 августа 1982
Беспечные времена в «Риджмонт Хай»
, Эми Хекерлинг, США
16 августа 1982
Ожидание полковника Шалыгина
, Тимур Золоев, СССР
17 августа 1982
От всего сердца
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Полет драконов
, Жуль Басс, Артур Ранкин мл, США
4 сентября 1982
Контракт рисовальщика
, Питер Гринуэй, Великобритания
11 сентября 1982
Печники
, Виктор Храмов, СССР
23 сентября 1982
Отцы и деды
, Юрий Егоров, СССР
Золотоносная жила
, Чарлтон Хестон, США
24 сентября 1982
Бремя мечты
, Лес Бланк, США
1 октября 1982
Винсент
, Тим Бертон, США
5 октября 1982
Хитилова против Формана
, Вера Хитилова, Бельгия
8 октября 1982
В поисках выхода
, Хэл Эшби, США
15 октября 1982
Сказки... сказки... сказки старого Арбата
, Савва Кулиш, СССР
18 октября 1982
Демоны в саду
, Мануэль Гутьеррес Арагон, Испания
20 октября 1982
Наследница по прямой
, Сергей Соловьев, СССР
22 октября 1982
Рэмбо: первая кровь
, Тед Котчефф, США
1 ноября 1982
Влюблен по собственному желанию
, Сергей Микаэлян, СССР
3 ноября 1982
Стена
, Алан Паркер, Великобритания
10 ноября 1982
Калейдоскоп ужасов
, Джордж А. Ромеро, США
12 ноября 1982
Пять летних дней
, Фред Циннеман, США
19 ноября 1982
Последний единорог
, Жуль Басс, Артур Ранкин мл, США / Япония / Германия / Великобритания
21 ноября 1982
Пиковая дама
, Игорь Масленников, СССР
22 ноября 1982
В старых ритмах
, Михаил Ершов, СССР
30 ноября 1982
Ганди
, Ричард Аттенборо, Великобритания / Индия
1 декабря 1982
Тутси
, Сидни Поллак, США
Ослиная шкура
, Надежда Кошеверова, СССР
3 декабря 1982
Фрэнсис
, Грэм Клиффорд, США
7 декабря 1982
Вердикт
, Сидни Люмет, США
8 декабря 1982
Выбор Софи
, Алан Дж. Пакула, США / Великобритания
48 часов
, Уолтер Хилл, США
17 декабря 1982
Возвращение Резидента
, Вениамин Дорман, СССР
Лучшие друзья
, Норман Джуисон, США
18 декабря 1982
Голос
, Илья Авербах, СССР
Король комедии
, Мартин Скорсезе, США
26 декабря 1982
Если враг не сдается
, Тимофей Левчук, СССР
31 декабря 1982
Остров сокровищ
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