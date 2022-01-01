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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1982

Архив премьер 1982 года

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1 января 1982
Прежде мы были птицами, Гарри Бардин, СССР Сорок дней Мусы Дага, Сарки Мурадян, США Баллада о доблестном рыцаре Айвенго, Сергей Тарасов, СССР Лиса Патрикеевна, Галина Баринова, СССР Звездная командировка, Борис Ивченко, СССР
2 января 1982
Никколо Паганини, Леонид Менакер, СССР / Болгария
29 января 1982
Граница, Тони Ричардсон, США
2 февраля 1982
Покровские ворота, Михаил Козаков, СССР
9 февраля 1982
Олимпионики, Федор Хитрук, СССР
12 февраля 1982
Пропавший без вести, Коста-Гаврас, США
17 февраля 1982
Карнавал, Татьяна Лиознова, СССР
1 марта 1982
Родня, Никита Михалков, СССР
2 марта 1982
Забегаловка, Барри Левинсон, США
3 марта 1982
Мария, Мирабела, Ион Попеску-Гопо, Наталья Бодюл, СССР / Румыния Берегите мужчин!, Александр Серый, СССР
8 марта 1982
Любимая женщина механика Гаврилова, Пётр Тодоровский, СССР
11 марта 1982
Филипок, Розалия Зельма, СССР
12 марта 1982
Паразит, Чарлз Бэнд, США
19 марта 1982
Смертельная ловушка, Сидни Люмет, США
21 марта 1982
Детский мир, Валерий Кремнев, СССР
23 марта 1982
Оливер Твист, Клайв Доннер, США / Великобритания
25 марта 1982
Последняя охота, Валентин Караваев, СССР
29 марта 1982
Бешеные деньги, Евгений Матвеев, СССР
2 апреля 1982
Конан-варвар, Джон Милиус, США
11 апреля 1982
Шестой, Самвел Гаспаров, СССР
14 апреля 1982
Ночь коротка, Михаил Беликов, СССР
16 апреля 1982
Несправедливость - это правда, Ричард Брукс, США
22 апреля 1982
Живая игрушка, Леонид Каюков, СССР
23 апреля 1982
Мой друг зонтик, Юрий Прытков, СССР
26 апреля 1982
Ярослав Мудрый, Григорий Кохан, СССР
27 апреля 1982
Кояанискатси, Годфри Реджио, США
30 апреля 1982
Женатый холостяк, Владимир Роговой, СССР
10 мая 1982
Правда лейтенанта Климова, Олег Дашкевич, СССР
12 мая 1982
Портрет жены художника, Александр Панкратов, СССР
15 мая 1982
Оленья охота, Юрий Борецкий, СССР
19 мая 1982
Удачное замужество, Эрик Ромер, Франция
28 мая 1982
Рокки 3, Сильвестр Сталлоне, США
3 июня 1982
Огненный лис, Клинт Иствуд, США
4 июня 1982
Полтергейст, Тоуб Хупер, США Мошенничество, Сидни Пуатье, США
6 июня 1982
Спортлото-82, Леонид Гайдай, СССР Колыбельная для брата, Виктор Волков, СССР Нежность к ревущему зверю, Владимир Попков, Станислав Третьяков, СССР Инспектор Лосев, Олег Гойда, СССР Вокзал для двоих, Эльдар Рязанов, СССР Приказ: Перейти границу, Юрий Иванчук, СССР Инспектор ГАИ, Эльдор Уразбаев, СССР
8 июня 1982
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, Владимир Грамматиков, СССР
11 июня 1982
Бриолин 2, Патриция Берч, США
17 июня 1982
Полынь — трава горькая, Алексей Салтыков, СССР
18 июня 1982
Автора! Автора!, Артур Хиллер, США
25 июня 1982
Нечто, Джон Карпентер, США
2 июля 1982
Секрет Н.И.М.Х., Дон Блат, США
5 июля 1982
Девушка и Гранд, Виктор Садовский, СССР
9 июля 1982
Трон, Стивен Лисбергер, США / Тайвань
11 июля 1982
Нежданно-негаданно, Геннадий Мелконян, СССР
16 июля 1982
Сексуальная комедия в летнюю ночь, Вуди Аллен, США Камикадзе 1989, Вольф Гремм, ФРГ Молодость, больница, любовь, Гэрри Маршалл, США
23 июля 1982
Мир по Гарпу, Джордж Рой Хилл, США
28 июля 1982
Офицер и джентльмен, Тэйлор Хэкфорд, США
3 августа 1982
Остановился поезд, Вадим Абдрашитов, СССР
13 августа 1982
Беспечные времена в «Риджмонт Хай», Эми Хекерлинг, США
16 августа 1982
Ожидание полковника Шалыгина, Тимур Золоев, СССР
17 августа 1982
От всего сердца, Фрэнсис Форд Коппола, США Полет драконов, Жуль Басс, Артур Ранкин мл, США
4 сентября 1982
Контракт рисовальщика, Питер Гринуэй, Великобритания
11 сентября 1982
Печники, Виктор Храмов, СССР
23 сентября 1982
Отцы и деды, Юрий Егоров, СССР Золотоносная жила, Чарлтон Хестон, США
24 сентября 1982
Бремя мечты, Лес Бланк, США
1 октября 1982
Винсент, Тим Бертон, США
5 октября 1982
Хитилова против Формана, Вера Хитилова, Бельгия
8 октября 1982
В поисках выхода, Хэл Эшби, США
15 октября 1982
Сказки... сказки... сказки старого Арбата, Савва Кулиш, СССР
18 октября 1982
Демоны в саду, Мануэль Гутьеррес Арагон, Испания
20 октября 1982
Наследница по прямой, Сергей Соловьев, СССР
22 октября 1982
Рэмбо: первая кровь, Тед Котчефф, США
1 ноября 1982
Влюблен по собственному желанию, Сергей Микаэлян, СССР
3 ноября 1982
Стена, Алан Паркер, Великобритания
10 ноября 1982
Калейдоскоп ужасов, Джордж А. Ромеро, США
12 ноября 1982
Пять летних дней, Фред Циннеман, США
19 ноября 1982
Последний единорог, Жуль Басс, Артур Ранкин мл, США / Япония / Германия / Великобритания
21 ноября 1982
Пиковая дама, Игорь Масленников, СССР
22 ноября 1982
В старых ритмах, Михаил Ершов, СССР
30 ноября 1982
Ганди, Ричард Аттенборо, Великобритания / Индия
1 декабря 1982
Тутси, Сидни Поллак, США Ослиная шкура, Надежда Кошеверова, СССР
3 декабря 1982
Фрэнсис, Грэм Клиффорд, США
7 декабря 1982
Вердикт, Сидни Люмет, США
8 декабря 1982
Выбор Софи, Алан Дж. Пакула, США / Великобритания 48 часов, Уолтер Хилл, США
17 декабря 1982
Возвращение Резидента, Вениамин Дорман, СССР Лучшие друзья, Норман Джуисон, США
18 декабря 1982
Голос, Илья Авербах, СССР Король комедии, Мартин Скорсезе, США
26 декабря 1982
Если враг не сдается, Тимофей Левчук, СССР
31 декабря 1982
Остров сокровищ
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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