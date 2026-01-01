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Архив премьер 1982 года

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1 января 1982
Сорок дней Мусы Дага, Сарки Мурадян, США Лиса Патрикеевна, Галина Баринова, СССР Звездная командировка, Борис Ивченко, СССР Прежде мы были птицами, Гарри Бардин, СССР Баллада о доблестном рыцаре Айвенго, Сергей Тарасов, СССР
2 января 1982
Никколо Паганини, Леонид Менакер, СССР / Болгария
22 января 1982
Проба микрофона, Mircea Daneliuc, Румыния
29 января 1982
Граница, Тони Ричардсон, США
2 февраля 1982
Покровские ворота, Михаил Козаков, СССР
9 февраля 1982
Олимпионики, Федор Хитрук, СССР
12 февраля 1982
Пропавший без вести, Коста-Гаврас, США
16 февраля 1982
Отчего кошку назвали кошкой, Мария Муат, СССР
17 февраля 1982
Карнавал, Татьяна Лиознова, СССР
1 марта 1982
Родня, Никита Михалков, СССР
2 марта 1982
Забегаловка, Барри Левинсон, США
3 марта 1982
Мария, Мирабела, Ион Попеску-Гопо, Наталья Бодюл, СССР / Румыния Берегите мужчин!, Александр Серый, СССР
8 марта 1982
Любимая женщина механика Гаврилова, Пётр Тодоровский, СССР
11 марта 1982
Филипок, Розалия Зельма, СССР
12 марта 1982
Паразит, Чарлз Бэнд, США
19 марта 1982
Смертельная ловушка, Сидни Люмет, США
21 марта 1982
Детский мир, Валерий Кремнев, СССР
23 марта 1982
Оливер Твист, Клайв Доннер, США / Великобритания
25 марта 1982
Последняя охота, Валентин Караваев, СССР
29 марта 1982
Бешеные деньги, Евгений Матвеев, СССР
2 апреля 1982
Конан-варвар, Джон Милиус, США
11 апреля 1982
Шестой, Самвел Гаспаров, СССР
14 апреля 1982
Ночь коротка, Михаил Беликов, СССР
16 апреля 1982
Несправедливость - это правда, Ричард Брукс, США
22 апреля 1982
Волшебное лекарство, Роман Качанов, СССР Живая игрушка, Леонид Каюков, СССР
23 апреля 1982
Мой друг зонтик, Юрий Прытков, СССР
26 апреля 1982
Ярослав Мудрый, Григорий Кохан, СССР
27 апреля 1982
Кояанискатси, Годфри Реджио, США
30 апреля 1982
Женатый холостяк, Владимир Роговой, СССР
10 мая 1982
Великан – эгоист, Наталия Голованова, СССР Правда лейтенанта Климова, Олег Дашкевич, СССР
12 мая 1982
Портрет жены художника, Александр Панкратов, СССР
15 мая 1982
Оленья охота, Юрий Борецкий, СССР
19 мая 1982
Удачное замужество, Эрик Ромер, Франция
28 мая 1982
Рокки 3, Сильвестр Сталлоне, США
3 июня 1982
Огненный лис, Клинт Иствуд, США
4 июня 1982
Полтергейст, Тоуб Хупер, США Мошенничество, Сидни Пуатье, США
6 июня 1982
Приказ: Перейти границу, Юрий Иванчук, СССР Вокзал для двоих, Эльдар Рязанов, СССР Спортлото-82, Леонид Гайдай, СССР Инспектор Лосев, Олег Гойда, СССР Инспектор ГАИ, Эльдор Уразбаев, СССР Тем, кто остается жить, Николай Гусаров, СССР Колыбельная для брата, Виктор Волков, СССР Нежность к ревущему зверю, Владимир Попков, Станислав Третьяков, СССР
8 июня 1982
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, Владимир Грамматиков, СССР
11 июня 1982
Бриолин 2, Патриция Берч, США
17 июня 1982
Полынь — трава горькая, Алексей Салтыков, СССР
18 июня 1982
Автора! Автора!, Артур Хиллер, США
25 июня 1982
Нечто, Джон Карпентер, США
2 июля 1982
Секрет Н.И.М.Х., Дон Блат, США
5 июля 1982
Девушка и Гранд, Виктор Садовский, СССР
9 июля 1982
Трон, Стивен Лисбергер, США / Тайвань
11 июля 1982
Нежданно-негаданно, Геннадий Мелконян, СССР
16 июля 1982
Молодость, больница, любовь, Гэрри Маршалл, США Камикадзе 1989, Вольф Гремм, ФРГ Сексуальная комедия в летнюю ночь, Вуди Аллен, США
23 июля 1982
Мир по Гарпу, Джордж Рой Хилл, США
28 июля 1982
Офицер и джентльмен, Тэйлор Хэкфорд, США
3 августа 1982
Остановился поезд, Вадим Абдрашитов, СССР
13 августа 1982
Беспечные времена в «Риджмонт Хай», Эми Хекерлинг, США
16 августа 1982
Ожидание полковника Шалыгина, Тимур Золоев, СССР
17 августа 1982
Полет драконов, Артур Ранкин мл, Джулз Басс, США От всего сердца, Фрэнсис Форд Коппола, США
4 сентября 1982
Контракт рисовальщика, Питер Гринуэй, Великобритания
6 сентября 1982
Срочно... секретно... Губчека, Александр Косарев, СССР
11 сентября 1982
Печники, Виктор Храмов, СССР
23 сентября 1982
Золотоносная жила, Чарлтон Хестон, США Отцы и деды, Юрий Егоров, СССР
24 сентября 1982
Бремя мечты, Лес Бланк, США
1 октября 1982
Винсент, Тим Бертон, США
5 октября 1982
Хитилова против Формана, Вера Хитилова, Бельгия
8 октября 1982
В поисках выхода, Хэл Эшби, США
15 октября 1982
Сказки... сказки... сказки старого Арбата, Савва Кулиш, СССР
18 октября 1982
Демоны в саду, Мануэль Гутьерес Арагон, Испания
20 октября 1982
Наследница по прямой, Сергей Соловьев, СССР
22 октября 1982
Рэмбо: первая кровь, Тед Котчефф, США
1 ноября 1982
Влюблен по собственному желанию, Сергей Микаэлян, СССР
3 ноября 1982
Стена, Алан Паркер, Великобритания
10 ноября 1982
Калейдоскоп ужасов, Джордж А. Ромеро, США
12 ноября 1982
Пять летних дней, Фред Циннеман, США
19 ноября 1982
Последний единорог, Артур Ранкин мл, Джулз Басс, США / Япония / Германия / Великобритания
21 ноября 1982
Пиковая дама, Игорь Масленников, СССР
22 ноября 1982
В старых ритмах, Михаил Ершов, СССР
30 ноября 1982
Ганди, Ричард Аттенборо, Великобритания / Индия
1 декабря 1982
Тутси, Сидни Поллак, США Ослиная шкура, Надежда Кошеверова, СССР
3 декабря 1982
Фрэнсис, Грэм Клиффорд, США
7 декабря 1982
Вердикт, Сидни Люмет, США
8 декабря 1982
48 часов, Уолтер Хилл, США Выбор Софи, Алан Дж. Пакула, США / Великобритания
17 декабря 1982
Возвращение Резидента, Вениамин Дорман, СССР Лучшие друзья, Норман Джуисон, США
18 декабря 1982
Голос, Илья Авербах, СССР Король комедии, Мартин Скорсезе, США
20 декабря 1982
Все могло быть иначе, Валериу Жереги, СССР
25 декабря 1982
Принцесса цирка, Светлана Дружинина, СССР
26 декабря 1982
Если враг не сдается, Тимофей Левчук, СССР
31 декабря 1982
Остров сокровищ, СССР
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