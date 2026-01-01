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Архив премьер 1963 года

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1 января 1963
Стежки-дорожки, Олег Борисов, Артур Войтецкий, СССР Тараканище, Владимир Полковников, СССР Свинья-копилка, Лев Мильчин, СССР
18 января 1963
Стукач, Жан-Пьер Мельвиль, Франция / Италия
9 февраля 1963
Сказка о старом кедре, Владимир Дегтярев, СССР
13 февраля 1963
Пропало лето, Ролан Быков, Никита Орлов, СССР
18 февраля 1963
Королева бензоколонки, Николай Литус, Алексей Мишурин, СССР
3 марта 1963
Бессмертная, Ален Роб-Грийе, Франция / Италия / Турция
26 марта 1963
Голый дипломат, Дьердь Палашти, Венгрия
27 марта 1963
У твоего порога, Василий Ордынский, СССР
5 апреля 1963
Сделано в США, Жан-Люк Годар, Франция
11 апреля 1963
Третий тайм, Евгений Карелов, СССР
28 апреля 1963
Я купил папу, Илья Фрэз, СССР
5 мая 1963
Королевство Кривых Зеркал, Александр Роу, СССР
6 мая 1963
Вступление, Игорь Таланкин, СССР
12 мая 1963
Не доверяйте, дамы!, Андре Юнебель, Франция / Италия
27 мая 1963
Снежные дорожки, Борис Дежкин, СССР
3 июня 1963
Три толстяка, Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, СССР
6 июня 1963
Живые и мертвые, Александр Столпер, СССР
3 июля 1963
Штрафной удар, Вениамин Дорман, СССР Три плюс два, Генрих Оганисян, СССР
5 августа 1963
Каин XVIII, Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, СССР
23 августа 1963
Черная суббота, или Три лица страха, Марио Бава, Италия / Франция
29 августа 1963
Билли-лжец, Джон Шлезингер, Великобритания
30 августа 1963
Бум, Витторио Де Сика, Италия
18 сентября 1963
Самый медленный поезд, Валерий Усков, СССР
1 октября 1963
Как котёнку построили дом, Роман Качанов, СССР Вот так тигр!, Александр Трусов, СССР
9 октября 1963
Я любопытна — желтый, Вильгот Шёман, Швеция Мюриэль, или Время возвращения, Ален Рене, Италия / Франция
2 ноября 1963
Крепостная актриса, Роман Тихомиров, СССР
8 декабря 1963
Утренние поезда, Фрунзе Довлатян, Лев Мирский, СССР
28 декабря 1963
Все остается людям, Георгий Натансон, СССР
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