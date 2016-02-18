Мой убийца, 2016

Режиссёр из Якутии Костас Марсан в 2016 году выпустил в прокат Республики Саха картину под названием «У озера Сайсары». Компания «Кинологистика» купила её для показа в России, правда, под названием «Мой убийца». У себя на Родине фильм имел колоссальный успех.

Картина расскажет о загадочном убийстве девушки, расследованием которого занимается молодой сотрудник полиции. Он быстро находит главного подозреваемого, которым стал её любовник. Он признаёт свою вину, однако вскоре обнаруживаются новые странные подробности произошедшего. Главный герой оказывается втянут в водоворот опасных тайна, и теперь на кону не только его профессиональная честь, но и жизнь.