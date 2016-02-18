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Мой убийца Мой убийца
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Мой убийца, 2016

2016 / Россия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр из Якутии Костас Марсан в 2016 году выпустил в прокат Республики Саха картину под названием «У озера Сайсары». Компания «Кинологистика» купила её для показа в России, правда, под названием «Мой убийца». У себя на Родине фильм имел колоссальный успех.

Картина расскажет о загадочном убийстве девушки, расследованием которого занимается молодой сотрудник полиции. Он быстро находит главного подозреваемого, которым стал её любовник. Он признаёт свою вину, однако вскоре обнаруживаются новые странные подробности произошедшего. Главный герой оказывается втянут в водоворот опасных тайна, и теперь на кону не только его профессиональная честь, но и жизнь.

- В основу сюжета ленты «Мой убийца» легла повесть Егора Неймохова «Тайна озера Сайсары»

- Фильм был показан на 38-ом Московском кинофестивале

- Ежегодно в Республике Саха в прокат выходит около 10-18 фильмов, которые пользуются большим успехом у зрителей. Картина «Мой убийца» стала первой купленной для проката в других регионах

Молодой оперативник расследует убийство девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который признается в преступлении. Вроде бы справедливость восторжествовала, дело закрыто, но оперативник замечает странности и нестыковки в расследовании. Главный герой, несмотря на неодобрение начальства, решает подробнее разобраться в этом деле.

Цепочка событий приводит его в поселение золотодобытчиков, где наружу всплывают новые тайны погибшей девушки…

 

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 ноября 2016
Премьера в мире 18 февраля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Костас Марсан
Костас Марсан
В ролях
Вячеслав Лавернов
Вячеслав Лавернов
Галина Тихонова
Галина Тихонова
Степан Федоренко
Степан Федоренко
Илья Яковлев
Федот Львов
Федот Львов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой убийца 2 постера
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День начался с убийства. Самого обычного. Рядового. Девушка, лет 27-29, зарублена топором. Соседка, которая в полувменяемом состоянии приползла с гулянок в пять утра, столкнулась на лестнице с парнем, пулей вылетавшим из квартиры убитой. И это всё. Никаких зацепок. Никаких версий. В общем, дело как дело, ничего особенного. У якутского оперативника Джулуса таких дел было – не пересчитать. Кадр из фильма "Мой убийца"   Правда, потом начались странности. У жертвы (её…
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