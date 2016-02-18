Мой убийца, 2016

Режиссёр из Якутии Костас Марсан в 2016 году выпустил в прокат Республики Саха картину под названием «У озера Сайсары». Компания «Кинологистика» купила её для показа в России, правда, под названием «Мой убийца». У себя на Родине фильм имел колоссальный успех.
Картина расскажет о загадочном убийстве девушки, расследованием которого занимается молодой сотрудник полиции. Он быстро находит главного подозреваемого, которым стал её любовник. Он признаёт свою вину, однако вскоре обнаруживаются новые странные подробности произошедшего. Главный герой оказывается втянут в водоворот опасных тайна, и теперь на кону не только его профессиональная честь, но и жизнь.
- В основу сюжета ленты «Мой убийца» легла повесть Егора Неймохова «Тайна озера Сайсары»
- Фильм был показан на 38-ом Московском кинофестивале
- Ежегодно в Республике Саха в прокат выходит около 10-18 фильмов, которые пользуются большим успехом у зрителей. Картина «Мой убийца» стала первой купленной для проката в других регионах
Молодой оперативник расследует убийство девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который признается в преступлении. Вроде бы справедливость восторжествовала, дело закрыто, но оперативник замечает странности и нестыковки в расследовании. Главный герой, несмотря на неодобрение начальства, решает подробнее разобраться в этом деле.
Цепочка событий приводит его в поселение золотодобытчиков, где наружу всплывают новые тайны погибшей девушки…