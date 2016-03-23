Моя большая греческая свадьба 2, 2016

Вы никак этого не ожидали, но перед вами продолжение одной из самых известных комедий - «Моя большая греческая свадьба». Картина сменила режиссёра с Джоэля Цвика на постановщика «Моей ужасной няни» и «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка» Кирка Джонса. В прошлый раз она даже была номинирована на «Оскар» за лучший сценарий. Актёрский состав также остался прежним. Вы вновь увидите Джона Корбетта и Лэйни Казан.

В прошлый раз 30-летняя Афродита боролась с давлением, исходящим от своей огромной греческой семьи, но ещё больше досталось её жениху Туле Портокалосу. В конце концов, герои поженились и создали собственную маленькую семью. Но спустя много лет безумные родственники так и не дают им свободы, постоянно вмешиваясь в личную жизнь. У героев появилась дочь, у которой в самом разгаре переходный возраст. И фильме «Моя большая греческая свадьба 2» они начинают повторять те же самые ошибки, которые когда-то так раздражали их в собственной семье. А та, в свою очередь, и не думала прекращать вмешиваться во всё происходящее вокруг.