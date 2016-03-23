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Моя большая греческая свадьба 2 Моя большая греческая свадьба 2
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My Big Fat Greek Wedding 2

Моя большая греческая свадьба 2, 2016

2016 / США
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вы никак этого не ожидали, но перед вами продолжение одной из самых известных комедий - «Моя большая греческая свадьба». Картина сменила режиссёра с Джоэля Цвика на постановщика «Моей ужасной няни» и «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка» Кирка Джонса. В прошлый раз она даже была номинирована на «Оскар» за лучший сценарий. Актёрский состав также остался прежним. Вы вновь увидите Джона Корбетта и Лэйни Казан.

В прошлый раз 30-летняя Афродита боролась с давлением, исходящим от своей огромной греческой семьи, но ещё больше досталось её жениху Туле Портокалосу. В конце концов, герои поженились и создали собственную маленькую семью. Но спустя много лет безумные родственники так и не дают им свободы, постоянно вмешиваясь в личную жизнь. У героев появилась дочь, у которой в самом разгаре переходный возраст. И фильме «Моя большая греческая свадьба 2» они начинают повторять те же самые ошибки, которые когда-то так раздражали их в собственной семье. А та, в свою очередь, и не думала прекращать вмешиваться во всё происходящее вокруг.

- Сиквел картины «Моя большая греческая свадьба» возвращается на экраны спустя 13 лет после выхода оригинала

- Сценаристом картины вновь стала Ниа Вардалос, которая исполнила также и главную роль в обоих фильмах

- Одним из продюсеров, как в случае и с первым фильмом, стал известный актёр Том Хэнкс

- Фильм снимался в греческом районе города Торонто (Канада)

- Муж актрисы Нии Вардалос также снялся в фильме в роли Майка

Продолжение приключений греческого семейства Партокалос. У главных героев первого фильма, Тулы Портокалос и Йена Миллера, подросла дочь, которая ждет не дождется уйти из-под крыла родителей.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера в мире 23 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик Магнум Пикчерз
Режиссер
Кирк Джонс
Кирк Джонс
В ролях
Рита Уилсон
Рита Уилсон
Джон Стамос
Джон Стамос
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Марк Марголис
Марк Марголис
Ниа Вардалос
Ниа Вардалос
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Моя большая греческая свадьба 2 7 постеров
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Моя большая греческая свадьба 2 смотреть онлайн

Моя большая греческая свадьба 2
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Вмешательство в частную жизнь,  чрезмерная опека и женские манипуляции звучат  как преступления для всех, кроме греческого семейства  Партокалос. Греки, «не видя разницы между объятиями и удушьем»,  активно участвуют в судьбах друг друга, поправляя не только фоторамку на чужом столе, но и семейное положение. В сиквеле «Моя большая греческая свадьба» действие происходит на той же чикагской улочке с домами в бело-голубых тонах и флагами Греции. Тула…
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