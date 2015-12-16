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Выживший Выживший
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The Revenant

Выживший, 2015

2015 / США
7.8 Оцените
126 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в Америке первой трети XIX века. После нападения на группу охотников дикой медведицы Хью Гласс оказывается тяжело ранен. Капитан группы оказывается не способен добить Гласса и предлагает деньги двум охотникам, чтобы они остались и дождались его смерти, а после похоронили его.

Когда группа уходит, один из охотников, Джон Фицджеральд, пытается задушить Гласса, чему мешает его сын, индеец-полукровка Хоук. Гласс вынужден беспомощно наблюдать за тем, как Фицджеральд в ярости закалывает Хоука, а на следующий день убеждает второго охотника оставить Гласса.

Вопреки обстоятельствам тому удается выжить. Переполненный ненавистью и жаждой мести, Гласс бросает вызов суровым природным условиям, свирепым хищникам и агрессивно настроенным индейским племенам, преследуя убийцу своего сына.

На одной только силе воли Гласс преодолевает густые леса, бурные реки, при этом спасаясь от преследования племени арикара, и проявляет немалую жестокость за время своих приключений. Он уже ни перед чем не остановится, чтобы выжить и отомстить убийце своего сына.

Сценарий к фильму «Выживший» создан по бестселлеру Майкла Пунка «Возращенец».

История о следопыте Хью Глассе ранее была рассказана в картине «Человек диких прерий» (1971), где сыграли Ричард Харрис и Джон Хьюстон; в этом фильме все имена были изменены. Драма «Выживший» показывает действительно произошедшее событие в жизни Хью Гласса так, как о нем повествует Майкл Пунк в своей книге.

Съемки картины «Выживший» вместо запланированных 80-и смен длились 9 месяцев, так как приходилось работать в суровых погодных условиях. Кроме того, режиссер Иньярриту и оператор Любецки для большей достоверности предпочли работать на съемочной площадке при естественном освещении, поэтому съемки велись всего лишь по несколько часов в сутки.

Леонардо ДиКаприо, чтобы сыграть «Выжившего», отказался от роли в кинопроекте «Стив Джобс» (2015).

Исполнители главных ролей в приключенческой драме »Выживший» Леонардо ДиКаприо (Хью Гласс), Том Харди (Джон Фицджеральд), а также актер Лукас Хаас ранее вместе снимались в триллере «Начало» (2010).

Права на экранизацию одноименного романа Майкла Панке были приобретены американским продюсером Акивой Голдсманом еще до его публикации. Любопытно, что предыдущим продюсерским проектом Голдсмана был фильм «Уцелевший», также драма про выживание и также экранизация романа, хотя между этими событиями и прошло больше десяти лет.

Сценарист фильма, Марк Смит, признавался, что на стадии предпродакшена не раз предлагал режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту отказаться от той или иной сцены, утверждая, что такое невозможно снять. Иньярриту каждый раз отвечал ему, что все получится, и каждый раз оказывался прав.

Съемки фильма велись в столь удаленных и труднодоступных локациях, что, по утверждению режиссера, только на то, чтобы добраться до них, уходило 40% съемочного дня. В итоге съемочный период длился девять месяцев, хотя сами съемки заняли всего восемьдесят дней. Актеры и съемочная группа постоянно замерзали, вязли в болотах, дорогостоящая техника все время ломалась. Из-за таких трудностей многие члены группы устраивали скандалы, вследствие чего увольнялись или были уволены. Иньярриту объяснил это тем, что он, как режиссер, должен “удалить скрипку из оркестра, если она фальшивит”. Позже Иньярриту заявил, что качества фильма зависит не от того, что никто из группы не уволился, а режиссер не превысил бюджет.

Исполнитель главной роли, Леонардо ДиКаприо заявил, что это была самая тяжелая роль за всю его карьеру. ДиКаприо рассказывал, что в фильме есть от тридцати до сорока сцен, которые он готов назвать самыми сложными в своей жизни. Например, постоянное нахождение на морозе, в том числе в ледяной воде, сон в скелете животного и даже поедание сырой печени бизона. Эту любопытную сцену режиссер специально устроил так, что зритель наблюдает самую первую реакцию Леонардо на вкус этого деликатеса. Впоследствии актер получил за эту роль свою первую статуэтку Оскара, тем самым прервав пятилетнюю череду неудач и положив конец одному известному интернет-мему.

За время съемок изначальный бюджет фильма вырос более чем в два раза, составив 135 миллионов долларов. Иньярриту добавлял, что хотел увеличить его еще, чтобы снимать все сцены картины в хронологическом порядке, но это стало невозможным из-за постоянно меняющихся погодных условий. Еще позже ДиКаприо рассказывал, что Иньярриту мечтал снять фильм одним длинным кадром, так же, как в своей предыдущей картине, «Бердмен», но быстро смирился с тем, что из-за особенностей повествования это невозможно.

Легендарный первопроходец Хью Гласс серьезно ранен в схватке с медведем и оставлен умирать своими товарищами по экспедиции на неизведанных просторах американского Дикого Запада. В стремлении выжить Гласс стойко встречает обрушившиеся на него невзгоды и предательство со стороны друга Джона Фицжеральда. Ведомый силой воли и любовью к своей семье, Хью должен преодолеть суровую зиму, чтобы выжить и найти искупление.

7.8 Оцените
126 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 января 2016
Премьера онлайн 15 ноября 2021
Премьера в мире 16 декабря 2015
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Алехандро Гонсалес Иньярриту
В ролях
Том Харди
Том Харди
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Донал Глисон
Донал Глисон
Лукас Хаас
Лукас Хаас
Все актеры и съемочная группа
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Выживший
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Наша рецензия
Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту – кино настолько новаторское, что его вполне можно назвать в этом смысле революционным. Начать с того, что снят он вообще безо всяких осветительных приборов, исключительно при свете солнца либо костра. В кинематографе (если не считать любительских, студенческих или иных совсем уж микробюджетных работ) это – нечто неслыханное. Во всяком случае, опыт режиссера Андрея Смирнова и оператора Павла Лебешева, которые в 1967 году аналогичным способом…
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Mocker 31 января 2016, 23:00
Фильм 18+. И не зря. Столько крови и насилия...

К плюсам можно отнести:

1. Кровь и насилие по сюжету. Я думаю, так и было. Не убавить, не… Читать дальше…
Julie Wonders 31 января 2016, 23:00
Оператору - безоговорочный Оскар! Уникальное по своим шедевральным съемкам кино. От пейзажей просто перехватывает дыхание!

За сценарий Оскара бы не… Читать дальше…
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16 февраля 2021 10:52
Алехандро Гонсалес Иньярриту планировал снять «Выжившего» с ДиКаприо одним дублем Повторить опыт «Бердмена» режиссеру не удалось, но киноманы и киноакадемики все равно остались в восторге.
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