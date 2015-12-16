Выживший, 2015

Сценарий к фильму «Выживший» создан по бестселлеру Майкла Пунка «Возращенец».

История о следопыте Хью Глассе ранее была рассказана в картине «Человек диких прерий» (1971), где сыграли Ричард Харрис и Джон Хьюстон; в этом фильме все имена были изменены. Драма «Выживший» показывает действительно произошедшее событие в жизни Хью Гласса так, как о нем повествует Майкл Пунк в своей книге.

Съемки картины «Выживший» вместо запланированных 80-и смен длились 9 месяцев, так как приходилось работать в суровых погодных условиях. Кроме того, режиссер Иньярриту и оператор Любецки для большей достоверности предпочли работать на съемочной площадке при естественном освещении, поэтому съемки велись всего лишь по несколько часов в сутки.

Леонардо ДиКаприо, чтобы сыграть «Выжившего», отказался от роли в кинопроекте «Стив Джобс» (2015).

Исполнители главных ролей в приключенческой драме »Выживший» Леонардо ДиКаприо (Хью Гласс), Том Харди (Джон Фицджеральд), а также актер Лукас Хаас ранее вместе снимались в триллере «Начало» (2010).

Права на экранизацию одноименного романа Майкла Панке были приобретены американским продюсером Акивой Голдсманом еще до его публикации. Любопытно, что предыдущим продюсерским проектом Голдсмана был фильм «Уцелевший», также драма про выживание и также экранизация романа, хотя между этими событиями и прошло больше десяти лет.

Сценарист фильма, Марк Смит, признавался, что на стадии предпродакшена не раз предлагал режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту отказаться от той или иной сцены, утверждая, что такое невозможно снять. Иньярриту каждый раз отвечал ему, что все получится, и каждый раз оказывался прав.

Съемки фильма велись в столь удаленных и труднодоступных локациях, что, по утверждению режиссера, только на то, чтобы добраться до них, уходило 40% съемочного дня. В итоге съемочный период длился девять месяцев, хотя сами съемки заняли всего восемьдесят дней. Актеры и съемочная группа постоянно замерзали, вязли в болотах, дорогостоящая техника все время ломалась. Из-за таких трудностей многие члены группы устраивали скандалы, вследствие чего увольнялись или были уволены. Иньярриту объяснил это тем, что он, как режиссер, должен “удалить скрипку из оркестра, если она фальшивит”. Позже Иньярриту заявил, что качества фильма зависит не от того, что никто из группы не уволился, а режиссер не превысил бюджет.

Исполнитель главной роли, Леонардо ДиКаприо заявил, что это была самая тяжелая роль за всю его карьеру. ДиКаприо рассказывал, что в фильме есть от тридцати до сорока сцен, которые он готов назвать самыми сложными в своей жизни. Например, постоянное нахождение на морозе, в том числе в ледяной воде, сон в скелете животного и даже поедание сырой печени бизона. Эту любопытную сцену режиссер специально устроил так, что зритель наблюдает самую первую реакцию Леонардо на вкус этого деликатеса. Впоследствии актер получил за эту роль свою первую статуэтку Оскара, тем самым прервав пятилетнюю череду неудач и положив конец одному известному интернет-мему.

За время съемок изначальный бюджет фильма вырос более чем в два раза, составив 135 миллионов долларов. Иньярриту добавлял, что хотел увеличить его еще, чтобы снимать все сцены картины в хронологическом порядке, но это стало невозможным из-за постоянно меняющихся погодных условий. Еще позже ДиКаприо рассказывал, что Иньярриту мечтал снять фильм одним длинным кадром, так же, как в своей предыдущей картине, «Бердмен», но быстро смирился с тем, что из-за особенностей повествования это невозможно.