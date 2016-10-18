Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Шоу ужасов Рокки Хоррора
4.2 Рейтинг IMDb: 4.2
Шоу ужасов Рокки Хоррора

The Rocky Horror Picture Show 18+
О фильме

Ремейк Шоу ужасов Рокки Хоррора 1975 года.

Шоу ужасов Рокки Хоррора - трейлер
Шоу ужасов Рокки Хоррора  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 октября 2016
Дата выхода
18 октября 2016 Россия
18 октября 2016 Казахстан
20 октября 2016 Нидерланды 16
18 октября 2016 Украина
Бюджет $20 000 000
Производство The Jackal Group, Ode Visuals, Fox 21 Television Studios
Другие названия
The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again, The Rocky Horror Picture Show, Festival Rocky de Terror: Vamos de Novo ao Time Warp, Rocky Horror Picture Show: Zróbmy to jeszcze raz, Rocky Horror Show, The Rocky Horror Picture Show: Az időgép újraindul, The Rocky Horror Picture Show: Como en los Viejos Tiempos, The Rocky Horror Picture Show: Sa o luam de la capat, Шоу жахів Роккі Горрора: І знову викривімо час, Шоу ужасов Рокки Хоррора, Шоуто на Роки Хорър, ロッキー・ホラー・ショー　タイムワープ・アゲイン
Режиссер
Кенни Ортега
В ролях
Тим Карри
Тим Карри
Виктория Джастис
Виктория Джастис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.2
Оцените 13 голосов
4.2 IMDb
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Шоу ужасов Рокки Хоррора - трейлер
Шоу ужасов Рокки Хоррора Трейлер
