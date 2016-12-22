Рыба-мечта, 2016

Антон Бильжо выпускает в широкий прокат свою первую полнометражную картину "Рыба-мечта". Примечательно, что она снята по его же сценарию и без государственной помощи. В ленте сыграли всего лишь четверо актёров: сам Антон Бильжо, Владимир Мишуков ("Кризис нежного возраста"), Максим Виторган ("День выборов") и Северия Янушаускайте ("Война и мир", "Звезда").

В центре сюжета фильма "Рыба-мечта" корректор Роман из Петербурга, в роду которого эта профессия передавалась из поколения в поколение. Однажды он оказывается на курорте Нарва-Йыэсуу, где ищёт уединения и вдохновения. Там ему предстоит редакция энциклопедии "Рыбы Балтийского моря", которую составил профессор Полянский. В перерывах между работой герой отдыхает, и однажды во время купания он начинает тонуть. Но вдруг откуда ни возьмись появляется голая девушка, которая спасает Романа от гибели. После этого знакомства он теряет сон и аппетит и грезит о таинственной незнакомке.