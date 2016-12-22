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Рыба-мечта Рыба-мечта
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Riba-mechta

Рыба-мечта, 2016

2016 / Россия / Эстония
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Антон Бильжо выпускает в широкий прокат свою первую полнометражную картину "Рыба-мечта". Примечательно, что она снята по его же сценарию и без государственной помощи. В ленте сыграли всего лишь четверо актёров: сам Антон Бильжо, Владимир Мишуков ("Кризис нежного возраста"), Максим Виторган ("День выборов") и Северия Янушаускайте ("Война и мир", "Звезда").

В центре сюжета фильма "Рыба-мечта" корректор Роман из Петербурга, в роду которого эта профессия передавалась из поколения в поколение. Однажды он оказывается на курорте Нарва-Йыэсуу, где ищёт уединения и вдохновения. Там ему предстоит редакция энциклопедии "Рыбы Балтийского моря", которую составил профессор Полянский. В перерывах между работой герой отдыхает, и однажды во время купания он начинает тонуть. Но вдруг откуда ни возьмись появляется голая девушка, которая спасает Романа от гибели. После этого знакомства он теряет сон и аппетит и грезит о таинственной незнакомке. 

- Премьера фильма "Рыба-мечта" состоялась на "Кинотавре" в 2016 году

- Картина эстонско-российского производства снималась в городе Ида-Вирумаа и в самом Нарва-Йыэсуу

- Режиссёр Антон Бильжо приезжает в Нарва-Йыэсуу в течение последних 15 лет. Дело в том, что он женат на Людмиле Кругловой, которая там родилась. Сценарий к фильму он практически целиком написал в Усть-Нарве. Его поразил тот факт, что никто ещё не снимал кино на этом побережье

 

Современная сказка для взрослых о том, как интеллигент из комедий Рязанова встречает русалку Андерсена.

Роман искал тишины и вдохновения на балтийском курорте, а нашёл загадочную Хелену и влюбился бесповоротно. Вот только кто она — воплощенная мечта Романа или наваждение, ведущее к гибели? 

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 декабря 2016
Премьера в мире 22 декабря 2016
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Андрей Бильжо
Андрей Бильжо
В ролях
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Северия Янушаускайте
Северия Янушаускайте
Максим Виторган
Максим Виторган
Андрей Бильжо
Андрей Бильжо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рыба-мечта 2 постера
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Творчество дебютантов – зрелище зачастую увлекательное и любопытное. Новый автор являет зрителю свой уникальный почерк и добавляет своё видение мира к уже сотням имеющихся. Бесспорно, стилистика Антона Бильжо, снявшего фильм «Рыба-мечта», заманивает и привлекает, так как фактура в его работе, безусловно, выразительная. Что касается содержания, то к нему  справедливо будет добавить слово «чересчур», и в итоге, казалось бы, обычная взрослая сказка выходит за…
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21 декабря 2016 19:29
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