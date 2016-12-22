Рыба-мечта, 2016

Антон Бильжо выпускает в широкий прокат свою первую полнометражную картину "Рыба-мечта". Примечательно, что она снята по его же сценарию и без государственной помощи. В ленте сыграли всего лишь четверо актёров: сам Антон Бильжо, Владимир Мишуков ("Кризис нежного возраста"), Максим Виторган ("День выборов") и Северия Янушаускайте ("Война и мир", "Звезда").
В центре сюжета фильма "Рыба-мечта" корректор Роман из Петербурга, в роду которого эта профессия передавалась из поколения в поколение. Однажды он оказывается на курорте Нарва-Йыэсуу, где ищёт уединения и вдохновения. Там ему предстоит редакция энциклопедии "Рыбы Балтийского моря", которую составил профессор Полянский. В перерывах между работой герой отдыхает, и однажды во время купания он начинает тонуть. Но вдруг откуда ни возьмись появляется голая девушка, которая спасает Романа от гибели. После этого знакомства он теряет сон и аппетит и грезит о таинственной незнакомке.
- Премьера фильма "Рыба-мечта" состоялась на "Кинотавре" в 2016 году
- Картина эстонско-российского производства снималась в городе Ида-Вирумаа и в самом Нарва-Йыэсуу
- Режиссёр Антон Бильжо приезжает в Нарва-Йыэсуу в течение последних 15 лет. Дело в том, что он женат на Людмиле Кругловой, которая там родилась. Сценарий к фильму он практически целиком написал в Усть-Нарве. Его поразил тот факт, что никто ещё не снимал кино на этом побережье
Современная сказка для взрослых о том, как интеллигент из комедий Рязанова встречает русалку Андерсена.
Роман искал тишины и вдохновения на балтийском курорте, а нашёл загадочную Хелену и влюбился бесповоротно. Вот только кто она — воплощенная мечта Романа или наваждение, ведущее к гибели?