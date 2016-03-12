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Как украсть Кубок
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O Roubo da Taça

Как украсть Кубок, 2016

2016 / Бразилия
6.6 Оцените
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О фильме

Как герой-неудачник может одним махом решить проблемы с долгами и назойливо хотящей замуж возлюбленной? Конечно, украсть главный национальный футбольный трофей! Абсурдно смешная версия похищения Кубка Жюля Риме, реально произошедшего в Бразилии в 1983 году, судьба которого так и остается до конца не выясненной. Награды и номинации: Приз зрительского жюри «За лучший фильм» на Кинофестивале «SXSW Film» (США, 2016); Премии в номинациях «Лучшая мужская роль» (Пауло Тифенталер), «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучший арт-директор» Кинофестиваля в Грамадо (Бразилия, 2016).

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 марта 2016
Премьера в мире 12 марта 2016
Возраст 12+
Режиссер
Кайто Ортиз
В ролях
Таис Араужу
Пауло Тифенталер
Данило Грангейа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как украсть Кубок 2 постера
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2 октября 2017 18:59
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