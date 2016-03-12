Как украсть Кубок, 2016

Как герой-неудачник может одним махом решить проблемы с долгами и назойливо хотящей замуж возлюбленной? Конечно, украсть главный национальный футбольный трофей! Абсурдно смешная версия похищения Кубка Жюля Риме, реально произошедшего в Бразилии в 1983 году, судьба которого так и остается до конца не выясненной. Награды и номинации: Приз зрительского жюри «За лучший фильм» на Кинофестивале «SXSW Film» (США, 2016); Премии в номинациях «Лучшая мужская роль» (Пауло Тифенталер), «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучший арт-директор» Кинофестиваля в Грамадо (Бразилия, 2016).