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Неоновый демон Неоновый демон
Киноафиша Фильмы Неоновый демон
The Neon Demon

Неоновый демон, 2016

2016 / США / Франция
6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Новый фильм Николаса Виндинга Рефна, режиссёра «Драйва», под названием «Неоновый демон» был показан на Каннском кинофестивале и очень противоречиво встречен критиками. При бюджете в 6 миллионов долларов постановщику удалось создать настоящий визуальный шедевр. В этот раз в фильме не будет любимца Рефна Райана Гослинга. Главную роль исполнила начинающая, но уже известная актриса Эль Фаннинг («Трамбо», «Малефисента»). Также в ленте сыграли такие актёры, как Белла Хиткот («Гордость и предубеждение и зомби»), Киану Ривз («Матрица», «Адвокат дьявола») и Кристина Хендрикс («Драйв», «Безумцы»).

После смерти родителей шестнадцатилетняя начинающая модель Джесси отправляется в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру. Там она знакомится с молодым фотографом Дином, который делает ее первую съемку, и визажистом Руби, которая представляет ей старших коллег, опытных моделей Сару и Джиджи. Все три женщины восхищены естественной красотой Джесси.

Вскоре Джесси отправляется на кастинг знаменитого модельера Роберта Сарно, где также присутствует Сара. Он не обращает внимания на Сару, но очарован Джесси. Позже, в туалете, обезумевшая от зависти Сара бросается к ней, и Джесси случайно получает порез от разбившегося при этом зеркала. После того, как Сара пытается выпить выступившую на порезе кровь, Джесси убегает в свой мотель.

Постепенно девушка становится все более успешной, что превращает ее в высокомерного нарцисса. Одурманенная своей славой и красотой, Джесси не замечает, как тучи вокруг нее постепенно сгущаются. Что она станет делать, когда другие, вконец озлобленные модели, задумают избавиться от конкурентки?

Фильм «Неоновый демон» сначала носил название «Я гуляю с мертвецами»

На главную роль изначально рассматривалась Кэри Маллиган, которая уже снималась у режиссёра в «Драйве»

Вдохновением к фильму послужила личность Элизабет Батори. По словам Рефна, ему надоело снимать истории про жестоких мужчин и захотелось снять нечто подобное о женщинах

«Неоновый демон» - это третий фильм, который снимался режиссёром в хронологическом порядке. До этого подобным образом он создавал ленты «Только Бог простит» и «Драйв»

Клифф Мартинес, который написал саундтрек к картине, получил награду Каннского фестиваля как лучший композитор

Одна из самых ярких особенностей фильма – использование цвета. В интервью режиссер Николас Виндинг Рефн заявил, что на самом деле он дальтоник и может воспринимать только контраст и основные цвета.

По словам Эль Фэннинг, фильм был снят в хронологическом порядке, а финал был создан путем импровизации актеров прямо на съемочной площадке.

Во время съемок первого кадра фильма Эль Фэннинг приходилось так долго держать глаза открытыми, что ее контактные линзы начали плавиться от жаркого света осветительных приборов.

Николас Виндинг Рефн решил снимать финальные сцены фильма в особняке Парамор, как только услышал, что, по слухам, там обитают привидения. В этой же локации снималась третья часть франшизы «Крик» Уэса Крейвена.

На протяжении всего производства картины вместо команды «Мотор!» Рефн кричал: «Насилие, ублюдки!».

Когда оператор-постановщик фильма Наташа Брайер прочитала сценарий, он ей не очень понравился, и при встрече с Николасом Виндингом Рефном она честно рассказала ему, что именно вызывает у нее сомнения. Чтобы не дать ей покинуть проект, режиссер сказал ей, что этот сценарий фальшивый. Когда Брайер хотела снимать на пленку, Рефн наложил вето на эту идею. Впрочем, это было одно из очень немногих предложений Брайер, которые он не использовал.

Супермодель и актриса Эбби Ли выступила в фильме в качестве неофициального консультанта по вопросам, касающимся мира моды. Например, она дала режиссеру информацию о том, как проходят кастинги для моделей, вплоть до того, какие предметы кастинг-директора будут иметь на своем столе. Она также научила Эль Фэннинг, как правильно вести себя на подиуме, чтобы выглядеть профессиональной моделью.

Фильм посвящен жене Рефна, Лив Корфиксен. Она также появляется в небольшом камео как гость ресторана в сцене, где кастинг-директор произносит фразу: «Красота – это не главное. Это единственное». По словам Рефна, это один из немногих его фильмов, которые понравились его жене.

Эль Фэннинг, Джене Мэлоун, Белле Хиткот и Эбби Ли приходилось часто взаимодействовать с искусственной кровью во время съемок, а иногда даже пробовать ее на вкус. Для этого съемочная команда сделала ее сладким сиропом, чтобы актрисам было не так противно.

Чтобы придать нужное настроение сцене между Джесси и Дином перед тем, как в ее комнате появляется горный лев, Наташа Брайер смазала переднюю линзу объектива камеры жиром со своих немытых волос.

Ходили слухи, что фильм будет сниматься со скоростью шестьдесят кадров в секунду. Однако Николас Виндинг Рефн заявил их опроверг, заявив, что с такой частотой снималась только одна сцена, позже переведенная в слоумо.

Изначально Джесси должна была быть несколько более обнаженной во время сцены, где Джек наносит на нее золотую краску во время фотосессии. Однако Эль Фаннинг, которая заменила в фильме Кэри Маллиган, в то время была несовершеннолетней и по закону не могла демонстрировать наготу, поэтому сцену пришлось немного переписать.

Когда начинающая модель Джесси переезжает в Лос-Анджелес, она попадает в видение группы одержимых красотой девушек, готовых пойти на что угодно ради того, чтобы заполучить ее молодость и жизненную силу.

6.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 3 июня 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Николас Виндинг Рефн
Николас Виндинг Рефн
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Киану Ривз
Киану Ривз
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон
Все актеры и съемочная группа
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Иллюзион
19:40 от 500 ₽ 21:45 от 1500 ₽
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Неоновый демон смотреть онлайн

Неоновый демон
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В российский прокат выходит провокационная лента Николаса Виндинга Рефна «Неоновый демон», которая была представлена на Каннском кинофестивале в основной программе. Сюжет фильма очень прост: провинциальная девушка приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать знаменитой. Но не отступая от древних обычаев кинокритиков, после просмотра картины, столь красочно эксплуатирующей насилие и табу, публика разделилась на два противоборствующих лагеря. Одни воспевали автору дифирамбы, а другие громко…
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Ирина Илюхина 6 октября 2018, 12:57
не рекомендую! Фильм, претендующий на оригинальность и даже некоторую эпатажность получился откровенно слабым, особенно удивила отвратительная игра… Читать дальше…
Ева Шевцова 24 октября 2017, 00:41
Боже , люди фильм замечательный , НО я реально вырвала после него. Смотрю спокойно пилу все части и ноль эмоций . Но фильм настолько запутан… Читать дальше…
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