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Память осени Память осени
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Память осени, 2016

2016 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

С госдачи после смерти главы семейства, якобы в связи с окончанием полномочий, выезжает его семья. Последние часы перед отъездом — сборы, хлопоты, растерянность… И вот в этой форс-мажорной ситуации, ситуации стресса, через призму отношения к факту выезда, самому факту существования дома проявляются отношения в самой семье и оказывается, что родные люди не знают друг друга, что у них абсолютно разные ценности в жизни, что выселяют их с дачи ближайшие друзья, и что самыми преданными оказываются те, которых мы обычно не замечаем….

4.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 марта 2016
Премьера в мире 8 марта 2016
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Соколов
Андрей Соколов
В ролях
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Анастасия Марчук
Ирина Медведева
Ирина Медведева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Память осени 1 постер
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