Наши любовники, 2016

Испанский режиссёр Мигель Анхель Амата в последнее время изучает природу человеческой страсти. Его прошлая картина «Неудовлетворённое сексуальное напряжение» выходила в российский прокат и была неплохо принята зрителями. Лента «Наши любовники» вновь расскажет об отношениях противоположных полов. Главные роли исполнили небезызвестные испанские актёры: Эдуардо Норьега («Хребет дьявола», «Красавица и чудовище»), Мишель Хеннер («Джульетта»), Феле Мартинес («Дурное воспитание») и Амайя Саламанка, игравшая в предыдущей картине Аматы.

Фильм «Наши любовники» представляет собой клубок крайне запутанных отношений. Главные герои решают вступить друг с другом в игру, по правилам которой они не должны влюбляться. К тому же они оба скрывают свои настоящие личности. Однако всё усложняется, когда равнодушная жена главного героя Карлоса неожиданно начинает ревновать, а за его любовницей Ирен продолжают гоняться другие мужчины. Каким образом будет разрушен этот любовный многоугольник, смотрите в фильме «Наши любовники».