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Наши любовники, 2016

2016 / Испания
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Испанский режиссёр Мигель Анхель Амата в последнее время изучает природу человеческой страсти. Его прошлая картина «Неудовлетворённое сексуальное напряжение» выходила в российский прокат и была неплохо принята зрителями. Лента «Наши любовники» вновь расскажет об отношениях противоположных полов. Главные роли исполнили небезызвестные испанские актёры: Эдуардо Норьега («Хребет дьявола», «Красавица и чудовище»), Мишель Хеннер («Джульетта»), Феле Мартинес («Дурное воспитание») и Амайя Саламанка, игравшая в предыдущей картине Аматы.

Фильм «Наши любовники» представляет собой клубок крайне запутанных отношений. Главные герои решают вступить друг с другом в игру, по правилам которой они не должны влюбляться. К тому же они оба скрывают свои настоящие личности. Однако всё усложняется, когда равнодушная жена главного героя Карлоса неожиданно начинает ревновать, а за его любовницей Ирен продолжают гоняться другие мужчины. Каким образом будет разрушен этот любовный многоугольник, смотрите в фильме «Наши любовники».

- «Наши любовники» - это первый фильм режиссёра за последние 6 лет

- Его премьера состоялась в апреле 2016 года на кинофестивале в Малаге

- Практически весь фильм построен на диалогах

 

Карлос — умный и привлекательный, но выглядит грустно, будто судьба совсем не балует его. Однажды он отправляется в книжный бар, чтобы впервые в жизни выпить бренди. Ирен — прирожденная выдумщица и завсегдатай этого места.

Они встретились не случайно: его сердце разбито, ее — растоптано. Один взгляд и между ними вспыхивает роман под выдуманными именами, импровизация без всякой спешки и обязательств. Вместе они отказываются от реальной жизни и с азартом окунаются в новый, иллюзорный мир, отправляя нас в приключение, наполненное юмором и нежностью.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера онлайн 26 января 2019
Премьера в мире 8 февраля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Мигель Анхель Ламата
Мигель Анхель Ламата
В ролях
Габино Диего
Габино Диего
Мишель Хеннер
Мишель Хеннер
Феле Мартинес
Феле Мартинес
Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега
Амайя Саламанка
Амайя Саламанка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наши любовники 2 постера
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Просто Он и Она - именно так предлагают нам называть героев, случайно встретившихся за столиком в книжном баре. Оба переживают не самое лучшее время - ее бросил возлюбленный, а его брак, кажется, трещит по швам. Они начинают играть - не зная друг о друге практически ничего, дают друг другу вымышленные прозвища и придумывают себе роман. Главное условие - не влюбляться. Таков сюжет свежей мелодрамы от испанца Мигеля Анхеля Ламаты. Кадр из фильма “Наши любовники” Ламата,…
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саундтрек фильма Наши любовники
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10 февраля 2017 12:11
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