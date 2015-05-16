Повесть о любви и тьме, 2015

В фильме рассказывается история одной еврейской семьи, тесно переплетенная с судьбой всего народа. Мать будущего писателя Амоса Оза, Фани Клаузнер, с юных лет мечтала оказаться на Земле обетованной, где она и ее близкие могли бы укрыться от гонений антисемитистов. Семье Фани удается спастись, однако в ее памяти всегда будут живы воспоминания о жертвах погромов, о тех, кто погиб от рук нацистов… Арабо-израильская война, вспыхнувшая в 1947 году, становится настоящим испытанием для Фани, всегда желавшей лишь одного - мира.