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Повесть о любви и тьме Повесть о любви и тьме
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A Tale of Love and Darkness

Повесть о любви и тьме, 2015

2015 / США / Израиль
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме рассказывается история одной еврейской семьи, тесно переплетенная с судьбой всего народа. Мать будущего писателя Амоса Оза, Фани Клаузнер, с юных лет мечтала оказаться на Земле обетованной, где она и ее близкие могли бы укрыться от гонений антисемитистов. Семье Фани удается спастись, однако в ее памяти всегда будут живы воспоминания о жертвах погромов, о тех, кто погиб от рук нацистов… Арабо-израильская война, вспыхнувшая в 1947 году, становится настоящим испытанием для Фани, всегда желавшей лишь одного - мира.

  • В основу картины легла автобиографическая книга Амоса Оза. 
  • Натали Портман, исполнившая роль Фани, выступила также режиссером, продюсером и сценаристкой фильма. 
  • Настоящая фамилия Натали Портман - Хершлаг. Актриса родилась в еврейской семье в Иерусалиме. 
  • Чтобы получить права на экранизацию романа, Натали Портман лично беседовала с Амосом Озом и его женой. Именно по настоянию актрисы в кадре звучит речь на иврите, а не на английском языке.   
  • Все костюмы, которые носит в кадре героиня Натали Портман, были созданы израильским дизайнером Альбером Эльбазом. 
  • Нета Рискин и Шира Хаас ранее уже встречались на съемочной площадке сериала “Штисель” 2013 года. 

Фильм о жизни писателя Амоса Оза. В нем он вспоминает свои детские годы в Иерусалиме, где он пребывал в 1940-х годах.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 июня 2016
Премьера онлайн 8 ноября 2021
Премьера в мире 16 мая 2015
Возраст 12+
MPAA PG-13
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Натали Портман
Натали Портман
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Джилад Кахана
Макрам Хури
Макрам Хури
Мони Мошонов
Мони Мошонов
Охад Кноллер
Все актеры и съемочная группа
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«Я родился и вырос в крошечной квартирке с низкими потолками», - так начинается «Повесть о любви и тьме» израильского писателя Амоса Оза. Впрочем, дебютный фильм Натали Порман – американки с еврейскими корнями – начинается почти так же. История паренька, родившегося всего за несколько лет до появления на свет государства Израиль, перенесена на экран с максимальным уважением к первоисточнику. Что из этого вышло? – попробуем разобраться. Кадр из…
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