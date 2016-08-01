Отряд самоубийц, 2016

Режиссёром ленты о злодеях вселенной DC выступил Дэвид Эйр, который специализируется на боевиках и военной тематике. Он снял такие фильмы, как «Ярость», «Короли улиц» и «Саботаж». Главные роли исполнили самые узнаваемые звёзды кино. Джокера сыграл обладатель «Оскара» Джаред Лето, Харли на экране воплотила Марго Робби («Фокус», «Волк с Уолл-стрит»), а роль Дэдшота исполнил Уилл Смит. В картине также приняли участие популярная модель Кара Делевинь («Бумажные города») и Джай Кортни («Дивергент», «Терминатор: Генезис»).
Вы привыкли видеть, как мир спасают супергерои, но что если собрать в кучу плохих ребят и заставить их творить добро? Идея, конечно, сумасшедшая, однако попробовать стоит. Так и появился на свет «Отряд самоубийц», куда входят самые отпетые хулиганы, среди которых Джокер, его подружка Харли Квинн, Дэдшот, Чародейка, Рик Флэг и другие. Их посылают на важное государственное задание. В случае неповиновения смутьянов ждёт неминуемая смерть. Однако никто не в силах контролировать их методы, а они крайне отличаются от супергеройских.
- Марго Робби согласилась сняться в фильме ещё до того, как прочитала сценарий
- На роль Харли Квинн в разное время претендовали разные актрисы. Среди них: Мила Кунис, Зои Дешанель, Имоджен Путс, Эван Рэйчел Вуд, Дженнифер Лоуренс и даже Линдси Лохан. Кроме того, Кара Делевинь, сыгравшая в картине Чародейку, была в списке главных кандидатур
- Джокера мог сыграть Райан Гослинг, но он отклонил приглашение
- В фильме «Отряд самоубийц» появится Бэтмен в исполнении Бена Аффлека
- После не очень успешного проката фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» картину «Отряд самоубийц», ставшую её спин-оффом, отправили на пересъёмку, чтобы восполнить пробелы в смешных моментах и шутках, так как ленту о противостоянии супергероев обвиняли в излишней серьёзности
Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они вероятнее всего погибнут.
фильм понравился - оригинально! с "боссом", думаю, немного… Читать дальше…