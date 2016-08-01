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Отряд самоубийц Отряд самоубийц
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Suicide Squad

Отряд самоубийц, 2016

2016 / США
7.9 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром ленты о злодеях вселенной DC выступил Дэвид Эйр, который специализируется на боевиках и военной тематике. Он снял такие фильмы, как «Ярость», «Короли улиц» и «Саботаж». Главные роли исполнили самые узнаваемые звёзды кино. Джокера сыграл обладатель «Оскара» Джаред Лето, Харли на экране воплотила Марго Робби («Фокус», «Волк с Уолл-стрит»), а роль Дэдшота исполнил Уилл Смит. В картине также приняли участие популярная модель Кара Делевинь («Бумажные города») и Джай Кортни («Дивергент», «Терминатор: Генезис»).

Вы привыкли видеть, как мир спасают супергерои, но что если собрать в кучу плохих ребят и заставить их творить добро? Идея, конечно, сумасшедшая, однако попробовать стоит. Так и появился на свет «Отряд самоубийц», куда входят самые отпетые хулиганы, среди которых Джокер, его подружка Харли Квинн, Дэдшот, Чародейка, Рик Флэг и другие. Их посылают на важное государственное задание. В случае неповиновения смутьянов ждёт неминуемая смерть. Однако никто не в силах контролировать их методы, а они крайне отличаются от супергеройских.

 

 

- Марго Робби согласилась сняться в фильме ещё до того, как прочитала сценарий

- На роль Харли Квинн в разное время претендовали разные актрисы. Среди них: Мила Кунис, Зои Дешанель, Имоджен Путс, Эван Рэйчел Вуд, Дженнифер Лоуренс и даже Линдси Лохан. Кроме того, Кара Делевинь, сыгравшая в картине Чародейку, была в списке главных кандидатур

- Джокера мог сыграть Райан Гослинг, но он отклонил приглашение

- В фильме «Отряд самоубийц» появится Бэтмен в исполнении Бена Аффлека

- После не очень успешного проката фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» картину «Отряд самоубийц», ставшую её спин-оффом, отправили на пересъёмку, чтобы восполнить пробелы в смешных моментах и шутках, так как ленту о противостоянии супергероев обвиняли в излишней серьёзности

Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они вероятнее всего погибнут.

7.9 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 августа 2016
Премьера онлайн 15 ноября 2016
Премьера в мире 1 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Эйр
Дэвид Эйр
В ролях
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Марго Робби
Марго Робби
Уилл Смит
Уилл Смит
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Джаред Лето
Джаред Лето
Все актеры и съемочная группа
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Отряд самоубийц
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Наша рецензия
История вымышленной вселенной DC в этом году пополнилась ещё одним фильмом. После картин «Человек из стали» (2013) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), режиссёром которых выступил Зак Снайдер, на экраны выходит работа режиссёра Дэвида Эйра – «Отряд самоубийц» («Suicide Squad»). Кстати, эта картина третья из двенадцати ожидаемых экранизаций этого мира. Кадр из фильма «Отряд самоубийц» Не будем…
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Андрей 15 декабря 2016, 17:42
долго не мог посмотреть фильм... от друзей и знакомых было очень много хвалебных отзывов.
фильм понравился - оригинально! с "боссом", думаю, немного… Читать дальше…
Ольга Кот 11 августа 2016, 00:01
фильм шикарный, много смешных моментов. но больше всех меня впечатлил пудинг и харли квин, хотелось бы чтобы про них сняли отдельный фильм. СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ!
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