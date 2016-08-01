Отряд самоубийц, 2016

Режиссёром ленты о злодеях вселенной DC выступил Дэвид Эйр, который специализируется на боевиках и военной тематике. Он снял такие фильмы, как «Ярость», «Короли улиц» и «Саботаж». Главные роли исполнили самые узнаваемые звёзды кино. Джокера сыграл обладатель «Оскара» Джаред Лето, Харли на экране воплотила Марго Робби («Фокус», «Волк с Уолл-стрит»), а роль Дэдшота исполнил Уилл Смит. В картине также приняли участие популярная модель Кара Делевинь («Бумажные города») и Джай Кортни («Дивергент», «Терминатор: Генезис»).

Вы привыкли видеть, как мир спасают супергерои, но что если собрать в кучу плохих ребят и заставить их творить добро? Идея, конечно, сумасшедшая, однако попробовать стоит. Так и появился на свет «Отряд самоубийц», куда входят самые отпетые хулиганы, среди которых Джокер, его подружка Харли Квинн, Дэдшот, Чародейка, Рик Флэг и другие. Их посылают на важное государственное задание. В случае неповиновения смутьянов ждёт неминуемая смерть. Однако никто не в силах контролировать их методы, а они крайне отличаются от супергеройских.