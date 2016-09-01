Тэли и Толи, 2016

Фильм «Тэли и Толи» стал дебютом в режиссёрской карьере монтажёра Александра Амирова, который работал над фильмами «Дом», «Две женщины» и «Неуловимые: Последний герой». В качестве одного из сценаристов выступила Ольга Погодина-Кузьмина («Герой», «Две женщины»). В основном, в картине снялись узнаваемые и малоизвестные актёры, среди которых Кахи Кавсадзе («Белое солнце пустыни»), Дагун Омаев («Горец»), Анатолий Дзиваев («Похороните меня за плинтусом»), Риналь Мухаметов («Екатерина», «Три мушкетёра») и другие.
Фильм «Тэли и Толи» расскажет о непростой ситуации, которая сложилась в граничащих друг с другом деревнях. Толи расположена в Осетии, а Тэли в Грузии, но их жители всегда существовали бок о бок в мире и согласии. Однажды их разделили, а к границам поставили охранников. Такое положение дел мало кого устраивает, особенно в тот момент, когда внук Кахи Кипиани из Тэли и внучка Бези Кисаева из Осетии должны были пожениться.
- Работа над фильмом «Тэли и Толи» длилась всего 23 смены, что является довольно быстрым результатом по съёмочным стандартам
- Сценарист картины Владимир Гутнов сам живёт в приграничном селе, где есть мост, соединяющий две страны. Поэтому история отчасти является правдивой
- Фильм снимался в Северной Осетии близ села Даргавс
- На Международном фестивале в Вологде VOICES фильм «Тэли и Толи» стал победителем по итогам зрительского голосования
Действие фильма разворачивается в одном из высокогорных ущелий Центрального Кавказского хребта, где много веков мирно сосуществовали два села — грузинское Тэли и осетинское Толи. Давно заброшенные села, в которых нет ни газа, ни света, разделены теперь границей, которая проходит по мелководной речушке Арагавке. В Тэли живут семидесятилетний грузин Кахи Кипиани, его жена Титико, внук Гоча и одинокий пастух Шалико. В Толи остались ровесник и друг Кахи осетин Бази Кесаев, его жена Кошер, внучка Сатиник и пастух Валико, брат Шалико. Гоча и Сатиник объявлены в селах женихом и невестой, против чего они оба совсем не возражают. И осетины, и грузины, привыкшие к определенному укладу жизни, никак не могут смириться с существованием границ между ними. Общими у них остались только кладбище и небольшая церквушка. Жители сел давно уже считаются «странными» людьми, а они в свою очередь с настороженностью относятся к тем, кого называют «людьми долины» и от кого не без оснований всегда ждут только неприятностей. С грузинской стороны границу охраняет лейтенант грузинской полиции Гоги Пирцхалава, с российской — рядовой пограничник Максим Иванов. На середине моста через Арагавку они соорудили столб, на котором прибили от руки написанную химическим карандашом табличку «Граница».
понравилось, что Гоча поступал "как мужчина" - "говорил… Читать дальше…