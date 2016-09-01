Тэли и Толи, 2016

Фильм «Тэли и Толи» стал дебютом в режиссёрской карьере монтажёра Александра Амирова, который работал над фильмами «Дом», «Две женщины» и «Неуловимые: Последний герой». В качестве одного из сценаристов выступила Ольга Погодина-Кузьмина («Герой», «Две женщины»). В основном, в картине снялись узнаваемые и малоизвестные актёры, среди которых Кахи Кавсадзе («Белое солнце пустыни»), Дагун Омаев («Горец»), Анатолий Дзиваев («Похороните меня за плинтусом»), Риналь Мухаметов («Екатерина», «Три мушкетёра») и другие.

Фильм «Тэли и Толи» расскажет о непростой ситуации, которая сложилась в граничащих друг с другом деревнях. Толи расположена в Осетии, а Тэли в Грузии, но их жители всегда существовали бок о бок в мире и согласии. Однажды их разделили, а к границам поставили охранников. Такое положение дел мало кого устраивает, особенно в тот момент, когда внук Кахи Кипиани из Тэли и внучка Бези Кисаева из Осетии должны были пожениться.