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Постер фильма Комик
5.7
Комик - Трейлер
Киноафиша Фильмы Комик
5.7

Комик

, 2016
The Comedian
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Комик
5.7
Комик - Трейлер
Комик  Трейлер

О фильме

История стареющего стэнд-ап комика.

В ролях

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Jackie Burke
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
James Berkowitz
Лесли Манн
Лесли Манн
Harmony Schiltz
Клорис Личмен
Клорис Личмен
May Connor
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Mac Schiltz
Пэтти ЛюПон
Пэтти ЛюПон
Florie Berkowitz
Иди Фалько
Иди Фалько
Miller
Хэннибал Бересс
Хэннибал Бересс
Чарльз Гродин
Чарльз Гродин
Dick D'Angelo
Люси ДеВито
Люси ДеВито
Brittany Berkowitz
Билли Кристал
Билли Кристал
Billy Crystal
Режиссер Тэйлор Хэкфорд
Сценарист Арт Линсон, Ричард ЛаГравенезе, Джефф Росс, Льюис Фридман
Композитор Теренс Бланчард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 11 ноября 2016
Дата выхода
11 ноября 2016 Россия 16+
12 января 2017 Великобритания
31 августа 2017 Германия
11 ноября 2016 Казахстан
3 февраля 2017 США
11 ноября 2016 Украина
25 августа 2017 ЮАР
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 659 002
Производство Cinelou Films, Linson Entertainment, Anvil Films
Другие названия
The Comedian, O Comediante, A komikus, Komik, Komikas, The Comedian - Wer zuletzt lacht, Комик, Комикът, 코미디언

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Комик - Трейлер
Комик Трейлер
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саундтрек фильма Комик

Цитаты

Harmony Schiltz Мой папа очень любил ваше шоу. Мы смотрели все серии.
Jackie Burke Всегда приятно встретить фаната.
Harmony Schiltz Да. Ну, у нас был всего один телевизор.

Отзывы о фильме

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