5.7The Comedian
Комик, 2016
США / комедия / 18+
О фильме
История стареющего стэнд-ап комика.
В ролях
Режиссер Тэйлор Хэкфорд
Сценарист Арт Линсон, Ричард ЛаГравенезе, Джефф Росс, Льюис Фридман
Композитор Теренс Бланчард
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 11 ноября 2016
Дата выхода
|11 ноября 2016
|Россия
|16+
|12 января 2017
|Великобритания
|31 августа 2017
|Германия
|11 ноября 2016
|Казахстан
|3 февраля 2017
|США
|11 ноября 2016
|Украина
|25 августа 2017
|ЮАР
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 659 002
Производство Cinelou Films, Linson Entertainment, Anvil Films
Другие названия
The Comedian, O Comediante, A komikus, Komik, Komikas, The Comedian - Wer zuletzt lacht, Комик, Комикът, 코미디언
Обновлено 12 ноября 2020
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