Луна над Турином, 2013

Картина «Луна над Турином» является независимым творением итальянца Давиде Феррарио, снявшего известную ленту «После полуночи», которая получила 2 награды на Берлинском кинофестивале. В «Луне над Турином» сыграли молодые и начинающие актёры, а главные роли достались Вальтеру Леонарди, Мануэле Пароди и Эудженио Францескини.

Картина «Луна над Турином» расскажет историю мужчины по имени Уго, который живёт в огромном поместье. Оно досталось ему по наследству от родителей, поэтому герою приходится сдавать комнаты, чтобы выжить. Целыми днями он катается на своём байке, читает книги по философии и просто наслаждается природой. А ещё он влюблён в соседку Марию, которая работает туристическим агентом. Помимо неё он общается с обаятельным сотрудником зоопарка и писателем Дарио. И однажды эти трое понимают, что скоро им будет нечем платить за особняк, и не видать им больше беззаботной луны над Турином.