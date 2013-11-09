Луна над Турином, 2013

Картина «Луна над Турином» является независимым творением итальянца Давиде Феррарио, снявшего известную ленту «После полуночи», которая получила 2 награды на Берлинском кинофестивале. В «Луне над Турином» сыграли молодые и начинающие актёры, а главные роли достались Вальтеру Леонарди, Мануэле Пароди и Эудженио Францескини.
Картина «Луна над Турином» расскажет историю мужчины по имени Уго, который живёт в огромном поместье. Оно досталось ему по наследству от родителей, поэтому герою приходится сдавать комнаты, чтобы выжить. Целыми днями он катается на своём байке, читает книги по философии и просто наслаждается природой. А ещё он влюблён в соседку Марию, которая работает туристическим агентом. Помимо неё он общается с обаятельным сотрудником зоопарка и писателем Дарио. И однажды эти трое понимают, что скоро им будет нечем платить за особняк, и не видать им больше беззаботной луны над Турином.
- Картина «Луна над Турином» взяла две награды на Римском международном кинофестивале, одна из которых была за лучший дебют
- Фильм был снят ещё в 2013 году, но в российский прокат добрался в 2016. Помимо этого он входит в программу нескольких фестивалей итальянского кино, которые проходят по всей стране
- В городе Турин расположена 45-ая параллель, которая находится на одинаковом расстоянии от Северного полюса и экватора. Она играет немаловажное значение для сюжета фильма
В Турине, городе на 45-й параллели, которая равноудалена от Северного полюса и от экватора, живет Уго. Будучи подростком, он получил хорошее наследство, но теперь деньги на исходе и ему приходится сдавать в аренду часть своей виллы на вершине живописного холма. Его жильцы – Мария, в которую влюблен Уго, и студент Дарио, который еле сводит концы с концами. У каждого из них свои проблемы, но вот подходит срок ипотеки и все трое рискуют оказаться на улице... И тогда 45-ая параллель, которая проходит через Турин, помогает найти выход.