Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Луна над Турином Луна над Турином
Киноафиша Фильмы Луна над Турином
La luna su Turino

Луна над Турином, 2013

2013 / Италия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Луна над Турином» является независимым творением итальянца Давиде Феррарио, снявшего известную ленту «После полуночи», которая получила 2 награды на Берлинском кинофестивале. В «Луне над Турином» сыграли молодые и начинающие актёры, а главные роли достались Вальтеру Леонарди, Мануэле Пароди и Эудженио Францескини. 

Картина «Луна над Турином» расскажет историю мужчины по имени Уго, который живёт в огромном поместье. Оно досталось ему по наследству от родителей, поэтому герою приходится сдавать комнаты, чтобы выжить. Целыми днями он катается на своём байке, читает книги по философии и просто наслаждается природой. А ещё он влюблён в соседку Марию, которая работает туристическим агентом. Помимо неё он общается с обаятельным сотрудником зоопарка и писателем Дарио. И однажды эти трое понимают, что скоро им будет нечем платить за особняк, и не видать им больше беззаботной луны над Турином.

- Картина «Луна над Турином» взяла две награды на Римском международном кинофестивале, одна из которых была за лучший дебют

- Фильм был снят ещё в 2013 году, но в российский прокат добрался в 2016. Помимо этого он входит в программу нескольких фестивалей итальянского кино, которые проходят по всей стране

- В городе Турин расположена 45-ая параллель, которая находится на одинаковом расстоянии от Северного полюса и экватора. Она играет немаловажное значение для сюжета фильма

В Турине, городе на 45-й параллели, которая равноудалена от Северного полюса и от экватора, живет Уго. Будучи подростком, он получил хорошее наследство, но теперь деньги на исходе и ему приходится сдавать в аренду часть своей виллы на вершине живописного холма. Его жильцы – Мария, в которую влюблен Уго, и студент Дарио, который еле сводит концы с концами. У каждого из них свои проблемы, но вот подходит срок ипотеки и все трое рискуют оказаться на улице... И тогда 45-ая параллель, которая проходит через Турин, помогает найти выход.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 июля 2016
Премьера в мире 9 ноября 2013
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Давиде Феррарио
Давиде Феррарио
В ролях
Уолтер Леонарди
Уолтер Леонарди
Мануэла Пароди
Мануэла Пароди
Эудженио Франческини
Эудженио Франческини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Луна над Турином 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Луна над Турином смотреть онлайн

Луна над Турином
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В прокат выходит новая лента итальянского режиссёра Давиде Феррарио, снявшего культовую европейскую картину «После полуночи». «Луна над Турином» была представлена на Римском кинофестивале ещё в 2013 году, однако до отечественного проката добралась только сейчас. Турин расположен на 45-й параллели, равноудалённой от Северного полюса и экватора. Но его обитатели стали забывать, в каком уникальном месте они живут, за исключением тех, кто достиг подобной середины в жизни.…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В «Чайке» пройдут показы лучших итальянских фильмов последних лет Кино-досуговый центр «Чайка» представляет вашему вниманию фестиваль «Лето. Италия. Кино». С 9 по 13 июля зрители Санкт-Петербурга смогут посмотреть лучшие современные
Написать
5 июля 2016 16:19
Премьера фильма «Луна над Турином» в киноцентре «Родина» Киноцентр «Родина» и компания «ПилотКино» при поддержке Итальянского Института Культуры представляют петербургскую премьеру комедии «Луна над Турином». Показ
Написать
20 апреля 2016 12:11
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Приложение киноафиши