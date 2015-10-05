6.5The Great Gilly Hopkins
Великолепная Гилли Хопкинс, 2015
США / драма, комедия / 18+
О фильме
12-летнюю Гилли Хопкинс считают трудным ребенком, ее отправляют то к одним, то к другим приемным родителям, пока она не встречает Мэйми Троттер.
В ролях
Zachary Hernandez
W.E.
Клер Фоли
Agnes
Sammy Pignalosa
Rajeem
Режиссер Стивен Херек
Сценарист Дэвид Патерсон, Кэтрин Патерсон
Композитор Марк Айшем
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 10 октября 2016
Премьера в мире 5 октября 2015
Дата выхода
|24 января 2016
|Россия
|16+
|4 ноября 2016
|Бразилия
|5 октября 2015
|Германия
|24 января 2016
|Казахстан
|27 октября 2016
|Кувейт
|9 декабря 2016
|Мексика
|3 августа 2017
|Португалия
|24 января 2016
|Украина
|24 февраля 2016
|Франция
|26 октября 2016
|Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $97 798
Производство Lionsgate Premiere, Latium Films, Arcady Bay Entertainment
Основано на «The Great Gilly Hopkins» (Кэтрин Патерсон, 1978)
Другие названия
The Great Gilly Hopkins, A fabulosa Gilly Hopkins, La fabuleuse Gilly Hopkins, La gran Gilly Hopkins, Fantastična Gili Hopkins, Genialna Gilly Hopkins, Gilly Hopkins - Eine wie keine, Încăpățânata Gilly Hopkins, Jedna jedina Gilly Hopkins, La grande Gilly Hopkins, Lajava buntovnica, Muhteşem Gilly Hopkins, Skvělá Gilly Hopkinsová, Smarkuole Gile Hopkins, Velika Gilly Hopkins, Wielka Gilly, Wipungdangdang Jilli Hobkinseu, Wspaniała Gilly, Η τρομερή Γκίλυ, Великолепная Гилли Хопкинс, Прекрасната Гили Хопкинс, Фантастична Гили Хопкинс/Fantastična Gili Hopkins, ギリーは幸せになる, 养女基里
Обновлено 12 ноября 2020
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