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Постер фильма Великолепная Гилли Хопкинс
6.5
Великолепная Гилли Хопкинс - Трейлер
Киноафиша Фильмы Великолепная Гилли Хопкинс
6.5

Великолепная Гилли Хопкинс

, 2015
The Great Gilly Hopkins
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Великолепная Гилли Хопкинс
6.5
Великолепная Гилли Хопкинс - Трейлер
Великолепная Гилли Хопкинс  Трейлер

О фильме

12-летнюю Гилли Хопкинс считают трудным ребенком, ее отправляют то к одним, то к другим приемным родителям, пока она не встречает Мэйми Троттер.

В ролях

Софи Нелисс
Софи Нелисс
Gilly Hopkins
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Maime Trotter
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Nonnie
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Ms. Harris
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Courtney
Билл Коббс
Mr. Randolph
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Ellis
Zachary Hernandez
W.E.
Клер Фоли
Agnes
Sammy Pignalosa
Rajeem
Режиссер Стивен Херек
Сценарист Дэвид Патерсон, Кэтрин Патерсон
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 10 октября 2016
Премьера в мире 5 октября 2015
Дата выхода
24 января 2016 Россия 16+
4 ноября 2016 Бразилия
5 октября 2015 Германия
24 января 2016 Казахстан
27 октября 2016 Кувейт
9 декабря 2016 Мексика
3 августа 2017 Португалия
24 января 2016 Украина
24 февраля 2016 Франция
26 октября 2016 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $97 798
Производство Lionsgate Premiere, Latium Films, Arcady Bay Entertainment
Основано на «The Great Gilly Hopkins» (Кэтрин Патерсон, 1978)
Другие названия
The Great Gilly Hopkins, A fabulosa Gilly Hopkins, La fabuleuse Gilly Hopkins, La gran Gilly Hopkins, Fantastična Gili Hopkins, Genialna Gilly Hopkins, Gilly Hopkins - Eine wie keine, Încăpățânata Gilly Hopkins, Jedna jedina Gilly Hopkins, La grande Gilly Hopkins, Lajava buntovnica, Muhteşem Gilly Hopkins, Skvělá Gilly Hopkinsová, Smarkuole Gile Hopkins, Velika Gilly Hopkins, Wielka Gilly, Wipungdangdang Jilli Hobkinseu, Wspaniała Gilly, Η τρομερή Γκίλυ, Великолепная Гилли Хопкинс, Прекрасната Гили Хопкинс, Фантастична Гили Хопкинс/Fantastična Gili Hopkins, ギリーは幸せになる, 养女基里

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Великолепная Гилли Хопкинс - Трейлер
Великолепная Гилли Хопкинс Трейлер
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Отзывы о фильме

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