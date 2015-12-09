Пальмы в снегу, 2015

Действие фильма разворачивается в небольшом городке Пасолобино. Хакомо де Рабальтуэ скончался, а его брат Килиан страдает от болезни Альцгеймера. После похорон отца Кларенс просматривает его бумаги. Внимание девушки привлекает письмо, отправленное много лет назад из Африки. Заинтригованная его содержанием, она покидает родные места и отправляется на остров Фернандо-По, где однажды в молодости побывали Хакомо и Килиан. Похоже, что Кларенс ненароком раскрыла семейную тайну, вот только как это открытие скажется на судьбе самой героини?