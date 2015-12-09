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Пальмы в снегу Пальмы в снегу
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Palmeras en la nieve

Пальмы в снегу, 2015

2015 / Испания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в небольшом городке Пасолобино. Хакомо де Рабальтуэ скончался, а его брат Килиан страдает от болезни Альцгеймера. После похорон отца Кларенс просматривает его бумаги. Внимание девушки привлекает письмо, отправленное много лет назад из Африки. Заинтригованная его содержанием, она покидает родные места и отправляется на остров Фернандо-По, где однажды в молодости побывали Хакомо и Килиан. Похоже, что Кларенс ненароком раскрыла семейную тайну, вот только как это открытие скажется на судьбе самой героини?

  • В основу фильма лег одноименный роман Лус Габас. 
  • Марио Касас (Килиан) и Берта Васкес (Бизила) были парой в реальной жизни.
  • Частично фильм был снят на острове Гран-Канария в Испании. В здешние ландшафтах авторы фильма воссоздали остров Фернандо-По середины 50-х годов прошлого века. 
  • В одной из сцен, действие которой происходит приблизительно в 1953-1954 годах, музыкант играет на гитаре Fender Stratocaster нестандартного цвета. Между тем эта модель появилась только в 1954 году, и до 1957 года приобрести такую гитару можно было только в стандартном цвете. 
  • В саундтрек картины вошло несколько народных песен и композиции в исполнении Yolanda Eyama.  

Это история о большой любви, связи времен и поколений. Красавица Кларенс живет в холодных горах. Однажды она находит загадочное письмо и решает узнать правду о прошлом своего отца. Девушка отправляется на остров Фернандо-По и как будто попадает в рай. Она идет по следам семейных тайн, где есть и запретная любовь, и предательство, и великие события, ставшие частью мировой истории.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера онлайн 1 июня 2016
Премьера в мире 9 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Фернандо Гонзалез Молина
Фернандо Гонзалез Молина
В ролях
Марио Касас
Марио Касас
Адриана Угарте
Адриана Угарте
Макарена Гарсия
Макарена Гарсия
Ален Эрнандес
Ален Эрнандес
Берта Васкес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пальмы в снегу 2 постера
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Пальмы в снегу
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История о любви  вне времени На экраны вышли «Пальмы в снегу» испанца Фернандо Молины, хорошо известного по другой своей работе «Три метра над уровнем неба». Главную роль режиссер доверил Марио Касасу, с которым работал не раз. К «Трем метрам» можно относиться по-разному, однако, пожалуй, лучшее, что можно сделать, – оценивать «Пальмы в снегу» безотносительно этой картины. Потому что качественно новая лента от фильма для подростков…
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Дмитрий Румянцев 21 апреля 2016, 14:49
Обалденный фильм
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саундтрек фильма Пальмы в снегу
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