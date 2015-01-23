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Постер фильма Машина времени Сэма Клемке
6.8
Машина времени Сэма Клемке - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Машина времени Сэма Клемке
6.8

Машина времени Сэма Клемке

, 2015
Sam Klemke's Time Machine
США, Австралия / документальный, биография / 18+
Трейлеры
Постер фильма Машина времени Сэма Клемке
6.8
Машина времени Сэма Клемке - Трейлер с субтитрами
Машина времени Сэма Клемке  Трейлер с субтитрами

Причины посмотреть

О фильме

Этот, безусловно, уникальный фильм был показан на фестивале Sundance ещё в 2015 году. В России также состоялось несколько показов в рамках международных фестивалей, и только весной 2016 он добрался до проката. История его создания такая же удивительная, как и сам фильм. Ничем не примечательный мужчина из Австралии на протяжении целых тридцати пяти лет снимал эпизоды из своей жизни, заслужив тем самым право считаться первым видеоблоггером в истории. Каждый год он ставил перед собой большие и маленькие цели и, естественно, менялся. Вы увидите, как главный герой преобразился внешне и внутренне.

Сэм Клемке заявил о себе на весь мир, когда выложил в интернет смонтированное видео своей жизни. Но тот ролик длился всего 6 минут, хотя материалов у Клемке хватало на целый полнометражный фильм. Его заметил австралийский режиссёр Мэттью Бэйт, который прославился своим экспериментальным кино и неординарной съёмкой. Он и выпустил документальный фильм, ради чего посмотрел весь видеоархив Сэма. История жизни этого человека будет близка каждому, ведь он такой же, как другие. Он мечтает, меняется, совершает ошибки, сближается с людьми и набирает вес. Это неприкрытая правда одного, которая понятна многим.

«Пленка всегда восхищала меня. На ней можно зафиксировать все, что видишь. Но главное, на ней можно зафиксировать время — время, увидеть которое снова невозможно», — говорит субтильный юноша в узких штанах. Это Сэм Клемке, обычный американец, на дворе — 1977 год, и в следующие полтора часа вы увидите Сэма с длинными волосами, с короткими волосами, с брекетами, без брекетов, худым, полным, с блондинкой в постели, с брюнеткой в душе. За это время в жизни Клемке пройдет больше тридцати лет, и в каждый год без исключения он записал видеопослание самому себе в будущем. Клемке не герой и не знаменитость, он патологически ленив и стремительно толстеет, но каждый раз, подводя итоги очередного малопримечательного года жизни, Сэм мечтает, что в следующие 365 дней он сбросит вес, съедет из родительской квартиры и наконец найдет работу — надеяться на это вместе с ним решительно невозможно.

В ролях

Сэм Клемке
Сэм Клемке
Режиссер Мэттью Бэйт
Сценарист Мэттью Бэйт, Мэтт Визли
Композитор Raynor Pettge, Jonny Elk Walsh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Австралия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 23 января 2015
Дата выхода
19 мая 2016 Россия Кино без границ 16+
19 мая 2016 Беларусь
19 мая 2016 Казахстан
23 января 2015 США
19 мая 2016 Украина
Сборы в мире $851
Производство Best FX (Boom Sound), Closer Productions
Другие названия
Sam Klemke's Time Machine, Wehikul czasu Sama Klemke, Η χρονομηχανή του Σαμ Κλέμκε, Машина времени Сэма Клемке

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Машина времени Сэма Клемке - Трейлер с субтитрами
Машина времени Сэма Клемке Трейлер с субтитрами
Машина времени Сэма Клемке - Трейлер
Машина времени Сэма Клемке Трейлер
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Наша рецензия

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