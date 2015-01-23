Этот, безусловно, уникальный фильм был показан на фестивале Sundance ещё в 2015 году. В России также состоялось несколько показов в рамках международных фестивалей, и только весной 2016 он добрался до проката. История его создания такая же удивительная, как и сам фильм. Ничем не примечательный мужчина из Австралии на протяжении целых тридцати пяти лет снимал эпизоды из своей жизни, заслужив тем самым право считаться первым видеоблоггером в истории. Каждый год он ставил перед собой большие и маленькие цели и, естественно, менялся. Вы увидите, как главный герой преобразился внешне и внутренне.

Сэм Клемке заявил о себе на весь мир, когда выложил в интернет смонтированное видео своей жизни. Но тот ролик длился всего 6 минут, хотя материалов у Клемке хватало на целый полнометражный фильм. Его заметил австралийский режиссёр Мэттью Бэйт, который прославился своим экспериментальным кино и неординарной съёмкой. Он и выпустил документальный фильм, ради чего посмотрел весь видеоархив Сэма. История жизни этого человека будет близка каждому, ведь он такой же, как другие. Он мечтает, меняется, совершает ошибки, сближается с людьми и набирает вес. Это неприкрытая правда одного, которая понятна многим.