Машина времени Сэма Клемке, 2015
Причины посмотреть
О фильме
Этот, безусловно, уникальный фильм был показан на фестивале Sundance ещё в 2015 году. В России также состоялось несколько показов в рамках международных фестивалей, и только весной 2016 он добрался до проката. История его создания такая же удивительная, как и сам фильм. Ничем не примечательный мужчина из Австралии на протяжении целых тридцати пяти лет снимал эпизоды из своей жизни, заслужив тем самым право считаться первым видеоблоггером в истории. Каждый год он ставил перед собой большие и маленькие цели и, естественно, менялся. Вы увидите, как главный герой преобразился внешне и внутренне.
Сэм Клемке заявил о себе на весь мир, когда выложил в интернет смонтированное видео своей жизни. Но тот ролик длился всего 6 минут, хотя материалов у Клемке хватало на целый полнометражный фильм. Его заметил австралийский режиссёр Мэттью Бэйт, который прославился своим экспериментальным кино и неординарной съёмкой. Он и выпустил документальный фильм, ради чего посмотрел весь видеоархив Сэма. История жизни этого человека будет близка каждому, ведь он такой же, как другие. Он мечтает, меняется, совершает ошибки, сближается с людьми и набирает вес. Это неприкрытая правда одного, которая понятна многим.
«Пленка всегда восхищала меня. На ней можно зафиксировать все, что видишь. Но главное, на ней можно зафиксировать время — время, увидеть которое снова невозможно», — говорит субтильный юноша в узких штанах. Это Сэм Клемке, обычный американец, на дворе — 1977 год, и в следующие полтора часа вы увидите Сэма с длинными волосами, с короткими волосами, с брекетами, без брекетов, худым, полным, с блондинкой в постели, с брюнеткой в душе. За это время в жизни Клемке пройдет больше тридцати лет, и в каждый год без исключения он записал видеопослание самому себе в будущем. Клемке не герой и не знаменитость, он патологически ленив и стремительно толстеет, но каждый раз, подводя итоги очередного малопримечательного года жизни, Сэм мечтает, что в следующие 365 дней он сбросит вес, съедет из родительской квартиры и наконец найдет работу — надеяться на это вместе с ним решительно невозможно.
В ролях
Детали фильма
|19 мая 2016
|Россия
|Кино без границ
|16+
|19 мая 2016
|Беларусь
|19 мая 2016
|Казахстан
|23 января 2015
|США
|19 мая 2016
|Украина