3 счастливых поросенка, 2016

Канадская комедия «3 счастливых поросёнка» является продолжением картины 2007 года «3 похотливых поросёнка». Место режиссёра в этот раз досталось Жану-Франсуа Пуле («Снежная битва»). К главным роялм вернулись актёры Пол Дусе («Одержимость») и Гийом Леме-Тивьерж («Ограбление»). Персонажа Клода Леголта в этот раз сыграет Патрис Робитейлл («Дрожь холмов»).
В центре сюжета вновь окажутся трое братьев: Кристиан, Матьё и Реми. Герои совсем не изменились. Они всё так же продолжают вести задушевные беседы и злить своих ревнивых дам. В итоге жена Реми не выдерживает и и выгоняет его из дома. Но в то же время она решает завести бурный роман с одним из его братьев.
- Фильм «3 счастливых поросёнка» является сиквелом картины «3 похотливых поросёнка» (2007 год)
- В оригинале картина называется Les 3 p'tits cochons 2, как и первая часть
- Одного из главных героев в продолжении сыграл другой актёр. В первой части роль Матьё исполнил Клод Леголт, а во второй - Патрис Робитейлл
Реми, Матьё и Кристиан - братья, чья гиперактивность доставляет массу неприятностей им самим, их ревнивым женам и подружкам. Всё только усложняется, когда Доминик, жена Реми, выставляет мужа за дверь и не прочь завести интрижку с его братом..