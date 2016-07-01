3 счастливых поросенка, 2016

Канадская комедия «3 счастливых поросёнка» является продолжением картины 2007 года «3 похотливых поросёнка». Место режиссёра в этот раз досталось Жану-Франсуа Пуле («Снежная битва»). К главным роялм вернулись актёры Пол Дусе («Одержимость») и Гийом Леме-Тивьерж («Ограбление»). Персонажа Клода Леголта в этот раз сыграет Патрис Робитейлл («Дрожь холмов»).

В центре сюжета вновь окажутся трое братьев: Кристиан, Матьё и Реми. Герои совсем не изменились. Они всё так же продолжают вести задушевные беседы и злить своих ревнивых дам. В итоге жена Реми не выдерживает и и выгоняет его из дома. Но в то же время она решает завести бурный роман с одним из его братьев.