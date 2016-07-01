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3 счастливых поросенка 3 счастливых поросенка
Киноафиша Фильмы 3 счастливых поросенка
Les 3 p'tits Cochons 2

3 счастливых поросенка, 2016

2016 / Канада
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Канадская комедия «3 счастливых поросёнка» является продолжением картины 2007 года «3 похотливых поросёнка». Место режиссёра в этот раз досталось Жану-Франсуа Пуле («Снежная битва»). К главным роялм вернулись актёры Пол Дусе («Одержимость») и Гийом Леме-Тивьерж («Ограбление»). Персонажа Клода Леголта в этот раз сыграет Патрис Робитейлл («Дрожь холмов»).

В центре сюжета вновь окажутся трое братьев: Кристиан, Матьё и Реми. Герои совсем не изменились. Они всё так же продолжают вести задушевные беседы и злить своих ревнивых дам. В итоге жена Реми не выдерживает и и выгоняет его из дома. Но в то же время она решает завести бурный роман с одним из его братьев.

- Фильм «3 счастливых поросёнка» является сиквелом картины «3 похотливых поросёнка» (2007 год)

- В оригинале картина называется Les 3 p'tits cochons 2, как и первая часть

- Одного из главных героев в продолжении сыграл другой актёр. В первой части роль Матьё исполнил Клод Леголт, а во второй - Патрис Робитейлл

Реми, Матьё и Кристиан  - братья, чья  гиперактивность  доставляет массу неприятностей им самим, их ревнивым женам и подружкам. Всё только усложняется, когда Доминик, жена Реми, выставляет мужа за дверь и не прочь завести интрижку с его братом..

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 декабря 2016
Премьера в мире 1 июля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Жан-Франсуа Пуле
Жан-Франсуа Пуле
В ролях
Пол Дусе
Пол Дусе
Патрис Робитейлл
Патрис Робитейлл
Софи Прежан
Софи Прежан
Максим Лепаж
Максим Лепаж
Гийом Леме-Тивьерж
Гийом Леме-Тивьерж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 3 счастливых поросенка 1 постер
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3 счастливых поросенка
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Инфаркт, измены, травмы, выбор кафеля – и все это в сиквеле полюбившейся взрослой аудитории канадской комедии «Les 3 p'tits cochons». В российском прокате фильм выходит под названием «Три счастливых поросенка». Режиссерские вожжи в этот раз взял Жан-Франсуа Пуле («Снежная битва»), работавший вместе с командой сценаристов первого фильма Клодом Лалондом и Пьером Ламотом. Главные герои наконец-то похоронили несчастную маму и вроде бы вернулись к…
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