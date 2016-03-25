Оповещения от Киноафиши
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Киноафиша Фильмы Защитник

Защитник

The Whole Truth 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Режиссёром фильма «Только правда» стала Кортни Хант, за плечами которой номинация на «Оскар» за лучший сценарий к картине «Замёрзшая река». Главные роли в ленте исполнили известные актёры: Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), Рене Зеллвегер («Дневник Бриджит Джонс», «Чикаго») и Джеймс Белуши («Кудряшка Сью», «К-9: Собачья работа»). Также в фильме снялись менее узнаваемые актёры, среди которых Гугу Эмбата-Ро («Свободный штат Джонса»), Гэбриел Бассо («Супер 8») и другие. 

Отправной точкой картины «Только правда» становится убийство. Исходя из показаний, молодой сын зарезал своего богатого отца, который был очень жесток по отношению к своей семье. За это дело берётся опытный адвокат, который в ходе дела начинает понимать, что все показания далеки от правды и, возможно, парень невиновен.

- «Только правда» является вторым полнометражным фильмом режиссёра Кортни Хант и вторым за последние 8 лет

- «Только правда» - это первый фильм Рене Зеллвегер за последние 7 лет. В мировой прокат он вышел раньше, чем «Бриджит Джонс 3»

- Лупита Нионго рассматривалась на роль, которая затем досталась Гугу Эмбата-Ро

- Роль Киану Ривза изначально должен был сыграть Дэниел Крейг

- Киану Ривз уже играл адвоката в фильме «Адвокат дьявола»

История об адвокате, пытающемся доказать невиновность клиента-подростка в убийстве его богатого отца.

Защитник - трейлер
Защитник  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 8 марта 2017
Премьера в мире 25 марта 2016
Дата выхода
25 марта 2016 Россия 16+
9 марта 2017 Бразилия
10 июня 2016 Великобритания
25 августа 2016 Греция
10 июня 2016 Ирландия
15 июня 2017 Италия
25 марта 2016 Казахстан
5 августа 2016 Мексика
10 ноября 2016 Португалия
21 октября 2016 США
19 августа 2016 Турция
25 марта 2016 Украина
25 марта 2016 Япония
MPAA R
Сборы в мире $1 667 849
Производство PalmStar Media, Atlas Entertainment, Likely Story
Другие названия
The Whole Truth, El abogado del mal, Toute la vérité, A teljes igazság, Đằng Sau Sự Thật, Lügenspiel, Nic než pravda, Nič než pravda, Os Dois Lados da Justiça, Prava istina, Toda a Verdade, Toda la verdad, Una doppia verità, Versões de um Crime, W imię prawdy, Yüce Adalet, Συνήγορος υπεράσπισης, Только правда, Цялата истина, 完全真相, 砂上の法廷
Режиссер
Кортни Хант
В ролях
Киану Ривз
Рене Зеллвегер
Гугу Эмбата-Ро
Шон Бриджерс
Кеннет Чой
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

Weteran Mc 11 октября 2024, 23:03
"Защитник" - судебная драма 2016 года с Киану Ривзом в главной роли.
Сюжет повествует об адвокате, защищающем подростка в убийстве своего… Читать дальше…
Цитаты
Ramsey В какой-то момент каждый адвокат должен выбрать — что важнее: его собственное стремление узнать правду или интересы клиента.
Защитник - трейлер
Защитник Трейлер
Кадры из фильма
