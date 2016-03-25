Режиссёром фильма «Только правда» стала Кортни Хант, за плечами которой номинация на «Оскар» за лучший сценарий к картине «Замёрзшая река». Главные роли в ленте исполнили известные актёры: Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), Рене Зеллвегер («Дневник Бриджит Джонс», «Чикаго») и Джеймс Белуши («Кудряшка Сью», «К-9: Собачья работа»). Также в фильме снялись менее узнаваемые актёры, среди которых Гугу Эмбата-Ро («Свободный штат Джонса»), Гэбриел Бассо («Супер 8») и другие.
Отправной точкой картины «Только правда» становится убийство. Исходя из показаний, молодой сын зарезал своего богатого отца, который был очень жесток по отношению к своей семье. За это дело берётся опытный адвокат, который в ходе дела начинает понимать, что все показания далеки от правды и, возможно, парень невиновен.
- «Только правда» является вторым полнометражным фильмом режиссёра Кортни Хант и вторым за последние 8 лет
- «Только правда» - это первый фильм Рене Зеллвегер за последние 7 лет. В мировой прокат он вышел раньше, чем «Бриджит Джонс 3»
- Лупита Нионго рассматривалась на роль, которая затем досталась Гугу Эмбата-Ро
- Роль Киану Ривза изначально должен был сыграть Дэниел Крейг
- Киану Ривз уже играл адвоката в фильме «Адвокат дьявола»
|25 марта 2016
|Россия
|16+
|9 марта 2017
|Бразилия
|10 июня 2016
|Великобритания
|25 августа 2016
|Греция
|10 июня 2016
|Ирландия
|15 июня 2017
|Италия
|25 марта 2016
|Казахстан
|5 августа 2016
|Мексика
|10 ноября 2016
|Португалия
|21 октября 2016
|США
|19 августа 2016
|Турция
|25 марта 2016
|Украина
|25 марта 2016
|Япония
