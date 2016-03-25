Режиссёром фильма «Только правда» стала Кортни Хант, за плечами которой номинация на «Оскар» за лучший сценарий к картине «Замёрзшая река». Главные роли в ленте исполнили известные актёры: Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик»), Рене Зеллвегер («Дневник Бриджит Джонс», «Чикаго») и Джеймс Белуши («Кудряшка Сью», «К-9: Собачья работа»). Также в фильме снялись менее узнаваемые актёры, среди которых Гугу Эмбата-Ро («Свободный штат Джонса»), Гэбриел Бассо («Супер 8») и другие.

Отправной точкой картины «Только правда» становится убийство. Исходя из показаний, молодой сын зарезал своего богатого отца, который был очень жесток по отношению к своей семье. За это дело берётся опытный адвокат, который в ходе дела начинает понимать, что все показания далеки от правды и, возможно, парень невиновен.