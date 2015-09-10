Куда бы еще вторгнуться, 2015

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Фаренгейт 9/11» выпускает свою новую картину «Куда бы ещё вторгнуться». Продюсерами ленты выступили уже сотрудничавшие с режиссёром Карл Дил и Тиа Лессин, а также сам Мур. В своих документальных фильмах он всегда исследует болевые точки родных Соединённых штатов, пытаясь выявить истину. В поле его зрения уже попадали такие темы, как терроризм, здравоохранение, образование и другие. Главным героем всегда выступает он сам.
В фильме «Куда бы ещё вторгнуться» Майкл Мур колесит по разным странам мира в поисках новых решений проблем США. Он побывает в Италии, в норвежской тюрьме, в исландском банке и в других местах, где будет общаться с простыми людьми и пытаться выявить правду. С собой у него всего два орудия: камера и американский флаг. Но помимо этого он также способен удивить окружающих своим остроумием и искромётным юмором.
- Фильм был представлен в сентябре 2015 года на кинофестивале в Торонто
- Ни одна сцена, по словам Мура, не была снята на территории США
- Фильм «Куда бы ещё вторгнуться» является первой документальной работой Мура за последние 6 лет
Так далеко он еще не заходил!
Школа без домашних заданий, как в Финляндии? - Ура!
Бесплатное образование, как в Словении? - Конечно!
Пятизвездочные тюрьмы, как в Норвегии? - Именно!
Женщины у власти, как в Исландии? - Да!
Знаменитый документалист Майкл Мур, вооружившись камерой и флагом, хочет «завоевать» самые прогрессивные идеи Европы, чтобы внедрить их в США. К своему удивлению он обнаруживает, что все эти новаторства Старого Света - забытые обрывки американской мечты...