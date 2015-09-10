Куда бы еще вторгнуться, 2015

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Фаренгейт 9/11» выпускает свою новую картину «Куда бы ещё вторгнуться». Продюсерами ленты выступили уже сотрудничавшие с режиссёром Карл Дил и Тиа Лессин, а также сам Мур. В своих документальных фильмах он всегда исследует болевые точки родных Соединённых штатов, пытаясь выявить истину. В поле его зрения уже попадали такие темы, как терроризм, здравоохранение, образование и другие. Главным героем всегда выступает он сам.

В фильме «Куда бы ещё вторгнуться» Майкл Мур колесит по разным странам мира в поисках новых решений проблем США. Он побывает в Италии, в норвежской тюрьме, в исландском банке и в других местах, где будет общаться с простыми людьми и пытаться выявить правду. С собой у него всего два орудия: камера и американский флаг. Но помимо этого он также способен удивить окружающих своим остроумием и искромётным юмором.