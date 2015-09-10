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Куда бы еще вторгнуться Куда бы еще вторгнуться
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Куда бы еще вторгнуться, 2015

2015 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Фаренгейт 9/11» выпускает свою новую картину «Куда бы ещё вторгнуться». Продюсерами ленты выступили уже сотрудничавшие с режиссёром Карл Дил и Тиа Лессин, а также сам Мур. В своих документальных фильмах он всегда исследует болевые точки родных Соединённых штатов, пытаясь выявить истину. В поле его зрения уже попадали такие темы, как терроризм, здравоохранение, образование и другие. Главным героем всегда выступает он сам.

В фильме «Куда бы ещё вторгнуться» Майкл Мур колесит по разным странам мира в поисках новых решений проблем США. Он побывает в Италии, в норвежской тюрьме, в исландском банке и в других местах, где будет общаться с простыми людьми и пытаться выявить правду. С собой у него всего два орудия: камера и американский флаг. Но помимо этого он также способен удивить окружающих своим остроумием и искромётным юмором.

- Фильм был представлен в сентябре 2015 года на кинофестивале в Торонто

- Ни одна сцена, по словам Мура, не была снята на территории США

- Фильм «Куда бы ещё вторгнуться» является первой документальной работой Мура за последние 6 лет

Так далеко он еще не заходил!

Школа без домашних заданий, как в Финляндии? - Ура!
Бесплатное образование, как в Словении? - Конечно!
Пятизвездочные тюрьмы, как в Норвегии? - Именно!
Женщины у власти, как в Исландии? - Да!

Знаменитый документалист Майкл Мур, вооружившись камерой и флагом,  хочет «завоевать» самые прогрессивные идеи Европы, чтобы  внедрить их в США. К своему удивлению он обнаруживает, что все эти новаторства Старого Света - забытые обрывки американской мечты...

 

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера в мире 10 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майкл Мур
Майкл Мур
В ролях
Майкл Мур
Майкл Мур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Куда бы еще вторгнуться 3 постера
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Документальные фильмы любят не многие зрители, и их можно понять: чаще всего тематика таких картин в принципе не подразумевает чего-то захватывающего, динамичного, то есть, чего-то такого, ради чего обычно ходят в кино. Но документалиста Майкла Мура совсем не останавливает не самой большой интерес этого жанра среди аудитории. Спустя 6 лет после своей последней картины (2009, «Капитализм: История любви») он выпускает новый фильм, в котором он выступил ещё и в роли сценариста, —…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Куда бы ещё вторгнуться» на Новой сцене Александринского театра 17 декабря в 19:30 состоится показ, подготовленный ROOF Cinema специально для ценителей документального кино. На Новой сцене Александринского театра будет показан фильм «Куда бы ещё
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6 декабря 2016 19:17
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