Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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1 января 1997
История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу
, Нино Ахвледиани, Россия
Не валяй дурака...
, Валерий Чиков, Россия
Странное время
, Наталья Пьянкова, Россия
Гадкий утенок
, Дэвид Элвин, США
Чуча
, Гарри Бардин, Россия
Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке
, Ник Брандт, Марк Романек, Джеймс Юкич, США
Змеиный источник
, Николай Лебедев, Россия
Дети понедельника
, Алла Сурикова, Россия
10 января 1997
Вальсирующие
, Бертран Блие, Франция
16 января 1997
Познакомьтесь с Уолли Спарксом
, Питер Болдуин, США
17 января 1997
Городская полиция
, Томас Картер, США
Кризис среднего возраста
, Гарик Сукачев, Россия
23 января 1997
В погоне за Эми
, Кевин Смит, США
24 января 1997
Префонтейн
, Стив Джеймс, США
30 января 1997
Кровь и вино
, Боб Рейфелсон, США / Великобритания
31 января 1997
Мистер Крутой
, Саммо Хун, Гонконг / Австралия / США
4 февраля 1997
Абсолютная власть
, Клинт Иствуд, США
14 февраля 1997
Поспешишь, людей насмешишь
, Энди Теннант, США
20 февраля 1997
Мать и сын
, Александр Сокуров, Россия / Германия
24 февраля 1997
Мама, не горюй
, Максим Пежемский, Россия
28 февраля 1997
Донни Браско
, Майк Ньюэлл, США
7 марта 1997
Части тела
, Бетти Томас, США
13 марта 1997
Три истории
, Кира Муратова, Россия / Украина
Собственность дьявола
, Алан Дж. Пакула, США
18 марта 1997
Лжец, лжец
, Том Шэдьяк, США
21 марта 1997
Селена
, Грегори Нава, США
28 марта 1997
Дрифтвуд
, Ронан О'Лири, Великобритания / Ирландия
Темнокожие американские принцессы
, Роберт Таунзенд, США
3 апреля 1997
Святой
, Филлип Нойс, США
11 апреля 1997
Шантаж
, Лесли Грейф, США
Убийство в Гросс-Пойнте
, Джордж Эрмитаж, США
Анаконда
, Луис Льоса, США / Бразилия / Перу
16 апреля 1997
Арлетт
, Клод Зиди, Франция
Германия девять ноль
, Жан-Люк Годар, Франция
17 апреля 1997
Портрет совершенства
, Гленн Гордон Кэрон, США
25 апреля 1997
Роми и Мишель на встрече выпускников
, Дэвид Миркин, США
1 мая 1997
Незнайка на Луне
, Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Россия
2 мая 1997
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
, Джей Роуч, Германия / США
Авария
, Джонатан Мостоу, США
8 мая 1997
Призраки
, Стэн Уинстон, США
9 мая 1997
Не глотать
, Гэри Олдман, Великобритания / Франция
Год лошади
, Джим Джармуш, США
День отца
, Айвэн Райтман, США
Нигде
, Грегг Араки, США / Франция
Белоснежка: Страшная сказка
, Майкл Кон, США
10 мая 1997
Храбрец
, Джонни Депп, США
11 мая 1997
На закате
, Алан Рудольф, США
12 мая 1997
Ледяной ветер
, Энг Ли, США
14 мая 1997
Поцелуй змея
, Филип Руссело, Франция / Германия / Великобритания
15 мая 1997
Она прекрасна
, Ник Кассаветис, США / Франция
19 мая 1997
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
, Стивен Спилберг, США
30 мая 1997
Процесс и ошибка
, Джонатан Линн, США
Ускользающий идеал
, Скотт Уинант, США
1 июня 1997
Карьеристки
, Майк Ли, Франция / Великобритания
2 июня 1997
Воздушная тюрьма
, Саймон Уэст, США
5 июня 1997
Самоубийца
, Стефан Кей, США
6 июня 1997
Черный океан
, Иван Соловов, Россия
Маленькая принцесса
, Владимир Грамматиков, Россия
12 июня 1997
Бэтмэн и Робин
, Джоэл Шумахер, США / Великобритания
Робинзон Крузо
, Род Харди, Джордж Миллер, США
20 июня 1997
Бабье лето
, Эрик Шеффер, США
Свадьба моего лучшего друга
, Пи Джей Хоган, США
27 июня 1997
Без лица
, Джон Ву, США
11 июля 1997
Контакт
, Роберт Земекис, США
13 июля 1997
Мальчик-мясник
, Нил Джордан, Ирландия / США
16 июля 1997
Джордж из джунглей
, Сэм Уайзман, США
18 июля 1997
Ее величество Миссис Браун
, Джон Мэдден, США / Великобритания / Ирландия
Нечего терять
, Стив Одекерк, США
30 июля 1997
Народ против Ларри Флинта
, Милош Форман, США
31 июля 1997
Волшебный портрет
, Геннадий Васильев, Россия / Китай
6 августа 1997
Полицейские
, Джеймс Мэнголд, США
13 августа 1997
Мужской стриптиз
, Питер Каттанео, Великобритания
22 августа 1997
Улыбка, как у тебя
, Кейт Сэмплз, США
Солдат Джейн
, Ридли Скотт, США
Надувательство
, Стефан Шварц, Великобритания
Деньги решают все
, Бретт Рэтнер, США
27 августа 1997
Разбирая Гарри
, Вуди Аллен, США
Поворот
, Оливер Стоун, США / Франция
28 августа 1997
Скорбь
, Пол Шредер, США
29 августа 1997
Лишний багаж
, Марко Брамбилла, США
Гуммо
, Хармони Корин, США
Урок танго
, Салли Поттер, Германия / Франция / Великобритания / Нидерланды / Аргентина
31 августа 1997
Вор
, Павел Чухрай, Россия / Франция
Свидание на одну ночь
, Майк Фиггис, США
1 сентября 1997
Уайльд
, Брайан Гилберт, Великобритания / Германия / Япония
3 сентября 1997
Игра
, Дэвид Финчер, США
4 сентября 1997
Крылья голубки
, Иэн Софтли, США / Великобритания
6 сентября 1997
Тени прошлого
, Барт Фрейндлих, США
Мытарь
, Олег Фомин, Россия
Апостол
, Роберт Дювалл, США
7 сентября 1997
Гаттака
, Эндрю Никкол, США
Генри Фул
, Хэл Хартли, США
9 сентября 1997
Каспер: Начало
, Шон МакНамара, США
10 сентября 1997
Вход и выход
, Фрэнк Оз, США
Целуя девушек
, Гэри Фледер, США
11 сентября 1997
Ночи в стиле буги
, Пол Томас Андерсон, США
12 сентября 1997
Люди в черном
, Барри Зонненфельд, США
Площадь Вашингтона
, Агнешка Холланд, США
13 сентября 1997
Семь лет в Тибете
, Жан-Жак Анно, США
14 сентября 1997
Пламя страсти
, Уильям Николсон, США / Великобритания
19 сентября 1997
Тысяча акров
, Джослин Мурхаус, США
Попутчики
, Марк Пеллингтон, США
23 сентября 1997
Миротворец
, Мими Ледер, США
3 октября 1997
Я пошел ко дну
, Пэдди Бретнэк, Ирландия / Великобритания
4 октября 1997
Склонность
, Шон Матиас, Япония / Великобритания
6 октября 1997
Интенсивная терапия
, Сидни Люмет, США / Австралия
9 октября 1997
Сделано в Гонконге
, Фрут Чань, Гонконг
13 октября 1997
Адвокат дьявола
, Тэйлор Хэкфорд, США / Германия
17 октября 1997
Изображая бога
, Энди Уилсон, США
Лучшие люди
, Тамра Дэвис, США
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
, Джим Гиллеспи, США
24 октября 1997
Жизнь хуже обычной
, Дэнни Бойл, США / Великобритания
Кремастер 5
, Мэттью Барни, США
31 октября 1997
Красный угол
, Джон Эвнет, США
Американские горки
, Джеб Стюарт, США
6 ноября 1997
Чужой 4: Воскрешение
, Жан-Пьер Жене, США
12 ноября 1997
Знакомая песня
, Ален Рене, Франция / Великобритания / Швейцария
13 ноября 1997
Скорость 2: контроль над круизом
, Ян Де Бонт, США
17 ноября 1997
Упырь
, Сергей Винокуров, Россия
18 ноября 1997
Благодетель
, Фрэнсис Форд Коппола, США
21 ноября 1997
Полночь в саду добра и зла
, Клинт Иствуд, США
Луговые собачки
, Джон Дайган, Великобритания
27 ноября 1997
Самолет Президента
, Вольфганг Петерсен, США / Германия
1 декабря 1997
Фейерверк
, Такеши Китано, Япония
В любви и войне
, Ричард Аттенборо, США
2 декабря 1997
Умница Уилл Хантинг
, Гас Ван Сент, США
4 декабря 1997
Амистад
, Стивен Спилберг, США
Теория заговора
, Ричард Доннер, США
5 декабря 1997
Воришки
, Питер Хьюитт, США / Великобритания
6 декабря 1997
Время танцора
, Вадим Абдрашитов, Россия
7 декабря 1997
Сирота казанская
, Владимир Машков, Россия
9 декабря 1997
Завтра не умрет никогда
, Роджер Споттисвуд, Великобритания / США
10 декабря 1997
Крик 2
, Уэс Крэйвен, США
12 декабря 1997
Один дома 3
, Джон Хьюз, США
Компания Хьюго
, Роберт Дауни ст, США
15 декабря 1997
Спайс Уорлд
, Боб Спирс, Великобритания
19 декабря 1997
Открой глаза
, Алехандро Аменабар, Испания / Италия / Франция
Лучше не бывает
, Джеймс Л Брукс, США
25 декабря 1997
Джеки Браун
, Квентин Тарантино, США
26 декабря 1997
Бедная Саша
, Тигран Кеосаян, Россия
31 декабря 1997
Боксер
, Джим Шеридан, США / Ирландия
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