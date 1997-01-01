Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Архив Архив 1997

Архив премьер 1997 года

1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 января 1997
Странное время, Наталья Пьянкова, Россия Дети понедельника, Алла Сурикова, Россия Гадкий утенок, Дэвид Элвин, США Чуча, Гарри Бардин, Россия Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке, Ник Брандт, Марк Романек, Джеймс Юкич, США Не валяй дурака..., Валерий Чиков, Россия Змеиный источник, Николай Лебедев, Россия История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу, Нино Ахвледиани, Россия
16 января 1997
Познакомьтесь с Уолли Спарксом, Питер Болдуин, США
17 января 1997
Городская полиция, Томас Картер, США Кризис среднего возраста, Гарик Сукачев, Россия
23 января 1997
В погоне за Эми, Кевин Смит, США
24 января 1997
Префонтейн, Стив Джеймс, США
30 января 1997
Кровь и вино, Боб Рейфелсон, США / Великобритания
31 января 1997
Мистер Крутой, Саммо Хун, Гонконг / Австралия / США
4 февраля 1997
Абсолютная власть, Клинт Иствуд, США
14 февраля 1997
Поспешишь, людей насмешишь, Энди Теннант, США
20 февраля 1997
Мать и сын, Александр Сокуров, Россия / Германия
24 февраля 1997
Мама, не горюй, Максим Пежемский, Россия
28 февраля 1997
Донни Браско, Майк Ньюэлл, США
7 марта 1997
Части тела, Бетти Томас, США
13 марта 1997
Три истории, Кира Муратова, Россия / Украина Собственность дьявола, Алан Дж. Пакула, США
18 марта 1997
Лжец, лжец, Том Шэдьяк, США
21 марта 1997
Селена, Грегори Нава, США
28 марта 1997
Дрифтвуд, Ронан О'Лири, Великобритания / Ирландия Темнокожие американские принцессы, Роберт Таунсенд, США
3 апреля 1997
Святой, Филлип Нойс, США
11 апреля 1997
Анаконда, Луис Льоса, США / Бразилия / Перу Шантаж, Лесли Грейф, США Убийство в Гросс-Пойнте, Джордж Эрмитаж, США
16 апреля 1997
Германия девять ноль, Жан-Люк Годар, Франция Арлетт, Клод Зиди, Франция
17 апреля 1997
Портрет совершенства, Гленн Гордон Кэрон, США
25 апреля 1997
Роми и Мишель на встрече выпускников, Дэвид Миркин, США
1 мая 1997
Незнайка на Луне, Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Россия
2 мая 1997
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба, Джей Роуч, Германия / США Авария, Джонатан Мостоу, США
8 мая 1997
Призраки, Стэн Уинстон, США
9 мая 1997
День отца, Айвэн Райтман, США Не глотать, Гэри Олдман, Великобритания / Франция Белоснежка: Страшная сказка, Майкл Кон, США Нигде, Грегг Араки, США / Франция Год лошади, Джим Джармуш, США
10 мая 1997
Храбрец, Джонни Депп, США
11 мая 1997
На закате, Алан Рудольф, США
12 мая 1997
Ледяной ветер, Энг Ли, США
14 мая 1997
Поцелуй змея, Филип Руссело, Франция / Германия / Великобритания
15 мая 1997
Она прекрасна, Ник Кассаветис, США / Франция
19 мая 1997
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир, Стивен Спилберг, США
30 мая 1997
Ускользающий идеал, Скотт Уинэнт, США Процесс и ошибка, Джонатан Линн, США
1 июня 1997
Карьеристки, Майк Ли, Франция / Великобритания
2 июня 1997
Воздушная тюрьма, Саймон Уэст, США
5 июня 1997
Самоубийца, Стефен Т. Кэй, США
6 июня 1997
Маленькая принцесса, Владимир Грамматиков, Россия Черный океан, Иван Соловов, Россия
12 июня 1997
Робинзон Крузо, Род Харди, Джордж Миллер, США Бэтмэн и Робин, Джоэл Шумахер, США / Великобритания
20 июня 1997
Бабье лето, Эрик Шеффер, США Свадьба моего лучшего друга, Пи Джей Хоган, США
27 июня 1997
Без лица, Джон Ву, США
11 июля 1997
Контакт, Роберт Земекис, США
13 июля 1997
Мальчик-мясник, Нил Джордан, Ирландия / США
16 июля 1997
Джордж из джунглей, Сэм Уайзман, США
18 июля 1997
Ее величество Миссис Браун, Джон Мэдден, США / Великобритания / Ирландия Нечего терять, Стив Одекерк, США
30 июля 1997
Народ против Ларри Флинта, Милош Форман, США
31 июля 1997
Волшебный портрет, Геннадий Васильев, Россия / Китай
6 августа 1997
Полицейские, Джеймс Мэнголд, США
13 августа 1997
Мужской стриптиз, Питер Каттанео, Великобритания
22 августа 1997
Надувательство, Стефан Шварц, Великобритания Улыбка, как у тебя, Кейт Сэмплз, США Солдат Джейн, Ридли Скотт, США Деньги решают все, Бретт Рэтнер, США
27 августа 1997
Поворот, Оливер Стоун, США / Франция Разбирая Гарри, Вуди Аллен, США
28 августа 1997
Скорбь, Пол Шредер, США
29 августа 1997
Лишний багаж, Марко Брамбилла, США Урок танго, Салли Поттер, Германия / Франция / Великобритания / Нидерланды / Аргентина Гуммо, Хармони Корин, США
31 августа 1997
Вор, Павел Чухрай, Россия / Франция Свидание на одну ночь, Майк Фиггис, США
1 сентября 1997
Уайльд, Брайан Гилберт, Великобритания / Германия / Япония
3 сентября 1997
Игра, Дэвид Финчер, США
4 сентября 1997
Крылья голубки, Иэн Софтли, США / Великобритания
6 сентября 1997
Мытарь, Олег Фомин, Россия Тени прошлого, Барт Фрейндлих, США Апостол, Роберт Дювалл, США
7 сентября 1997
Гаттака, Эндрю Никкол, США Генри Фул, Хэл Хартли, США
9 сентября 1997
Каспер: Начало, Шон МакНамара, США
10 сентября 1997
Целуя девушек, Гэри Фледер, США Вход и выход, Фрэнк Оз, США
11 сентября 1997
Ночи в стиле буги, Пол Томас Андерсон, США
12 сентября 1997
Площадь Вашингтона, Агнешка Холланд, США Люди в черном, Барри Зонненфельд, США
13 сентября 1997
Семь лет в Тибете, Жан-Жак Анно, США
14 сентября 1997
Пламя страсти, Уильям Николсон, США / Великобритания
19 сентября 1997
Попутчики, Марк Пеллингтон, США Тысяча акров, Джослин Мурхаус, США
23 сентября 1997
Миротворец, Мими Ледер, США
25 сентября 1997
Пятый элемент, Люк Бессон, Франция
3 октября 1997
Я пошел ко дну, Пэдди Бретнэк, Ирландия / Великобритания
4 октября 1997
Склонность, Шон Матиас, Япония / Великобритания
6 октября 1997
Интенсивная терапия, Сидни Люмет, США / Австралия
9 октября 1997
Сделано в Гонконге, Фрут Чань, Гонконг
13 октября 1997
Адвокат дьявола, Тэйлор Хэкфорд, США / Германия
17 октября 1997
Я знаю, что вы сделали прошлым летом, Джим Гиллеспи, США Изображая бога, Энди Уилсон, США Лучшие люди, Тамра Дэвис, США
24 октября 1997
Жизнь хуже обычной, Дэнни Бойл, США / Великобритания Кремастер 5, Мэттью Барни, США
31 октября 1997
Красный угол, Джон Эвнет, США Американские горки, Джеб Стюарт, США
6 ноября 1997
Чужой 4: Воскрешение, Жан-Пьер Жене, США
12 ноября 1997
Знакомая песня, Ален Рене, Франция / Великобритания / Швейцария
13 ноября 1997
Скорость 2: контроль над круизом, Ян Де Бонт, США
17 ноября 1997
Упырь, Сергей Винокуров, Россия
18 ноября 1997
Благодетель, Фрэнсис Форд Коппола, США
21 ноября 1997
Полночь в саду добра и зла, Клинт Иствуд, США Луговые собачки, Джон Дайган, Великобритания
27 ноября 1997
Самолет Президента, Вольфганг Петерсен, США / Германия
1 декабря 1997
Фейерверк, Такеши Китано, Япония В любви и войне, Ричард Аттенборо, США
2 декабря 1997
Умница Уилл Хантинг, Гас Ван Сент, США
4 декабря 1997
Амистад, Стивен Спилберг, США Теория заговора, Ричард Доннер, США
5 декабря 1997
Воришки, Питер Хьюитт, США / Великобритания
6 декабря 1997
Время танцора, Вадим Абдрашитов, Россия
7 декабря 1997
Сирота казанская, Владимир Машков, Россия
9 декабря 1997
Завтра не умрет никогда, Роджер Споттисвуд, Великобритания / США
10 декабря 1997
Крик 2, Уэс Крэйвен, США
12 декабря 1997
Один дома 3, Джон Хьюз, США Компания Хьюго, Роберт Дауни ст, США
15 декабря 1997
Спайс Уорлд, Боб Спирс, Великобритания
19 декабря 1997
Открой глаза, Алехандро Аменабар, Испания / Италия / Франция Лучше не бывает, Джеймс Л Брукс, США
25 декабря 1997
Джеки Браун, Квентин Тарантино, США
31 декабря 1997
Боксер, Джим Шеридан, США / Ирландия
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши