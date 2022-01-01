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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Архив премьер 1975 года
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1 января 1975
Новогодние приключения Маши и Вити
, Геннадий Казанский, Игорь Усов, СССР
10 января 1975
Единственная дорога
, Владимир Павлович, СССР / Югославия
13 января 1975
Прощайте, фараоны!
, Давид Черкасский, СССР
14 января 1975
В порту
, Инесса Ковалевская, СССР
20 января 1975
Какая у вас улыбка
, Олег Николаевский, СССР
9 февраля 1975
Садко Богатый
, Вадим Курчевский, СССР
10 февраля 1975
Лепке
, Менахем Голан, США / Израиль
11 февраля 1975
Шампунь
, Хэл Эшби, США
12 февраля 1975
Вот какой рассеянный
, Марианна Новогрудская, СССР
13 февраля 1975
Заговор Уилби
, Ральф Нельсон, Великобритания
11 марта 1975
Черная курица
, Юрий Трофимов, СССР
13 марта 1975
Великий Уолдо Пеппер
, Джордж Рой Хилл, США
15 марта 1975
Смешная леди
, Херберт Росс, США
19 марта 1975
Томми
, Кен Расселл, Великобритания
25 марта 1975
Отроки во Вселенной
, Ричард Викторов, СССР
12 апреля 1975
Белый пароход
, Болотбек Шамшиев, СССР
16 апреля 1975
Капоне
, Стив Карвер, США
21 апреля 1975
Верните Рекса
, Владимир Пекарь, Владимир Попов (III), СССР
23 апреля 1975
Радуга
, Владимир Попов, СССР
27 апреля 1975
Смертельные гонки 2000 года
, Пол Бартел, США
20 мая 1975
Состояние
, Майк Николс, США
22 мая 1975
Ветер и лев
, Джон Милиус, США
26 мая 1975
Контрабанда
, Станислав Говорухин, СССР
4 июня 1975
Отряд
, Кирк Дуглас, США
6 июня 1975
Тайна горного подземелья
, Лев Мирский, СССР
Эта тревожная зима
, Игорь Николаев (II), СССР
Дума о Ковпаке: Буран
, Тимофей Левчук, СССР
Первая ласточка
, Нана Мчедлидзе, СССР
Вкус халвы
, Павел Арсенов, СССР
Шапокляк
, Роман Качанов, СССР
Старший сын
, Виталий Мельников, СССР
10 июня 1975
Любовь и смерть
, Вуди Аллен, США
18 июня 1975
Одного раза недостаточно
, Гай Грин, США
20 июня 1975
Челюсти
, Стивен Спилберг, США
25 июня 1975
Бассейн утопленников
, Стюарт Розенберг, США
24 июля 1975
Любовь земная
, Евгений Матвеев, СССР
8 августа 1975
Прощай, моя красавица
, Дик Ричардс, США
13 августа 1975
Сержант милиции
, Герберт Раппапорт, СССР
14 августа 1975
Шоу ужасов Рокки Хоррора
, Джим Шармен, Великобритания / США
23 августа 1975
Переходим к любви
, Алексей Мишурин, Олег Фиалко, СССР
3 сентября 1975
Возвращение в округ Мэйкон
, Ричард Комптон, США
21 сентября 1975
Собачий полдень
, Сидни Люмет, США
24 сентября 1975
Три дня Кондора
, Сидни Поллак, США
27 сентября 1975
Раба любви
, Никита Михалков, СССР
13 октября 1975
Афоня
, Георгий Данелия, СССР
17 октября 1975
Рустер Когберн
, Стюарт Миллар, США
20 октября 1975
Дневник директора школы
, Борис Фрумин, СССР
23 октября 1975
Не может быть!
, Леонид Гайдай, СССР
5 ноября 1975
Большое космическое путешествие
, Валентин Селиванов, СССР
11 ноября 1975
Звезда пленительного счастья
, Владимир Мотыль, СССР
1 декабря 1975
Сто дней после детства
, Сергей Соловьев, СССР
2 декабря 1975
Последний воин
, Роберт Клауз, США
8 декабря 1975
Честное волшебное
, Юрий Победоносцев, СССР
10 декабря 1975
Барри Мандэй
, Крис Д'Арьенцо, США
11 декабря 1975
Барри Линдон
, Стэнли Кубрик, Великобритания / США / Ирландия
12 декабря 1975
Шаг навстречу
, Наум Бирман, Россия
15 декабря 1975
Бегство мистера Мак-Кинли
, Михаил Швейцер, СССР
16 декабря 1975
Чужие письма
, Илья Авербах, СССР
Человек, который хотел быть королем
, Джон Хьюстон, США / Великобритания
26 декабря 1975
Здравствуйте, я ваша тетя!
, Виктор Титов, СССР
28 декабря 1975
Центровой из поднебесья
, Исаак Магитон, СССР
29 декабря 1975
Пропавшая экспедиция
, Вениамин Дорман, Россия
Меняю собаку на паровоз
, Никита Хубов, СССР
31 декабря 1975
Ирония судьбы, или с легким паром!
, Эльдар Рязанов, СССР
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