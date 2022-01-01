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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1975

Архив премьер 1975 года

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1 января 1975
Новогодние приключения Маши и Вити, Геннадий Казанский, Игорь Усов, СССР
10 января 1975
Единственная дорога, Владимир Павлович, СССР / Югославия
13 января 1975
Прощайте, фараоны!, Давид Черкасский, СССР
14 января 1975
В порту, Инесса Ковалевская, СССР
20 января 1975
Какая у вас улыбка, Олег Николаевский, СССР
9 февраля 1975
Садко Богатый, Вадим Курчевский, СССР
10 февраля 1975
Лепке, Менахем Голан, США / Израиль
11 февраля 1975
Шампунь, Хэл Эшби, США
12 февраля 1975
Вот какой рассеянный, Марианна Новогрудская, СССР
13 февраля 1975
Заговор Уилби, Ральф Нельсон, Великобритания
11 марта 1975
Черная курица, Юрий Трофимов, СССР
13 марта 1975
Великий Уолдо Пеппер, Джордж Рой Хилл, США
15 марта 1975
Смешная леди, Херберт Росс, США
19 марта 1975
Томми, Кен Расселл, Великобритания
25 марта 1975
Отроки во Вселенной, Ричард Викторов, СССР
12 апреля 1975
Белый пароход, Болотбек Шамшиев, СССР
16 апреля 1975
Капоне, Стив Карвер, США
21 апреля 1975
Верните Рекса, Владимир Пекарь, Владимир Попов (III), СССР
23 апреля 1975
Радуга, Владимир Попов, СССР
27 апреля 1975
Смертельные гонки 2000 года, Пол Бартел, США
20 мая 1975
Состояние, Майк Николс, США
22 мая 1975
Ветер и лев, Джон Милиус, США
26 мая 1975
Контрабанда, Станислав Говорухин, СССР
4 июня 1975
Отряд, Кирк Дуглас, США
6 июня 1975
Тайна горного подземелья, Лев Мирский, СССР Эта тревожная зима, Игорь Николаев (II), СССР Дума о Ковпаке: Буран, Тимофей Левчук, СССР Первая ласточка, Нана Мчедлидзе, СССР Вкус халвы, Павел Арсенов, СССР Шапокляк, Роман Качанов, СССР Старший сын, Виталий Мельников, СССР
10 июня 1975
Любовь и смерть, Вуди Аллен, США
18 июня 1975
Одного раза недостаточно, Гай Грин, США
20 июня 1975
Челюсти, Стивен Спилберг, США
25 июня 1975
Бассейн утопленников, Стюарт Розенберг, США
24 июля 1975
Любовь земная, Евгений Матвеев, СССР
8 августа 1975
Прощай, моя красавица, Дик Ричардс, США
13 августа 1975
Сержант милиции, Герберт Раппапорт, СССР
14 августа 1975
Шоу ужасов Рокки Хоррора, Джим Шармен, Великобритания / США
23 августа 1975
Переходим к любви, Алексей Мишурин, Олег Фиалко, СССР
3 сентября 1975
Возвращение в округ Мэйкон, Ричард Комптон, США
21 сентября 1975
Собачий полдень, Сидни Люмет, США
24 сентября 1975
Три дня Кондора, Сидни Поллак, США
27 сентября 1975
Раба любви, Никита Михалков, СССР
13 октября 1975
Афоня, Георгий Данелия, СССР
17 октября 1975
Рустер Когберн, Стюарт Миллар, США
20 октября 1975
Дневник директора школы, Борис Фрумин, СССР
23 октября 1975
Не может быть!, Леонид Гайдай, СССР
5 ноября 1975
Большое космическое путешествие, Валентин Селиванов, СССР
11 ноября 1975
Звезда пленительного счастья, Владимир Мотыль, СССР
1 декабря 1975
Сто дней после детства, Сергей Соловьев, СССР
2 декабря 1975
Последний воин, Роберт Клауз, США
8 декабря 1975
Честное волшебное, Юрий Победоносцев, СССР
10 декабря 1975
Барри Мандэй, Крис Д'Арьенцо, США
11 декабря 1975
Барри Линдон, Стэнли Кубрик, Великобритания / США / Ирландия
12 декабря 1975
Шаг навстречу, Наум Бирман, Россия
15 декабря 1975
Бегство мистера Мак-Кинли, Михаил Швейцер, СССР
16 декабря 1975
Чужие письма, Илья Авербах, СССР Человек, который хотел быть королем, Джон Хьюстон, США / Великобритания
26 декабря 1975
Здравствуйте, я ваша тетя!, Виктор Титов, СССР
28 декабря 1975
Центровой из поднебесья, Исаак Магитон, СССР
29 декабря 1975
Пропавшая экспедиция, Вениамин Дорман, Россия Меняю собаку на паровоз, Никита Хубов, СССР
31 декабря 1975
Ирония судьбы, или с легким паром!, Эльдар Рязанов, СССР
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