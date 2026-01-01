Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Архив Архив 1975

Архив премьер 1975 года

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1904 1902
1 января 1975
Достать до неба, Гарри Бардин, СССР Новогодние приключения Маши и Вити, Геннадий Казанский, Игорь Усов, СССР
3 января 1975
Под крышами Монмартра, Владимир Гориккер, СССР
10 января 1975
Единственная дорога, Владимир Павлович, СССР / Югославия
13 января 1975
Прощайте, фараоны!, Давид Черкасский, СССР
14 января 1975
В порту, Инесса Ковалевская, СССР
20 января 1975
Какая у вас улыбка, Олег Николаевский, СССР
3 февраля 1975
Большой аттракцион, Виктор Георгиев, СССР
7 февраля 1975
В гостях у гномов, Владимир Данилевич, Владимир Дегтярев, СССР
8 февраля 1975
Новогодний ветер, Вячеслав Шилобреев, Михаил Каменецкий, СССР
9 февраля 1975
Садко Богатый, Вадим Курчевский, СССР
10 февраля 1975
Лепке, Менахем Голан, США / Израиль
11 февраля 1975
Шампунь, Хэл Эшби, США
12 февраля 1975
Вот какой рассеянный, Марианна Новогрудская, СССР
13 февраля 1975
Заговор Уилби, Ральф Нельсон, Великобритания
11 марта 1975
Черная курица, Юрий Трофимов, СССР
13 марта 1975
Великий Уолдо Пеппер, Джордж Рой Хилл, США
15 марта 1975
Смешная леди, Херберт Росс, США
19 марта 1975
Томми, Кен Расселл, Великобритания
25 марта 1975
Отроки во Вселенной, Ричард Викторов, СССР
12 апреля 1975
Белый пароход, Болотбек Шамшиев, СССР
16 апреля 1975
Капоне, Стив Карвер, США
21 апреля 1975
Еще не вечер, Николай Розанцев, СССР Верните Рекса, Владимир Пекарь, Владимир Попов, СССР
23 апреля 1975
Радуга, Владимир Попов, СССР
27 апреля 1975
Смертельные гонки 2000 года, Пол Бартел, США
20 мая 1975
Состояние, Майк Николс, США
22 мая 1975
Ветер и лев, Джон Милиус, США
26 мая 1975
Контрабанда, Станислав Говорухин, СССР
4 июня 1975
Отряд, Кирк Дуглас, США
6 июня 1975
Тайна горного подземелья, Лев Мирский, СССР Эта тревожная зима, Игорь Николаев (II), СССР Вкус халвы, Павел Арсенов, СССР Первая ласточка, Нана Мчедлидзе, СССР Побег из дворца, Николай Малецкий, СССР Шапокляк, Роман Качанов, СССР Дума о Ковпаке: Буран, Тимофей Левчук, СССР Старший сын, Виталий Мельников, СССР
9 июня 1975
Следую своим курсом, Вадим Лысенко, СССР
10 июня 1975
Любовь и смерть, Вуди Аллен, США
13 июня 1975
Красный петух плимутрок, Михаил Беликов, СССР
18 июня 1975
Одного раза недостаточно, Гай Грин, США
20 июня 1975
Челюсти, Стивен Спилберг, США
25 июня 1975
Бассейн утопленников, Стюарт Розенберг, США
27 июня 1975
Мальчик и лось, Инна Туманян, СССР
30 июня 1975
День приема по личным вопросам, Соломон Шустер, СССР
24 июля 1975
Любовь земная, Евгений Матвеев, СССР
8 августа 1975
Прощай, моя красавица, Дик Ричардс, США
14 августа 1975
Шоу ужасов Рокки Хоррора, Джим Шармен, Великобритания / США
23 августа 1975
Переходим к любви, Алексей Мишурин, Олег Фиалко, СССР
3 сентября 1975
Возвращение в округ Мэйкон, Ричард Комптон, США
21 сентября 1975
Собачий полдень, Сидни Люмет, США
22 сентября 1975
Премия, Сергей Микаэлян, СССР
24 сентября 1975
Три дня Кондора, Сидни Поллак, США
27 сентября 1975
Раба любви, Никита Михалков, СССР Волшебный мешочек, Александр Полушкин, СССР
13 октября 1975
Афоня, Георгий Данелия, СССР
17 октября 1975
Рустер Когберн, Стюарт Миллар, США
20 октября 1975
Дневник директора школы, Борис Фрумин, СССР
23 октября 1975
Не может быть!, Леонид Гайдай, СССР
5 ноября 1975
Большое космическое путешествие, Валентин Селиванов, СССР
11 ноября 1975
Звезда пленительного счастья, Владимир Мотыль, СССР
1 декабря 1975
Сто дней после детства, Сергей Соловьев, СССР
2 декабря 1975
Последний воин, Роберт Клауз, США
8 декабря 1975
Честное волшебное, Юрий Победоносцев, СССР
10 декабря 1975
Барри Мандэй, Крис Д'Арьенцо, США
11 декабря 1975
Барри Линдон, Стэнли Кубрик, Великобритания / США / Ирландия
12 декабря 1975
Шаг навстречу, Наум Бирман, СССР
15 декабря 1975
Бегство мистера Мак-Кинли, Михаил Швейцер, СССР
16 декабря 1975
Человек, который хотел быть королем, Джон Хьюстон, США / Великобритания Чужие письма, Илья Авербах, СССР
26 декабря 1975
Здравствуйте, я ваша тетя!, Виктор Титов, СССР
28 декабря 1975
Центровой из поднебесья, Исаак Магитон, СССР
29 декабря 1975
Пропавшая экспедиция, Вениамин Дорман, СССР Меняю собаку на паровоз, Никита Хубов, СССР
31 декабря 1975
Приключения Буратино, Леонид Нечаев, СССР Ирония судьбы, или с легким паром!, Эльдар Рязанов, СССР
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1904 1902
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Во власти страха
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Последний рубеж
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Демонолог
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше