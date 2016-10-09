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День освобождения, 2016

2016 / Норвегия / Словения / Литва
7.6 Оцените
11 голосов
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Под любящим, но твердым руководством своего старого фаната, ставшего директором и культурным дипломатом, к удивлению всего мира, экс-югославская культовая группа Laibach становится первой иностранной рок-группой, выступавшей в государстве Северная Корея. Столкнувшись с жесткой идеологией и серьезными культурными различиями этой страны, члены группы изо всех сил пытаются пройти через игольное ушко цензуры в редактировании своих песен, прежде чем им разрешат появиться на публике, ранее не знакомой с альтернативным рок-н-роллом. Тем временем на границе между двумя Кореями устанавливают громкоговорители пропаганды и объявляют обратный отсчет до войны. Холмы Северной Кореи оживают... от звуков музыки.

  • Все песни в фильме, кроме одной, исполняются группой Laibach. Это исключение – композиция Across the Universe культовой группы The Beatles. Она звучит, когда Мортен обсуждает с группой, что можно, а что нельзя исполнить на концерте. Кроме того, в фильме появляются кадры из нескольких музыкальных клипов группы. 
  • В фильме показана сцена из классической северокорейской дорамы «Цветочница», рассказывающей о периоде японской оккупации в Корее. Мортен говорит о том, что поверх нее можно увидеть проекции Эдельвейса.

Фильм «День независимости» — хроника путешествия словенской рок-группы Laibach в Северную Корею с целью участия в одном из главных государственных праздников КНДР, для которого группа подготовила программу песен из американского мюзикла «Звуки музыки». В начале 2015 года словенская группа Laibach сообщила о концертах в Северной Корее. Сначала это выглядело то ли шуткой, то ли очередным перформансом группы — музыкального крыла объединения художников NSK, но в итоге эта грандиозная концептуальная акция обернулась исследованием тоталитаризма, пропаганды и границ настоящей свободы. Художественный коллектив «Новое словенское искусство» (Neue Slowenische Kunst, сокр. NSK) в своей эстетической и теоретической практике неоднократно обращался к символам и ритуалам тоталитаризма. С точки зрения NSK, чья ретроспективная выставка была показана осенью 2016 года в Музее «Гараж», любое искусство — это пропаганда, а современная поп-культура строится на тех же принципах, что и эстетика тоталитарных государств. Перед показом с 20:00 до 21:00 состоится беседа приглашенного куратора Beat Film Festival Юрия Сапрыкина и журналистки Нины Назаровой, освещавшей для «Афиши» концерт Laibach в Пхеньяне, с режиссером фильма, норвежским медиахудожником Мортеном Тровиком.

7.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 ноября 2016
Премьера в мире 9 октября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Мортен Тровик
В ролях
Мортен Тровик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День освобождения 3 постера
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5 октября 2017 12:35
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