День освобождения, 2016

Под любящим, но твердым руководством своего старого фаната, ставшего директором и культурным дипломатом, к удивлению всего мира, экс-югославская культовая группа Laibach становится первой иностранной рок-группой, выступавшей в государстве Северная Корея. Столкнувшись с жесткой идеологией и серьезными культурными различиями этой страны, члены группы изо всех сил пытаются пройти через игольное ушко цензуры в редактировании своих песен, прежде чем им разрешат появиться на публике, ранее не знакомой с альтернативным рок-н-роллом. Тем временем на границе между двумя Кореями устанавливают громкоговорители пропаганды и объявляют обратный отсчет до войны. Холмы Северной Кореи оживают... от звуков музыки.
Фильм «День независимости» — хроника путешествия словенской рок-группы Laibach в Северную Корею с целью участия в одном из главных государственных праздников КНДР, для которого группа подготовила программу песен из американского мюзикла «Звуки музыки». В начале 2015 года словенская группа Laibach сообщила о концертах в Северной Корее. Сначала это выглядело то ли шуткой, то ли очередным перформансом группы — музыкального крыла объединения художников NSK, но в итоге эта грандиозная концептуальная акция обернулась исследованием тоталитаризма, пропаганды и границ настоящей свободы. Художественный коллектив «Новое словенское искусство» (Neue Slowenische Kunst, сокр. NSK) в своей эстетической и теоретической практике неоднократно обращался к символам и ритуалам тоталитаризма. С точки зрения NSK, чья ретроспективная выставка была показана осенью 2016 года в Музее «Гараж», любое искусство — это пропаганда, а современная поп-культура строится на тех же принципах, что и эстетика тоталитарных государств. Перед показом с 20:00 до 21:00 состоится беседа приглашенного куратора Beat Film Festival Юрия Сапрыкина и журналистки Нины Назаровой, освещавшей для «Афиши» концерт Laibach в Пхеньяне, с режиссером фильма, норвежским медиахудожником Мортеном Тровиком.