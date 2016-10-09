День освобождения, 2016

Фильм «День независимости» — хроника путешествия словенской рок-группы Laibach в Северную Корею с целью участия в одном из главных государственных праздников КНДР, для которого группа подготовила программу песен из американского мюзикла «Звуки музыки». В начале 2015 года словенская группа Laibach сообщила о концертах в Северной Корее. Сначала это выглядело то ли шуткой, то ли очередным перформансом группы — музыкального крыла объединения художников NSK, но в итоге эта грандиозная концептуальная акция обернулась исследованием тоталитаризма, пропаганды и границ настоящей свободы. Художественный коллектив «Новое словенское искусство» (Neue Slowenische Kunst, сокр. NSK) в своей эстетической и теоретической практике неоднократно обращался к символам и ритуалам тоталитаризма. С точки зрения NSK, чья ретроспективная выставка была показана осенью 2016 года в Музее «Гараж», любое искусство — это пропаганда, а современная поп-культура строится на тех же принципах, что и эстетика тоталитарных государств. Перед показом с 20:00 до 21:00 состоится беседа приглашенного куратора Beat Film Festival Юрия Сапрыкина и журналистки Нины Назаровой, освещавшей для «Афиши» концерт Laibach в Пхеньяне, с режиссером фильма, норвежским медиахудожником Мортеном Тровиком.