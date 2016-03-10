Ночная игра, 2016

Фильм «Ночная игра» представляет собой первое интерактивное кино, которое выходит на большие экраны. В ходе повествования зрители сами решают, что произойдёт дальше с героями, становясь непосредственными участниками событий. Для этого перед просмотром необходимо установить приложение и подключиться к специальному wi-fi. Только тогда на экранах смартфонов появятся кнопки выбора.
В центре сюжета картины «Ночная игра» окажется студент по имени Мэтт, который работает на автостоянке. Однажды к нему на работу приходит девушка и на время просит ключи от дорогой машины. Это запускает вереницу непредсказуемых криминальных событий, в которые оказывается замешан герой. И только зрители могут решить, как будет развиваться эта история.
- «Ночная игра» является первым в мире интерактивным фильмом, то есть зрители сами выбирают дальнейшие действия героев
- Фильм «Ночная игра» был впервые показан на Каннском кинофестивале
- «Ночную игру» нельзя посмотреть в интернете, так как необходимо специальное оборудование для подключения необходимого wi-fi
- У фильма семь альтернативных концовок и только одна благополучная
- Также запланирован выход приложения, в котором зрители смогут увидеть режиссёрскую версию фильма и посмотреть все возможные варианты развития событий
- Всего в сюжете 180 поворотных точек
- «Ночная игра» является дебютным фильмом режиссёра Тобиаса Вебера
Студент Мэтт работает охранником на автостоянке по ночам, где готовится к урокам в университете. Но совершенно внезапно он оказывается главным обвиняемым в ограблении известного аукционного дома.
Неожиданно в относительно спокойную жизнь Мэтта вмешалась милая девушка, которая сначала попросила ключи от чужой машины, а потом и вовсе захотела, чтобы он увёз её со стоянки и оставил пост. А что дальше?
Главный герой, а точнее, зрители должны выбрать, поддаваться на её уговоры или выполнить свой служебный долг и не рисковать жизнью. Но какое бы решение вы не приняли, Мэтта ждёт цепочка непредвиденных событий, которые приведут его к одному из семи возможных финалов. И благополучный из них — всего один.