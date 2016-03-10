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Ночная игра Ночная игра
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Ночная игра, 2016

2016 / Швейцария / Великобритания
7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Ночная игра» представляет собой первое интерактивное кино, которое выходит на большие экраны. В ходе повествования зрители сами решают, что произойдёт дальше с героями, становясь непосредственными участниками событий. Для этого перед просмотром необходимо установить приложение и подключиться к специальному wi-fi. Только тогда на экранах смартфонов появятся кнопки выбора.

В центре сюжета картины «Ночная игра» окажется студент по имени Мэтт, который работает на автостоянке. Однажды к нему на работу приходит девушка и на время просит ключи от дорогой машины. Это запускает вереницу непредсказуемых криминальных событий, в которые оказывается замешан герой. И только зрители могут решить, как будет развиваться эта история.

- «Ночная игра» является первым в мире интерактивным фильмом, то есть зрители сами выбирают дальнейшие действия героев

- Фильм «Ночная игра» был впервые показан на Каннском кинофестивале

- «Ночную игру» нельзя посмотреть в интернете, так как необходимо специальное оборудование для подключения необходимого wi-fi

- У фильма семь альтернативных концовок и только одна благополучная

- Также запланирован выход приложения, в котором зрители смогут увидеть режиссёрскую версию фильма и посмотреть все возможные варианты развития событий

- Всего в сюжете 180 поворотных точек

- «Ночная игра» является дебютным фильмом режиссёра Тобиаса Вебера

Студент Мэтт работает охранником на автостоянке по ночам, где готовится к урокам в университете. Но совершенно внезапно он оказывается главным обвиняемым в ограблении известного аукционного дома.
 
Неожиданно в относительно спокойную жизнь Мэтта вмешалась милая девушка, которая сначала попросила ключи от чужой машины, а потом и вовсе захотела, чтобы он увёз её со стоянки и оставил пост. А что дальше?
 
Главный герой, а точнее, зрители должны выбрать, поддаваться на её уговоры или выполнить свой служебный долг и не рисковать жизнью. Но какое бы решение вы не приняли, Мэтта ждёт цепочка непредвиденных событий, которые приведут его к одному из семи возможных финалов. И благополучный из них — всего один.

 

7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 ноября 2016
Премьера онлайн 10 марта 2016
Премьера в мире 10 марта 2016
Возраст 16+
Режиссер
Тобиас Вебер
Тобиас Вебер
В ролях
Джо Сауэрбуттс
Джо Сауэрбуттс
Харука Абэ
Харука Абэ
Ричард Дерден
Ричард Дерден
Йоэль Басман
Йоэль Басман
Лили Треверс
Лили Треверс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночная игра 3 постера
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Наша рецензия
Некоторые дебютанты предпочитают начинать с простого и постепенно наращивать свою мощь. Но есть и те, кто начинает свой путь с экспериментов, которые впоследствии превращаются в их фирменные жесты. По такой дороге пошёл и Тобиас Вебер, представивший в Каннах первое интерактивное кино, которое также смогут увидеть и российские зрители. «Ночная игра» – это не совсем кино в том смысле, к которому все привыкли. Более подходящим словом здесь будет «аттракцион»,…
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Валентин 30 ноября 2016, 14:02
Не часто мы становимся свидетелями чего-то радикально нового в кинематографе, все сетуют, -всё снято, всё до нас уже сделано, ничего нового не… Читать дальше…
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саундтрек фильма Ночная игра
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Эксклюзивные материалы пресс-конференции с режиссёром фильма «Ночная игра» Тобиасом Вебером В Санкт-Петербурге состоялся закрытый пресс-показ первого интерактивного фильма «Ночная игра», который посетили режиссёр Тобиас Вебер и продюсер Николай Кудряшов. После просмотра картины,
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16 ноября 2016 17:57
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