Ночная игра, 2016

Фильм «Ночная игра» представляет собой первое интерактивное кино, которое выходит на большие экраны. В ходе повествования зрители сами решают, что произойдёт дальше с героями, становясь непосредственными участниками событий. Для этого перед просмотром необходимо установить приложение и подключиться к специальному wi-fi. Только тогда на экранах смартфонов появятся кнопки выбора.

В центре сюжета картины «Ночная игра» окажется студент по имени Мэтт, который работает на автостоянке. Однажды к нему на работу приходит девушка и на время просит ключи от дорогой машины. Это запускает вереницу непредсказуемых криминальных событий, в которые оказывается замешан герой. И только зрители могут решить, как будет развиваться эта история.