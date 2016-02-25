Ближе, чем кажется, 2015

Киноальманах «Ближе, чем кажется» состоит из четырёх новелл, сценарии к которым больше всего пришлись по душе жюри Молодёжного центра Союза кинематографистов. Под эгидой Министерства культуры России было решено запустить в производство полнометражный фильм. Свежие идеи начинающих авторов нашли своё отражение в их историях, которые объединены темой запутанных семейных взаимоотношений. Итог их трудов был представлен в Калининграде на Международном фестивале детских и семейных фильмов «В кругу семьи», а также на «Каннском кинофестивале» в 2015 году.

Новеллы получили следующие названия: «Гордость», «Зараза», «В шаге от моря» и «Ближе, чем кажется». Первая расскажет о непростой ситуации, в которую попал житель кавказской деревни. Его дочь сбежала с молодым человеком, что обернулось для отца тяжёлым горем. Чтобы не вызывать лишних сплетен, он говорит всем, будто девушка поступила в престижный ВУЗ Москвы. Вторая повествует об отношениях отчима и его восьмилетней падчерицы, которые с трудом ладят друг с другом. Девочка постоянно пытается напакостить мужчине, но всё меняется, когда им приходится объединиться ради успешного будущего мамы. Третья перенесёт зрителей в другой мир, проход в который нашёл детдомовец Семён. Мальчик столкнулся с взрослым выбором: остаться на морском побережье или вернуться обратно к своим новым родителям. А последняя, открывающая фильм история будет о мальчике, который отправляется повидать потерянного отца. Вот только оказывается, что в его и без того нелёгкой жизни нет места для сына.