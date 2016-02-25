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Ближе, чем кажется Ближе, чем кажется
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Ближе, чем кажется, 2015

2015 / Россия
6.2 Оцените
11 голосов
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Причины посмотреть О фильме

Киноальманах «Ближе, чем кажется» состоит из четырёх новелл, сценарии к которым больше всего пришлись по душе жюри Молодёжного центра Союза кинематографистов. Под эгидой Министерства культуры России было решено запустить в производство полнометражный фильм. Свежие идеи начинающих авторов нашли своё отражение в их историях, которые объединены темой запутанных семейных взаимоотношений. Итог их трудов был представлен в Калининграде на Международном фестивале детских и семейных фильмов «В кругу семьи», а также на «Каннском кинофестивале» в 2015 году.

Новеллы получили следующие названия: «Гордость», «Зараза», «В шаге от моря» и «Ближе, чем кажется». Первая расскажет о непростой ситуации, в которую попал житель кавказской деревни. Его дочь сбежала с молодым человеком, что обернулось для отца тяжёлым горем. Чтобы не вызывать лишних сплетен, он говорит всем, будто девушка поступила в престижный ВУЗ Москвы. Вторая повествует об отношениях отчима и его восьмилетней падчерицы, которые с трудом ладят друг с другом. Девочка постоянно пытается напакостить мужчине, но всё меняется, когда им приходится объединиться ради успешного будущего мамы. Третья перенесёт зрителей в другой мир, проход в который нашёл детдомовец Семён. Мальчик столкнулся с взрослым выбором: остаться на морском побережье или вернуться обратно к своим новым родителям. А последняя, открывающая фильм история будет о мальчике, который отправляется повидать потерянного отца. Вот только оказывается, что в его и без того нелёгкой жизни нет места для сына.

Шестилетний Коля Пыхтин, приезжает на музыкальный конкурс в столицу. Но его главная цель не победить, а отыскать своего отца, которого он никогда не видел. Детдомовец Сеня Кораблёв, обнаруживает, что в подвале есть ход, ведущий в другую реальность: на пустынное морское побережье. Сеня оказывается перед выбором — остаться навсегда в стране обмана или пойти навстречу новым родителям.

Георгий, житель небольшой деревушки на Кавказе, переживает побег своей дочери с ухажером. Рассказать о бегстве как ему кажется — позор. Поэтому он придумывает историю, что дочь «уехала учиться в московский университет». Восьмилетняя Саша сторонится своего «второго» папу, строит ему козни. Но все меняет общее дело — надо успеть подготовить макет для маминой презентации, иначе она потеряет работу.

6.2 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 февраля 2016
Премьера в мире 25 февраля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Молодежные инициативы
Режиссер
Наталия Беляускене
В ролях
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Даниил Изотов
Даниил Изотов
Максим Сапрыкин
Максим Сапрыкин
Руслан Щедрин
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Все актеры и съемочная группа
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