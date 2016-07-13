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The Infiltrator

Афера под прикрытием, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Брэд Фурман снял за свою карьеру всего три фильма, и «Афера под прикрытием» станет четвёртым. Его вторая картина «Линкольн для адвоката» широко известна во всём мире, и у Фурмана всегда снимаются далеко не второсотные актёры. Главную роль в этот раз сыграл известный по сериалу «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон. Других персонажей на экране воплотили Джон Легуизамо («Мулен Руж», «Повар на колёсах»), Дайан Крюгер («Господин Никто», «Бесславные ублюдки»), а также Джозеф Гилган, который сыграл Руди в сериале «Отбросы».

В основу сюжета фильма «Афера под прикрытием» легла автобиография федерального агента Роберта Мазура. Находчивый федеральный агент обнаруживает огромную преступную сеть, занимающуюся отмыванием денег, полученных от наркобизнеса. И одним из звеньев этой цепи стал сам Пабло Эскобар, чьё имя в то время наводило страх на каждого, кто его хоть раз слышал. Теперь герою придётся внедрится в преступную группировку, где каждое его неверное слово может привести к провалу всей операции.

- Роберт Мазур, по мотивам книги которого снят фильм, консультировал Брэда Фурмана на съёмках его прошлой картины «Va-банк» с целью разъяснить нюансы махинаций в сфере игорного бизнеса

- Сценарий к фильму написала Эллен Браун Фурман, которая является женой режиссёра

- Брайан Крэнстон уже сотрудничал с режиссёром на фильме «Линкольн для адвоката», правда, там у него была второстепенная роль

Федеральный агент Боб Мейзур, специалист по внедрению в преступные группировки, ставит себе целью раскрыть схему отмывания денег наркокартеля Пабло Эскобара. В одной команде со вспыльчивым оперативником Эмиром Абреу, а также начинающим агентом Кэти Эртс, исполняющей роль подставной невесты Боба, ему предстоит провернуть самую рискованную операцию под прикрытием в истории.

7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 августа 2016
Премьера онлайн 29 сентября 2016
Премьера в мире 13 июля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Брэд Фурман
Брэд Фурман
В ролях
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Эми Райан
Эми Райан
Джозеф Гилган
Джозеф Гилган
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Афера под прикрытием 3 постера
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Афера под прикрытием
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Есть такая профессия – дурить людям головы. Влезать к ним в душу, разглагольствовать о вечной любви – и предавать. А потом спокойно идти в бухгалтерию за зарплатой. Или на банкет – обмывать очередной орден. Или к начальству на ковер – за благодарностью с занесением в личное дело. В общем, не профессия, а мечта: деньги, уважение, слава – всё при ней. Одно лишь нехорошо – до пенсии доживают не все. Ибо агентов под прикрытием, специалистов по внедрению в…
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SKY 31 августа 2016, 10:50
Кино неплохое 😃
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