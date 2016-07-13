Афера под прикрытием, 2016

Режиссёр Брэд Фурман снял за свою карьеру всего три фильма, и «Афера под прикрытием» станет четвёртым. Его вторая картина «Линкольн для адвоката» широко известна во всём мире, и у Фурмана всегда снимаются далеко не второсотные актёры. Главную роль в этот раз сыграл известный по сериалу «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон. Других персонажей на экране воплотили Джон Легуизамо («Мулен Руж», «Повар на колёсах»), Дайан Крюгер («Господин Никто», «Бесславные ублюдки»), а также Джозеф Гилган, который сыграл Руди в сериале «Отбросы».

В основу сюжета фильма «Афера под прикрытием» легла автобиография федерального агента Роберта Мазура. Находчивый федеральный агент обнаруживает огромную преступную сеть, занимающуюся отмыванием денег, полученных от наркобизнеса. И одним из звеньев этой цепи стал сам Пабло Эскобар, чьё имя в то время наводило страх на каждого, кто его хоть раз слышал. Теперь герою придётся внедрится в преступную группировку, где каждое его неверное слово может привести к провалу всей операции.