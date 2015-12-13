Вторая жизнь Уве, 2015

Один из самых известных романов Швеции, «Человек по имени Уве» Фредерика Бакмана был экранизирован Ханнесом Холмом, который снял несколько популярных у себя на родине фильмов. Среди них такие ленты, как «За голубыми небесами» и «Всё включено». Правда, в российском прокате книжная адаптация носит название «Вторая жизнь Уве» Главного героя на экране воплотил Рольф Лассгорд, снявшийся в более чем пятидесяти картинах. Также в съёмках приняли участие другие шведские актёры.
Главный герой картины «Вторая жизнь Уве» живёт в уютном спальном районе, где каждый видит, что происходит по соседству. И главный герой совершенно не пользуется уважением в округе, несмотря на свой преклонный возраст. Он постоянно находит повод поворчать, а их у него много, буквально на каждом шагу. А ещё Уве постоянно пытается покончить жизнь самоубийством, да только всегда неудачно. Кем же был в молодости этот странный старик, и какая у него история? Он начинает по кусочкам собирать своё прошлое, где постепенно находит ключ к настоящему.
Одинокий пожилой мужчина Уве Линдаль обладает на редкость недобрым нравом: он чрезвычайно раздражителен, ворчлив и постоянно придирается к своим соседям. Супруга Уве, Соня, недавно отошла к Богу, и он каждый день приносит букет цветов к ее надгробию. Работу в железнодорожном депо, где Уве отслужил более сорока лет, он потерял, отказавшись пройти курсы переквалификации. Полное отсутствие каких-либо светлых пятен в его жизни в конце концов приводит Уве к суициду.
Его попытку повеситься прерывает внезапный приезд новых соседей, шведа Патрика и иранской эмигрантки Парванех, семейной пары с двумя детьми. Вторжение Парванех и ее детей в жизнь Уве неожиданно делает ее гораздо счастливее. Он становится другом и помощником семьи, спасает парализованного друга от отправки в дом престарелых и даже заводит кошку.
Старик все еще не оставляет попыток покончить с собой, но каждый раз их прерывает появление старых или новых знакомых, которым по какой-либо причине нужна его помощь. Но может ли быть так, что на самом деле это они помогают ему, наполняя его жизнь новым смыслом?
Сценарий фильма написан Ханнесом Холмом и основан на одноименном романе шведского писателя Фредерика Бакмана, опубликованного в 2012 году. В 2013 году, после публикации англоязычного издания романа, он попал в список бестселлеров New York Times и оставался в топе в течении сорока двух недель. Всего он был переведен на сорок три языка.
Оригинальное название романа и фильма – «Мужчина по имени Уве».
Картина находится на третьем месте в рейтинге самых популярных шведских фильмов всех времен.
В фильме снимались два разных кота породы рэгдолл, Мэджик и Орландо. Во время кастинга Мэджик был выбран из-за своей ласковости, любопытства и потому что его невозможно было спугнуть. Флегматичный Орландо же, напротив, использовался в качестве дублера в тех сценах, когда кошке требовалось оставаться на месте, или актерам нужно было носить ее в течение длительных периодов времени. Оба кота были рождены в Польше.
Картина стала лауреатом премии Европейской киноакадемии за лучшую европейскую комедию, а Рольф Лассгорд был номинирован на приз за лучшую актерскую работу. В этой же номинации он получил шведскую кинопремию «Золотой жук».
Фильм также был официально выдвинут от Швеции на премию Оскар за 2017 год и номинирован в двух категориях: Лучший фильм на иностранном языке и Лучший грим и прически. В первой категории фильм уступил картине «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади. Последний на церемонию вручения не явился, так как бойкотировал премию из-за указа президента США Дональда Трампа о 90-дневном запрете въезда в США граждан нескольких мусульманских стран. Та церемония была отмечена еще одним скандалом: презентаторы премии за Лучший фильм по ошибке объявили победителем картину Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», хотя на самом деле это был «Лунный свет» Барри Дженкинса.
В сцене, когда Сепидех, дочь Парванех, обсуждает с Уве строительство дома, она играет на своем ноутбуке в компьютерную игру Construction Simulator 2015.
Рольф Лассгорд, исполнитель главной роли, и его персонаж – одногодки. Им обоим по пятьдесят девять лет.
В эпизоде, в котором Уве встречает в поезде свою будущую жену Соню, она читает классический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Весной 2019 года американская киностудия SF Studios приобрела права на англоязычный ремейк фильма. Продюсировать картину будет Том Хэнкс, он же исполнит в ней главную роль. Жена Хэнкса, Рита Уилсон, сказала: «Эта история о любви, терпимости и надежде обладает такими качествами, которые мы знаем и любим в классических кинокартинах. История об Уве преодолела языковой барьер, чтобы затронуть читателей и зрительскую аудиторию, и мы желаем сделать то же самое».
Кто же он такой, этот самый Уве? Пожилой въедливый ворчун, достающий соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. И кроет на чем свет стоит легкомысленную семейку новоселов, в которой папаша и гвоздя вбить не способен. Зато Уве умеет все: виртуозно втиснуть свой «сааб» между крыльцом и почтовым ящиком, починить батарею, выколотить скидку у самого прижимистого торговца. В доме и в гараже у него всегда идеальный порядок. Как и в мыслях. Вот только зачем ему пистолет или крюк в потолке, или пригоршня снотворных? Возможно, ответ знает приблудный котище. Его не склонный к сантиментам Уве гнал-гнал, да так и не прогнал...
драма, но по некоторым ситуациям я посмеялся от души... мне сказали я такой же по характеру буду в старости ;))
фильм… Читать дальше…