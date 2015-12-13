Вторая жизнь Уве, 2015

Один из самых известных романов Швеции, «Человек по имени Уве» Фредерика Бакмана был экранизирован Ханнесом Холмом, который снял несколько популярных у себя на родине фильмов. Среди них такие ленты, как «За голубыми небесами» и «Всё включено». Правда, в российском прокате книжная адаптация носит название «Вторая жизнь Уве» Главного героя на экране воплотил Рольф Лассгорд, снявшийся в более чем пятидесяти картинах. Также в съёмках приняли участие другие шведские актёры.

Главный герой картины «Вторая жизнь Уве» живёт в уютном спальном районе, где каждый видит, что происходит по соседству. И главный герой совершенно не пользуется уважением в округе, несмотря на свой преклонный возраст. Он постоянно находит повод поворчать, а их у него много, буквально на каждом шагу. А ещё Уве постоянно пытается покончить жизнь самоубийством, да только всегда неудачно. Кем же был в молодости этот странный старик, и какая у него история? Он начинает по кусочкам собирать своё прошлое, где постепенно находит ключ к настоящему.

Одинокий пожилой мужчина Уве Линдаль обладает на редкость недобрым нравом: он чрезвычайно раздражителен, ворчлив и постоянно придирается к своим соседям. Супруга Уве, Соня, недавно отошла к Богу, и он каждый день приносит букет цветов к ее надгробию. Работу в железнодорожном депо, где Уве отслужил более сорока лет, он потерял, отказавшись пройти курсы переквалификации. Полное отсутствие каких-либо светлых пятен в его жизни в конце концов приводит Уве к суициду.

Его попытку повеситься прерывает внезапный приезд новых соседей, шведа Патрика и иранской эмигрантки Парванех, семейной пары с двумя детьми. Вторжение Парванех и ее детей в жизнь Уве неожиданно делает ее гораздо счастливее. Он становится другом и помощником семьи, спасает парализованного друга от отправки в дом престарелых и даже заводит кошку.

Старик все еще не оставляет попыток покончить с собой, но каждый раз их прерывает появление старых или новых знакомых, которым по какой-либо причине нужна его помощь. Но может ли быть так, что на самом деле это они помогают ему, наполняя его жизнь новым смыслом?