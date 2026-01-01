Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1 января 1968
Служили два товарища
, Евгений Карелов, СССР
Клубок
, Николай Серебряков, СССР
Русалочка
, Иван Аксенчук, СССР
Малыш и Карлсон
, Борис Степанцев, СССР
6 января 1968
Матч-реванш
, Борис Дежкин, СССР
19 января 1968
Кот в сапогах
, Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, СССР
22 января 1968
Твой современник
, Юлий Райзман, СССР
25 января 1968
Чуня
, Юрий Прытков, СССР
3 февраля 1968
Смертная казнь через повешение
, Нагиса Осима, Япония
7 февраля 1968
Белая шкурка
, Владимир Данилевич, СССР
8 февраля 1968
Осторожно, щука!
, Иван Уфимцев, СССР
23 февраля 1968
Реконструкция
, Лучиан Пинтилие, Румыния
11 марта 1968
Кто вернется - долюбит
, Леонид Осыка, СССР
18 марта 1968
Эне, бене, рес
, Ян Труэль, Швеция
24 марта 1968
Хочу бодаться!
, Леонид Амальрик, СССР
14 апреля 1968
Седьмой спутник
, Григорий Аронов, Алексей Герман, СССР
22 апреля 1968
Кот, который гулял сам по себе
, Александра Снежко-Блоцкая, СССР
21 мая 1968
Еще раз про любовь
, Георгий Натансон, СССР
4 июня 1968
Старая, старая сказка
, Надежда Кошеверова, СССР
5 июня 1968
Случилось это зимой
, Владимир Пекарь, СССР
6 июня 1968
Семь стариков и одна девушка
, Евгений Карелов, СССР
Интервенция
, Геннадий Полока, СССР
Степень риска
, Илья Авербах, СССР
Виринея
, Владимир Фетин, СССР
9 июня 1968
Козлёнок, который считал до десяти
, Владимир Дегтярев, СССР
10 июня 1968
На киевском направлении
, Владимир Денисенко, СССР
13 июня 1968
Удар! Еще удар!
, Виктор Садовский, СССР
Крепкий орешек
, Теодор Вульфович, СССР
2 июля 1968
Доживем до понедельника
, Станислав Ростоцкий, СССР
5 сентября 1968
Теорема
, Пьер Паоло Пазолини, Италия
11 сентября 1968
О торжестве и гостях
, Ян Немец, Чехословакия
1 октября 1968
Годен к нестроевой
, Владимир Роговой, СССР
7 октября 1968
Ошибка «Резидента»
, Вениамин Дорман, СССР
9 октября 1968
Случай из следственной практики
, Леонид Агранович, СССР
12 октября 1968
Снегурка
, Павел Кадочников, СССР
14 октября 1968
Шестое июля
, Юлий Карасик, СССР
21 октября 1968
Разбудите Мухина!
, Яков Сегель, СССР
24 октября 1968
Залог успеха
, Луиджи Дзампа, Италия
27 октября 1968
Трембита
, Олег Николаевский, СССР
15 ноября 1968
Большая стирка
, Жан-Пьер Моки, Франция
19 ноября 1968
Великое безмолвие
, Серджио Корбуччи, Италия / Франция
10 декабря 1968
Огонь, вода и... медные трубы
, Александр Роу, СССР
15 декабря 1968
Необыкновенная выставка
, Эльдар Шенгелая, СССР
20 декабря 1968
Мертвый сезон
, Савва Кулиш, СССР
26 декабря 1968
Монтерей Поп
, Д. А. Пеннебейкер, США
27 декабря 1968
Переходный возраст
, Ричард Викторов, СССР
30 декабря 1968
Зигзаг удачи
, Эльдар Рязанов, СССР
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