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Архив премьер 1968 года

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1 января 1968
Служили два товарища, Евгений Карелов, СССР Клубок, Николай Серебряков, СССР Русалочка, Иван Аксенчук, СССР Малыш и Карлсон, Борис Степанцев, СССР
6 января 1968
Матч-реванш, Борис Дежкин, СССР
19 января 1968
Кот в сапогах, Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, СССР
22 января 1968
Твой современник, Юлий Райзман, СССР
25 января 1968
Чуня, Юрий Прытков, СССР
3 февраля 1968
Смертная казнь через повешение, Нагиса Осима, Япония
7 февраля 1968
Белая шкурка, Владимир Данилевич, СССР
8 февраля 1968
Осторожно, щука!, Иван Уфимцев, СССР
23 февраля 1968
Реконструкция, Лучиан Пинтилие, Румыния
11 марта 1968
Кто вернется - долюбит, Леонид Осыка, СССР
18 марта 1968
Эне, бене, рес, Ян Труэль, Швеция
24 марта 1968
Хочу бодаться!, Леонид Амальрик, СССР
14 апреля 1968
Седьмой спутник, Григорий Аронов, Алексей Герман, СССР
22 апреля 1968
Кот, который гулял сам по себе, Александра Снежко-Блоцкая, СССР
21 мая 1968
Еще раз про любовь, Георгий Натансон, СССР
4 июня 1968
Старая, старая сказка, Надежда Кошеверова, СССР
5 июня 1968
Случилось это зимой, Владимир Пекарь, СССР
6 июня 1968
Семь стариков и одна девушка, Евгений Карелов, СССР Интервенция, Геннадий Полока, СССР Степень риска, Илья Авербах, СССР Виринея, Владимир Фетин, СССР
9 июня 1968
Козлёнок, который считал до десяти, Владимир Дегтярев, СССР
10 июня 1968
На киевском направлении, Владимир Денисенко, СССР
13 июня 1968
Удар! Еще удар!, Виктор Садовский, СССР Крепкий орешек, Теодор Вульфович, СССР
2 июля 1968
Доживем до понедельника, Станислав Ростоцкий, СССР
5 сентября 1968
Теорема, Пьер Паоло Пазолини, Италия
11 сентября 1968
О торжестве и гостях, Ян Немец, Чехословакия
1 октября 1968
Годен к нестроевой, Владимир Роговой, СССР
7 октября 1968
Ошибка «Резидента», Вениамин Дорман, СССР
9 октября 1968
Случай из следственной практики, Леонид Агранович, СССР
12 октября 1968
Снегурка, Павел Кадочников, СССР
14 октября 1968
Шестое июля, Юлий Карасик, СССР
21 октября 1968
Разбудите Мухина!, Яков Сегель, СССР
24 октября 1968
Залог успеха, Луиджи Дзампа, Италия
27 октября 1968
Трембита, Олег Николаевский, СССР
15 ноября 1968
Большая стирка, Жан-Пьер Моки, Франция
19 ноября 1968
Великое безмолвие, Серджио Корбуччи, Италия / Франция
10 декабря 1968
Огонь, вода и... медные трубы, Александр Роу, СССР
15 декабря 1968
Необыкновенная выставка, Эльдар Шенгелая, СССР
20 декабря 1968
Мертвый сезон, Савва Кулиш, СССР
26 декабря 1968
Монтерей Поп, Д. А. Пеннебейкер, США
27 декабря 1968
Переходный возраст, Ричард Викторов, СССР
30 декабря 1968
Зигзаг удачи, Эльдар Рязанов, СССР
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