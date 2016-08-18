Простая история, 2016

Вячеслав Воробьев — боец особого подразделения ОМОН. По стечению обстоятельств после одного из спецзаданий сослуживцы и командиры начинают подозревать Вячеслава в гибели товарища. Желая реабилитироваться перед ними и вновь заслужить доверие, главный герой вызывается во внеочередную опасную командировку в город Назрань. Там он знакомится с девушкой Наташей, в которую влюбляется с первого взгляда. Наташа принимает ухаживания молодого человека, и у них завязываются отношения. Но Слава скрывает место своей работы и цели командировки. Правду Наташа узнает только в тот момент, когда Слава отправляется на самое опасное боевое задание в своей жизни.