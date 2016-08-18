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Простая история, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Вячеслав Воробьев — боец особого подразделения ОМОН. По стечению обстоятельств после одного из спецзаданий сослуживцы и командиры начинают подозревать Вячеслава в гибели товарища. Желая реабилитироваться перед ними и вновь заслужить доверие, главный герой вызывается во внеочередную опасную командировку в город Назрань. Там он знакомится с девушкой Наташей, в которую влюбляется с первого взгляда. Наташа принимает ухаживания молодого человека, и у них завязываются отношения. Но Слава скрывает место своей работы и цели командировки. Правду Наташа узнает только в тот момент, когда Слава отправляется на самое опасное боевое задание в своей жизни.

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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 августа 2016
Премьера в мире 18 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик AKM
Режиссер
Виктор Татарский
В ролях
Сергей Марин
Сергей Марин
Анастасия Тюнина
Екатерина Проскурина
Михаил Елисеев
Михаил Елисеев
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Простая история 1 постер
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