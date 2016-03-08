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Кловерфилд, 10 Кловерфилд, 10
Киноафиша Фильмы Кловерфилд, 10
10 Cloverfield Lane

Кловерфилд, 10, 2016

2016 / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 2008 году экраны всего мира заполнил ужас, вырвавшийся на улицы Нью-Йорка. Речь идёт о картине «Монстро» от режиссёра Мэтта Ривза («Планета обезьян: Революция», «Впусти меня. Сага») и продюсера Джей Джей Абрамса («Остаться в живых», «Стартрек»). «Кловерфилд, 10» дебютанта Дэна Трактенберга является продолжением нашумевшей ленты. Производство фильма по традиции держалось в строжайшем секрете, и о нём было объявлено за 2 месяца до выхода в прокат. Главную роль исполнила Мэри Элизабет Уинстед, прославившаяся после участия в «Скотте Пилигриме», а её компаньоном стал Джон Гудман («Большой Лебовски», «Трамбо»).

 

Фильм продолжает историю, рассказанную в «Монстро», но только с участием новых персонажей. На этот раз действие будет разворачиваться по большей части в закрытом пространстве. Мишель попадает в ужасную аварию, после чего просыпается под землёй в совершенно незнакомом ей месте. Неожиданно перед ней появляется мужчина по имени Говард, уверяющий, что спас девушке жизнь и теперь позаботится о её состоянии. Он также сообщает ужасные новости, будто на поверхности царит хаос, и в результате химической аварии погибли практически все, поэтому наружу выходить строго запрещено. Однако девушка не бросает попыток вырваться наверх и удостовериться, что всё именно так, как говорит Говард. Что же ждёт её за пределами бункера?

- Съемки проходили в обстановке полной секретности. О выходе фильма объявили всего за два месяца до премьеры;

- Продюсер фильма Джей Джей Абрамс назвал «Кловерфилд, 10» «кровным родственником» триллера «Монстро» (2008);

Картина рассказывает о девочке-подростке, которая попадает в автокатастрофу, а приходит в себя в каком-то подвале, в котором и разворачивается основная часть действия. Человек, оказавшийся рядом и решивший заботиться о ней, пока она не очнется, рассказывает, что, пока она спала, кто-то взорвал атомную бомбу, и человеческое общество перестало существовать. Но, несмотря на это, девочка всё еще надеется выбраться из подземелья.

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 марта 2016
Премьера онлайн 15 октября 2017
Премьера в мире 8 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэн Трахтенберг
Дэн Трахтенберг
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Джон Гудман
Джон Гудман
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл.
Мат Ваиро
Синди Хоган
Все актеры и съемочная группа
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Кловерфилд, 10
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Stranger 2 апреля 2016, 01:13
Хороший фильм, немного затянут посередине и не такой захватывающий как Монстро но интересен как психологический триллер с двумя загадками… Читать дальше…
Игорь362 1 апреля 2016, 09:06
Сходил в кино , заплатил 220 руб , жалею . Хуже фильма я не видел никогда . Жуткая задумка , лиц присутствующих в фильме , всего 4 на всем протяжении… Читать дальше…
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