Кловерфилд, 10, 2016

В 2008 году экраны всего мира заполнил ужас, вырвавшийся на улицы Нью-Йорка. Речь идёт о картине «Монстро» от режиссёра Мэтта Ривза («Планета обезьян: Революция», «Впусти меня. Сага») и продюсера Джей Джей Абрамса («Остаться в живых», «Стартрек»). «Кловерфилд, 10» дебютанта Дэна Трактенберга является продолжением нашумевшей ленты. Производство фильма по традиции держалось в строжайшем секрете, и о нём было объявлено за 2 месяца до выхода в прокат. Главную роль исполнила Мэри Элизабет Уинстед, прославившаяся после участия в «Скотте Пилигриме», а её компаньоном стал Джон Гудман («Большой Лебовски», «Трамбо»).

Фильм продолжает историю, рассказанную в «Монстро», но только с участием новых персонажей. На этот раз действие будет разворачиваться по большей части в закрытом пространстве. Мишель попадает в ужасную аварию, после чего просыпается под землёй в совершенно незнакомом ей месте. Неожиданно перед ней появляется мужчина по имени Говард, уверяющий, что спас девушке жизнь и теперь позаботится о её состоянии. Он также сообщает ужасные новости, будто на поверхности царит хаос, и в результате химической аварии погибли практически все, поэтому наружу выходить строго запрещено. Однако девушка не бросает попыток вырваться наверх и удостовериться, что всё именно так, как говорит Говард. Что же ждёт её за пределами бункера?