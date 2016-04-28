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Альманах короткометражных фильмов «Короче»
Киноафиша Фильмы Альманах короткометражных фильмов «Короче»

Альманах короткометражных фильмов «Короче», 2016

2016 / Россия
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ПОРТФОЛИО
Режиссер: Никита Тамаров
В ролях: Ирина Чеснокова, Владимир Левшаков, Александра Никитина, Таисия Родина, Максим Бобков
Фестивали и призы: приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон», участник фестиваля «Кинотавр»
Хронометраж: 16:34
Родственники только что умершего дедушки хотят внести серьёзные изменения в договор. Похороны, конечно, не совсем подходящее место, но всё же обе стороны, заказчик и исполнитель, как известно, не хотят упустить выгоду. Подрядчики выкручиваются, так сказать, «в рамках бюджета».
 
СПАСИТЕЛЬ
Режиссер: Роман Артемьев
В ролях: Сэсэг Хапсасова, Александр Числов, Анатолий Кощеев
Фестивали и призы: Гран-при на первом международном фестивале «Короче»
Хронометраж: 15:11
Ночью накануне конца света кассирша супермаркета встречает научного сотрудника из будущего, который сообщает ей, что она срочно должна стать матерью спасителя человечества.
 
ПРОВЕРКА
Режиссер: Гала Суханова
В ролях: Елена Булавкина, Варвара Мишукова, Татьяна Пискарёва, Алексей Козлов. 
Фестивали и призы: Гран-при фестиваля короткометражек Real Heroes Film Festival, победа в программах короткого метра кинофестивалей «Арткино» и «Сталкер»
Хронометраж: 16:34
Служба соцопеки едет в неблагополучную семью, чтобы забрать маленькую девочку в приют - мать сильно пьет. Однако на этот раз дома чисто и убрано.
 
СТАНЬТЕ МОИМ СОСЕДОМ
Режиссер: Антон Маслов
В ролях: Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Ксения Теплова, Андрей Хабаров
Хронометраж: 15:00
Молодая семья, Максим и Лена, выгодно покупают новую квартиру. А вместе с ней и громких соседей за стеной. Со временем соседские ссоры превращаются в страшный кошмар. Молодожёны делают все возможное, чтобы избавиться от надоедливой проблемы. Но, добившись своего, Максим и Лена понимают, что в тишине, наедине друг с другом их семья не на столько идеальна, как им казалась раньше. Единственное решение спасти себя — вернуть бывших соседей.
 
БРАТИШКА
Режиссер: Гала Суханова
В ролях: Андрей Анненский, Роман Олейников, Лилия Галиева
Фестивали и призы: Специальный приз жюри "Лучший сценарий" на фестивале «Meters». Фильм-участник международного кинофестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферране.
Хронометраж: 15:00
В центре сюжета — два брата. Старший везде и всюду чувствует ответственность за младшего, и стремится помогать ему во всём. Особенно его волнует то, какое образование будет у его брата. Действуя из лучших побуждений, он поступает жёстко и теперь его опека выглядит как неустанный контроль.
 
ПЕТУХ
Режиссер: Алексей Нужный
В ролях: Валентина Мазунина, Николай Ковбас, Юлия Салмина, Яна Троянова, Константин Юшкевич
Фестивали и призы: Приз за лучший сценарий фестиваля «Короче» 2015
Хронометраж: 20:00
У Ани умер возлюбленный. Ей так тяжело, что она хочет уйти из этой жизни. Но судьба сводит её с петухом, очень похожим на любимого Петю. Главная героиня уверена, что душа умершего переселилась в эту птицу, и теперь она всяческим образом стремится быть с петухом, наперекор всем устоям общества.
 
СКАМЕЙКИ 0458
Режиссер: Иван Максимов
Анимационный фильм
Фестивали и призы: Международный Анимационный Кинофестиваль в г. Анси (Франция)
Хронометраж: 06:32
Комедия абсурда, разворачивающаяся на обычных парковых скамейках, с кучей действующих лиц и ситуаций. Участие в других фестивалях:

В альманахе лауреатов фестиваля «КОРОЧЕ», главного российского смотра короткого метра, всеми любимые актеры позволяют себе примерить смелые образы. Валентина Мазунина, Яна Троянова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Ирина Чеснокова и другие разыгрывают яркие, смешные и трогательные истории от черной комедии до абсурда. Их герои спасают Землю от пришельцев, воскрешают людей и находят любовь всей своей жизни.

Семь молодых режиссеров, о которых мы слышим все чаще, и семь фильмов, которые уже стали громкими событиями в российском кино.

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Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера в мире 28 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Прокатчик A-One Films
Постер фильма Альманах короткометражных фильмов «Короче» 1 постер
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Премьера киноальманаха короткометражных фильмов «КОРОЧЕ» Вчера в кинотеатре «Москва» прошла премьера первого альманаха фестиваля короткометражного кино «КОРОЧЕ». В альманах вошли 7 картин-победителей предыдущих трех смотров.
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28 апреля 2016 17:38
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