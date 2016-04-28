Альманах короткометражных фильмов «Короче», 2016

ПОРТФОЛИО

Режиссер: Никита Тамаров

В ролях: Ирина Чеснокова, Владимир Левшаков, Александра Никитина, Таисия Родина, Максим Бобков

Фестивали и призы: приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон», участник фестиваля «Кинотавр»

Хронометраж: 16:34

Родственники только что умершего дедушки хотят внести серьёзные изменения в договор. Похороны, конечно, не совсем подходящее место, но всё же обе стороны, заказчик и исполнитель, как известно, не хотят упустить выгоду. Подрядчики выкручиваются, так сказать, «в рамках бюджета».

СПАСИТЕЛЬ

Режиссер: Роман Артемьев

В ролях: Сэсэг Хапсасова, Александр Числов, Анатолий Кощеев

Фестивали и призы: Гран-при на первом международном фестивале «Короче»

Хронометраж: 15:11

Ночью накануне конца света кассирша супермаркета встречает научного сотрудника из будущего, который сообщает ей, что она срочно должна стать матерью спасителя человечества.

ПРОВЕРКА

Режиссер: Гала Суханова

В ролях: Елена Булавкина, Варвара Мишукова, Татьяна Пискарёва, Алексей Козлов.

Фестивали и призы: Гран-при фестиваля короткометражек Real Heroes Film Festival, победа в программах короткого метра кинофестивалей «Арткино» и «Сталкер»

Хронометраж: 16:34

Служба соцопеки едет в неблагополучную семью, чтобы забрать маленькую девочку в приют - мать сильно пьет. Однако на этот раз дома чисто и убрано.

СТАНЬТЕ МОИМ СОСЕДОМ

Режиссер: Антон Маслов

В ролях: Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Ксения Теплова, Андрей Хабаров

Хронометраж: 15:00

Молодая семья, Максим и Лена, выгодно покупают новую квартиру. А вместе с ней и громких соседей за стеной. Со временем соседские ссоры превращаются в страшный кошмар. Молодожёны делают все возможное, чтобы избавиться от надоедливой проблемы. Но, добившись своего, Максим и Лена понимают, что в тишине, наедине друг с другом их семья не на столько идеальна, как им казалась раньше. Единственное решение спасти себя — вернуть бывших соседей.

БРАТИШКА

Режиссер: Гала Суханова

В ролях: Андрей Анненский, Роман Олейников, Лилия Галиева

Фестивали и призы: Специальный приз жюри "Лучший сценарий" на фестивале «Meters». Фильм-участник международного кинофестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферране.

Хронометраж: 15:00

В центре сюжета — два брата. Старший везде и всюду чувствует ответственность за младшего, и стремится помогать ему во всём. Особенно его волнует то, какое образование будет у его брата. Действуя из лучших побуждений, он поступает жёстко и теперь его опека выглядит как неустанный контроль.

ПЕТУХ

Режиссер: Алексей Нужный

В ролях: Валентина Мазунина, Николай Ковбас, Юлия Салмина, Яна Троянова, Константин Юшкевич

Фестивали и призы: Приз за лучший сценарий фестиваля «Короче» 2015

Хронометраж: 20:00

У Ани умер возлюбленный. Ей так тяжело, что она хочет уйти из этой жизни. Но судьба сводит её с петухом, очень похожим на любимого Петю. Главная героиня уверена, что душа умершего переселилась в эту птицу, и теперь она всяческим образом стремится быть с петухом, наперекор всем устоям общества.

СКАМЕЙКИ 0458

Режиссер: Иван Максимов

Анимационный фильм

Фестивали и призы: Международный Анимационный Кинофестиваль в г. Анси (Франция)

Хронометраж: 06:32

Комедия абсурда, разворачивающаяся на обычных парковых скамейках, с кучей действующих лиц и ситуаций. Участие в других фестивалях: