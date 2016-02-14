Крякнутые каникулы, 2015

Дебютная картина Виктора Лакисова «Спартакиада. Глобальное потепление» не выходила в широкий прокат и не сумела вызвать особый интерес у зрителей. Спустя 9 лет режиссёр решил реабилитироваться и на экранах всей страны показать своё новое анимационное творение. Мультфильм можно назвать семейным не только из-за принадлежности к этому жанру, но также потому, что свои голоса главным героям подарила чета Пресняковых.
Мультипликационная тенденция к лентам о животных зародилась уже давно, однако до сих пор они не утратили актуальности. Кто только не успел побыть на первом плане за долгие годы: панды, коты, курицы, лисицы и целые альянсы зверей. Но полноценную картину об утках ещё не создавали, по крайней мере, в России. Речь пойдёт об отечественных кряквах, которые решают перезимовать на солнечных Гавайских островах. Неожиданно они сбиваются с маршрута, в результате чего попадают к своим китайским товарищам, уткам-мандаринкам. На радушный приём рассчитывать не стоит, потому что стаи сразу же вступают в конфликт. Однако он не затронул дочь российского главы племени Аришу и наследника китайского утиного царя Ника, которые моментально находят общий язык. Но эта история не только о летающих и пернатых Ромео и Джульетте, а о противостоянии со злом в лице коварной злодейки Марго. Чтобы остановить её от попытки погубить солнце, стаи должны объединиться. Вот только как этого достичь?
Перелётные кряквы из России, решившие провести свой отдых на Гавайях, сбиваются с пути и приземляются на китайский остров, на котором живут утки-мандаринки.
Между двумя стаями возникает много смешных и курьёзных ситуаций.
Пока отцы дерутся и спорят, Ник , сын императора мандаринок и Ариша, дочь командира русских крякв, знакомятся и становятся друзьями.
Дети должны объединить мандаринок и крякв и победить Ведьму Марго, которая хочет погубить солнце.