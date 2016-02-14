Крякнутые каникулы, 2015

Перелётные кряквы из России, решившие провести свой отдых на Гавайях, сбиваются с пути и приземляются на китайский остров, на котором живут утки-мандаринки.

Между двумя стаями возникает много смешных и курьёзных ситуаций.

Пока отцы дерутся и спорят, Ник , сын императора мандаринок и Ариша, дочь командира русских крякв, знакомятся и становятся друзьями.

Дети должны объединить мандаринок и крякв и победить Ведьму Марго, которая хочет погубить солнце.