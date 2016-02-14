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Крякнутые каникулы, 2015

2015 / Россия
5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть О фильме

Дебютная картина Виктора Лакисова «Спартакиада. Глобальное потепление» не выходила в широкий прокат и не сумела вызвать особый интерес у зрителей. Спустя 9 лет режиссёр решил реабилитироваться и на экранах всей страны показать своё новое анимационное творение. Мультфильм можно назвать семейным не только из-за принадлежности к этому жанру, но также потому, что свои голоса главным героям подарила чета Пресняковых.

Мультипликационная тенденция к лентам о животных зародилась уже давно, однако до сих пор они не утратили актуальности. Кто только не успел побыть на первом плане за долгие годы: панды, коты, курицы, лисицы и целые альянсы зверей. Но полноценную картину об утках ещё не создавали, по крайней мере, в России. Речь пойдёт об отечественных кряквах, которые решают перезимовать на солнечных Гавайских островах. Неожиданно они сбиваются с маршрута, в результате чего попадают к своим китайским товарищам, уткам-мандаринкам. На радушный приём рассчитывать не стоит, потому что стаи сразу же вступают в конфликт. Однако он не затронул дочь российского главы племени Аришу и наследника китайского утиного царя Ника, которые моментально находят общий язык. Но эта история не только о летающих и пернатых Ромео и Джульетте, а о противостоянии со злом в лице коварной злодейки Марго. Чтобы остановить её от попытки погубить солнце, стаи должны объединиться. Вот только как этого достичь?

Перелётные кряквы из России, решившие провести свой отдых на Гавайях, сбиваются с пути и приземляются на китайский остров, на котором живут утки-мандаринки.

Между двумя стаями возникает много смешных и курьёзных ситуаций.

Пока отцы дерутся и спорят, Ник , сын императора мандаринок и Ариша, дочь командира русских крякв, знакомятся и становятся друзьями.

Дети должны объединить мандаринок и крякв и победить Ведьму Марго, которая хочет погубить солнце.

5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 февраля 2016
Премьера онлайн 1 августа 2019
Премьера в мире 14 февраля 2016
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Виктор Лакисов
В ролях
Александр Ревва
Александр Ревва
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Алика Смехова
Алика Смехова
Вениамин Смехов
Вениамин Смехов
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Крякнутые каникулы 8 постеров
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Утиные истории Отечественная мультипликация стоит перед выбором: пойти по пути копирования зарубежных шедевров или проложить свою уникальную дорогу в анимации. Режиссёр Виктор Лакисов и его огромная команда сценаристов застряли где-то между двух этих вариантов, что явно не пошло на пользу их творению. С одной стороны, к работе над «Крякнутыми каникулами» по максимуму были привлечены коллеги из-за бугра, взять хотя бы студию «Juniper Post», занявшуюся сведением звука.…
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дублированный трейлер
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