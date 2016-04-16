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For the Love of Spock

Ради Спока, 2016

2016 / Канада / США
8.0 Оцените
13 голосов
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О фильме

Мистер Спок остается самым универсально любимым героем «Стартрека», а Леонард Нимой всегда был главным и неизменным символом франшизы, пройдя весь стартрековский путь от пилотной серии оригинального сериала до его новой киноипостаси. Документальный фильм, снятый сыном умершего в прошлом году актера и начатый еще при его жизни, — уникальный в своей интимности портрет человека, подарившего свою неповторимую внешность одной из самых узнаваемых поп-культурных икон последнего полувека. По ходу фильма мы узнаем, как образ получеловека, полуинопланетянина насыщался реальным человеческим содержанием выросшего в Бостоне выходца из еврейской иммигрантской семьи с Украины, как появилось легендарное «вулканское» приветствие Спока (подсказка: Нимой подглядел его в своей подростковой синагоге), а также знакомимся со всеми гранями таланта и биографии Нимоя-телезвезды, кинорежиссера, театрального актера, певца, поэта, фотографа, семьянина. Отдельной нитью идет линия непростых отношений отца и сына — героя и автора картины. Среди проинтервьюированных Адамом Нимоем звезд саги оказались как коллеги его отца по теле- и киносериалу, так и звезды нынешней франшизы, во главе с его создателем Джей Джей Абрамсом и сценаристом «Стартрека: Бесконечности» (и новым инженером Скотти) Саймоном Пеггом. Все они вносят свои личные штрихи в портрет Нимоя-Спока. Есть в фильме моменты, которые вряд ли попали бы в документальный портрет Нимоя, если бы его снимали, скажем, лет 20 назад; в частности, откровенный рассказ о запойном периоде актера или уморительные ремарки о гомоэротических изысканиях авторов стартрековских «слэш-зинов» на предмет крепкой мужской дружбы Спока и Кирка. Заканчивается картина кавер-версией хита Дэвида Боуи «Starman» в исполнении сына Адама Нимоя — и внука Леонарда — Джоны Нимоя, что служит, одновременно, передачей эстафеты новому поколению и ненавязчивым трибьютом скончавшемуся в этом году Боуи (чьи «космические» хиты вроде «Space Oddity» или того «Starman» во многом обязаны своим появлением «Стартреку»).

8.0 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 апреля 2016
Премьера в мире 16 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Адам Нимой
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Зои Салдана
Зои Салдана
Карл Урбан
Карл Урбан
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ради Спока 2 постера
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16 сентября 2016 13:45
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